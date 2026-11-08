Las empresas calculan cuántos millones nos costará la huelga general

La Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) ha manifestado su firme oposición a la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre y ha estimado un impacto directo que se moverá en una horquilla de entre 1.850 y 4.560 millones de euros, en función del nivel de respaldo laboral.

En un comunicado remitido este domingo, la patronal considera que, si bien la crisis de asequibilidad de la vivienda y el coste de la vida "constituyen prioridades sociales de primer orden que requieren una intervención decidida", la parálisis de los centros de trabajo y la ampliación artificial de las demandas laborales no son la vía eficaz para resolver problemas estructurales de política pública.

Como referencia el PIB

Conpymes explica que, tomando como referencia el producto interior bruto (PIB) de España publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), situado en el entorno de los 1,69 billones de euros, los modelos macroeconómicos de afectación para jornadas de paro general estiman un impacto directo que se moverá en una horquilla de entre 1.850 y 4.560 millones de euros, en función del nivel de respaldo laboral.

Según dichos modelos, un escenario de alta afectación de la huelga, un 70 %, supondría la ralentización de la actividad por valor de 4.560 millones de euros, el equivalente al 0,27 % del PIB anual del país.

Un escenario de menor afectación (30 %) implicaría una alteración directa de 1.850 millones de euros, lo que representa el 0,11 % del PIB anual.

Conpymes subraya que la persistencia de factores amortiguadores como los servicios mínimos, el teletrabajo y, de forma muy relevante, la decisión mayoritaria de pymes, micropymes y autónomos no asalariados de mantener "sus persianas arriba" evitará una paralización total del país.

"Al operar en un régimen de libre competencia y carecer de colchones financieros corporativos, el tejido de las microempresas y los trabajadores por cuenta propia optará por la continuidad de su actividad para salvaguardar sus ingresos diarios, si bien la suspensión temporal de la facturación en su entorno de consumo tensionará sus ya comprometidos márgenes", asegura.

Resta capacidad financiera

El presidente de Conpymes, José María Torres, precisa que "el problema de la vivienda es real y urgente, pero la solución pasa por generar certidumbre, movilizar suelo público y canalizar recursos de forma eficiente, no por restar capacidad financiera a quienes generan empleo".

"Al día siguiente de la huelga, las dificultades habitacionales serán las mismas, pero las pymes y los trabajadores autónomos seremos más vulnerables", advierte.

Conpymes solicita a las administraciones públicas que "velen con la máxima firmeza por las garantías constitucionales y la plena libertad de trabajo de todos aquellos empleados y empresarios que opten por mantener su actividad diaria".