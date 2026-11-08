¿Quién fabrica los populares roscones de Reyes de Mercadona?

Mercadona ha recuperado uno de sus dulces navideños más reclamados por los amantes del chocolate: el roscón bombón con doble relleno. El producto está elaborado por Mercapastry, una empresa madrileña que ya trabaja con la cadena de Juan Roig desde el año 2016, fabricante también de las torrijas que la cadena comercializa en Semana Santa.

El surtido habitual de roscones de Reyes de Mercadona, los de la fruta escarchada con distintos rellenos, corre a cargo de La Tahona de Utiel. Ambas sociedades (Mercapastry y La Tahona de Utiel) forman parte del Grupo Vircar, un conglomerado especializado en panadería, bollería, pastelería y masas congeladas que también integra a Vircar Panificación.

La historia es esta: en 1999 nace Vircar en Talamanca del Jarama (Madrid) como una apuesta por combinar la panadería y pastelería tradicional con la tecnología industrial. En 2013 se constituyó Mercapastry y en el año 2020 se produjo la incorporación de La Tahona de Utiel. Y la cosa es que no les ha ido nada mal porque en el año 2024, Vircar Panificación realizó una ampliación de capital de 2,2 millones de euros, que elevó su capital social desde los 680.504 euros hasta los 2,88 millones.

De hecho, el grupo ha reforzado su capacidad industrial en los últimos años para atender la demanda de las grandes cadenas de distribución. En el caso de La Tahona, su director general, Alberto Rueda, explicó en mayo de 2025 que la campaña de roscones comienza en julio y que la plantilla puede alcanzar los 350 trabajadores durante los meses de mayor actividad.

Sobre sus cifras de facturación o beneficios, no hay muchos datos disponibles. Según los datos recogidos por Informa D&B, Mercapastry cuenta con una facturación de unos 14 millones de euros, mientras que La Tahona de Utiel factura alrededor de 29 millones de euros.

Las cifras corresponden a las sociedades por separado, no a una facturación consolidada del grupo. En cualquier caso, dan una idea de la dimensión que ha alcanzado este negocio, cuyo calendario está muy marcado por las campañas comerciales de productos para fechas especiales, como las torrijas de Semana Santa o los roscones de Navidad.