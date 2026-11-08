¿Qué te puedes comprar con el Kit Digital? Del ordenador a la web: lo que entra y lo que no

Con el Kit Digital no se puede comprar cualquier producto en una tienda. El bono solo puede destinarse a las soluciones incluidas en un catálogo oficial y contratarse a través de agentes digitalizadores adheridos al programa. En lugar de una compra, se contrata un servicio que incluye la herramienta, su puesta en marcha y doce meses de mantenimiento.

Lo que sí se puede contratar

Para autónomos y empresas de menos de tres empleados, el catálogo de la última convocatoria incluía:

Sitio web y presencia en internet : una web profesional con dominio, alojamiento y posicionamiento básico.

: una web profesional con dominio, alojamiento y posicionamiento básico. Comercio electrónico : una tienda online para vender por internet.

: una tienda online para vender por internet. Gestión de redes sociales : publicaciones y seguimiento de perfiles.

: publicaciones y seguimiento de perfiles. Gestión de clientes : un programa para llevar contactos, presupuestos y ventas.

: un programa para llevar contactos, presupuestos y ventas. Inteligencia empresarial y analítica : herramientas para analizar datos del negocio.

: herramientas para analizar datos del negocio. Oficina virtual : herramientas de colaboración y trabajo en remoto.

: herramientas de colaboración y trabajo en remoto. Gestión de procesos : contabilidad, inventario, nóminas y similares.

: contabilidad, inventario, nóminas y similares. Factura electrónica : un sistema para emitir facturas en formato digital.

: un sistema para emitir facturas en formato digital. Comunicaciones seguras y ciberseguridad : protección de conexiones y dispositivos.

: protección de conexiones y dispositivos. Presencia avanzada en internet y marketplace : posicionamiento y venta en grandes plataformas.

: posicionamiento y venta en grandes plataformas. Puesto de trabajo seguro: un ordenador portátil o un sobremesa con monitor, nuevos.

El ordenador: cómo funciona exactamente

El puesto de trabajo seguro es la categoría que más interés despierta, y tiene sus condiciones. En la última convocatoria su tope era de 1.000 euros, el equipo debía incluir una licencia de ciberseguridad y cifrado de datos, y no se podía pedir sola: había que combinarla con otra solución del catálogo.

Además, el ordenador se presta durante doce meses. Al terminar, el agente informa de su valor residual, que Red.es limita al 15% del importe del acuerdo. Si quieres quedártelo, pagas esa cantidad.

La combinación más práctica para muchos negocios fue ordenador más web. Es la que ofreció la campaña Ordenador Libertad, de Libertad Digital y ZetaPlus, que entregó 3.500 equipos en 2025.

Lo que no se puede comprar con el Kit Digital

Teléfonos móviles y tablets : el puesto de trabajo seguro se limitaba a portátiles y sobremesas con monitor.

: el puesto de trabajo seguro se limitaba a portátiles y sobremesas con monitor. Equipos de segunda mano : deben ser nuevos.

: deben ser nuevos. Impresoras, periféricos o mobiliario por separado.

Software suelto sin servicio : siempre va ligado a una solución del catálogo con su mantenimiento.

: siempre va ligado a una solución del catálogo con su mantenimiento. El IVA: el bono paga la base imponible; el impuesto corre de tu cuenta, aunque en régimen general se recupera.

Cómo elegir

Antes de decidir conviene preguntarse qué te hace perder más tiempo o más clientes. Si nadie te encuentra en Google, la web. Si tardas en hacer presupuestos porque tu ordenador es lento, el equipo. Si facturas a mano, la facturación electrónica.

¿Se puede pedir ya?

Por el momento, no. La convocatoria para autónomos cerró en octubre de 2025. La Orden TDF/39/2026 mantiene el programa vivo hasta agotar fondos y permite nuevas convocatorias, sin fecha anunciada.

La preinscripción de Ordenador Libertad es gratuita y sin compromiso, y no garantiza la ayuda. Si se abre un plazo, se contacta a los preinscritos por orden de registro.

Apúntate en ordenadorlibertad.es.