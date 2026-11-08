Los datos que desmienten a la izquierda: España tiene un 40% menos de tráfico AVE que Europa

En los últimos días, a raíz del trágico accidente ferroviario de Urda, en el que han fallecido al menos 69 personas, hay quienes tratan de atribuir el siniestro a la liberalización del sector ferroviario, con la entrada de Iryo y Ouigo, y al aumento en los últimos años del número de trenes que circulan por nuestras vías de alta velocidad. Todo sea por exculpar al Gobierno de Pedro Sánchez o la gestión de Óscar Puente, que este martes anunció por sorpresa su dimisión como ministro de Transportes al término de su comparecencia en la Diputación Permanente.

Sin embargo, ninguno de los argumentos esgrimidos contra la liberalización tiene sentido: la infraestructura es de titularidad pública y su mantenimiento depende de Adif; los nuevos operadores están controlados por empresas públicas de Italia (Trenitalia posee el 51% de Iryo) y de Francia (Ouigo es 100% de SNCF), y todos ellos pagan un canon por el uso de las vías. Tampoco se sostiene el argumento de que por nuestras vías pasan "demasiados trenes" y de que ese mayor desgaste explicaría accidentes como los de Adamuz o Urda.

Así pues, si comprobamos cuántos trenes pasan al día por las vías de alta velocidad en otros países de nuestro entorno, veremos que España está por debajo de la media y muy alejada de países como Italia, Austria o Francia.

En el siguiente gráfico se puede observar:

A partir de un informe de la Autorité de régulation des transports (ART), el regulador francés de transportes y homólogo de la CNMC, en el que se calcula cuántos trenes pasan al día por cada kilómetro de línea de alta velocidad en 2024 (los datos más recientes), podemos ver cómo por la red española sólo pasaron 60 trenes al día de media, un 40% menos que la media de los países con alta velocidad, que se sitúa en 100. En Italia pasaron 257 trenes; en Austria, 109, y en Francia, 100. Por debajo de España sólo quedan Reino Unido (45), Países Bajos (42) y Bélgica (36).

Todo esto a pesar de que España tiene la segunda red de alta velocidad más extensa del mundo, con 3.993 km en servicio, sólo por detrás de China (40.493 km), según el informe "High Speed Lines in the World" de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC). Entre los países del gráfico, por detrás de España se sitúan Francia (2.735 km), Italia (921 km), Austria (254 km), Bélgica (209 km), Reino Unido (113 km) y Países Bajos (90 km).

Como ya contamos aquí, España es el país del mundo con más muertos en accidentes de trenes de alta velocidad en servicio comercial sobre líneas exclusivas de alta velocidad: 115 entre Adamuz (46) y Urda (69), muy por encima de China (41) e Italia (2). En países como Francia, Austria, Bélgica, Reino Unido o Países Bajos no se ha registrado ninguna víctima mortal en servicio comercial.

Por tanto, tratar de hacer creer a la población que el problema es que pasan demasiados trenes, que hay demasiados viajeros o que la culpa es de la misma liberalización que se aplica en otros países europeos es, simplemente, engañar a la ciudadanía para desviar la atención del verdadero responsable: el Gobierno de Pedro Sánchez.