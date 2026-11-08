Quién tiene derecho al permiso de cinco días por enfermedad de un familiar y cómo pedirlo

Un padre ingresa en el hospital y el hijo quiere acompañarle. El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores (ET) le reconoce cinco días de permiso pagado, siempre que el ingresado sea un familiar cercano o una persona que viva con él y necesite sus cuidados. La ley también cubre el accidente, la enfermedad grave y la operación sin ingreso que obliga a guardar reposo en casa.

El apartado 3 enumera las ausencias retribuidas. El trabajador puede faltar "con derecho a remuneración", pero la ley le pide dos cosas: "previo aviso y justificación". La letra b) recoge el permiso que aquí interesa: "Cinco días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario" de un familiar o conviviente.

Hay un detalle que la ley deja abierto: no aclara si los cinco días son naturales o laborables. En el mismo apartado, el permiso por boda sí lo especifica: "Quince días naturales en caso de matrimonio o registro de pareja de hecho". En realidad, depende del convenio colectivo de cada uno, que puede mejorar la ley. El artículo 3 del ET establece que, cuando dos normas laborales chocan, se aplica "lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto".

Qué familiares dan derecho al permiso

La lista abarca al "cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguineidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho". Cuentan, por tanto, los parientes de sangre y los de la pareja hasta ese grado. El artículo no detalla qué parientes entran en cada grado; ante la duda, conviene consultarlo con un graduado social o un abogado laboralista.

La letra b) va más allá del parentesco. También cubre a "cualquier otra persona distinta de las anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella". Hacen falta las dos condiciones: vivir en la misma casa y necesitar que el trabajador la cuide.

¿Cuenta la operación sin ingreso?

Sí, con una condición: que la intervención "precise reposo domiciliario". La ley la menciona expresamente junto al ingreso hospitalario, de modo que una cirugía tras la que el familiar vuelve a casa sin quedarse ingresado, pero con necesidad de reposo, da derecho a los cinco días. También los dan el accidente o la enfermedad graves, aunque no haya ingreso.

El fallecimiento tiene un permiso propio, la letra b bis): dos días por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que se amplían en otros dos cuando con tal motivo la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto.

¿Se puede pedir con cada ingreso?

La letra b) no fija un número de días al año ni un máximo de veces. Otro permiso del mismo artículo sí lo hace: el apartado 9 permite faltar por fuerza mayor cuando la enfermedad o el accidente de un familiar o conviviente "hagan indispensable su presencia inmediata", y solo garantiza el pago de las horas "equivalentes a cuatro días al año".

Esa diferencia no da una respuesta cerrada. El artículo tampoco dice expresamente que cada nuevo ingreso del mismo familiar abra otro permiso de cinco días. Si la empresa lo discute, conviene revisar el convenio y consultarlo con un profesional.

Cómo pedirlo y qué hacer si la empresa lo niega

La ley exige avisar y justificar, pero no dice con cuánta antelación ni con qué documento, así que hay que estar a lo que fije el convenio. Lo prudente es comunicarlo por escrito y guardar el justificante del ingreso, del accidente o de la operación con la indicación de reposo.

El contrato no puede recortar el permiso: el artículo 3 impide fijar "en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos". Además, el artículo 4 del ET reconoce al trabajador el derecho a ejercer por su cuenta las acciones que nacen de su contrato. Si la empresa niega el permiso o descuenta esos días de la nómina, el paso siguiente es acudir a los representantes de los trabajadores, a un abogado laboralista o a un graduado social.

Si cinco días no bastan

Cuando el familiar necesita cuidados durante más tiempo, la ley ofrece otras vías. La primera es la reducción de jornada del artículo 37.6, con rebaja proporcional del sueldo, para quien cuide directamente al cónyuge, la pareja de hecho o un familiar hasta el segundo grado "que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida". Hay que preavisar a la empresa "con una antelación de quince días o la que se determine en el convenio colectivo aplicable".

También existe la excedencia: el artículo 46 del ET permite dejar de trabajar hasta dos años, o más si lo amplía el convenio, para cuidar a esos familiares cuando no puedan valerse por sí mismos por edad, accidente, enfermedad o discapacidad y no tengan un trabajo retribuido.

La tercera vía es pedir una adaptación del horario o el teletrabajo según el artículo 34.8 del ET. Si el convenio no regula cómo hacerlo, la empresa debe negociar con el trabajador durante quince días como máximo, y la petición se da por concedida "si no concurre oposición motivada expresa en este plazo".