Condenan a una empresa a pagar 34.401 euros a una trabajadora que faltó 21 días al trabajo sin justificar

Una empresa de seguridad deberá readmitir o indemnizar con 34.401,91 euros a una trabajadora a la que despidió después de que esta faltara al trabajo durante 21 días sin justificación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a pesar de dar por probadas esas ausencias, ha confirmado que el despido fue improcedente porque la empresa toleró la situación durante meses sin advertir a la trabajadora de que sería despedida si no volvía a su puesto. La sentencia se puede leer aquí.

La trabajadora entró en Prosegur en octubre de 2002 como vigilante de seguridad, con un sueldo de 1.474,31 euros brutos mensuales con las pagas prorrateadas. En septiembre de 2018 inició una baja por incapacidad temporal que se prolongó hasta marzo de 2020. Al agotarse el plazo máximo, el 7 de marzo de 2020, la empresa la dio de baja en la Seguridad Social.

El ICAM, el organismo catalán de evaluaciones médicas, le dio el alta con efectos del 12 de marzo. Prosegur asegura que no lo supo hasta el día 31, cuando la abogada de la trabajadora se lo comunicó y pidió además las vacaciones pendientes de 2019 y un examen de aptitud. Según la empresa, durante las semanas siguientes le insistió en que solicitara la reincorporación con fecha actual, y no con efectos retroactivos, algo que nunca hizo.

La trabajadora faltó 21 días al trabajo sin justificar

El 14 de mayo, la empresa de seguridad volvió a darla de alta y la citó a un reconocimiento médico. Según la carta de despido, no acudió, y su abogada respondió que la empresa ya había roto la relación laboral, es decir, que se había producido un "despido tácito". El tribunal da por probado que tampoco se presentó, sin justificación, al examen de salud del 2 de junio en una clínica de Reus. Prosegur afirma, además, que faltó a otras citas.

La empresa le envió los cuadrantes de julio y, el 28 de agosto, un burofax con los turnos de septiembre. El tribunal da por probado, y la trabajadora no lo discutió, que faltó sin justificación 21 días de septiembre: del 2 al 10, del 14 al 20 y del 23 al 27. En vista de ello, el 1 de octubre de 2020 la empresa la despidió mediante burofax por una falta muy grave de ausencias injustificadas. Por otra parte, la trabajadora había demandado a la empresa por ese supuesto "despido tácito" de la primavera de 2020. Tanto el juzgado de Reus como el TSJ de Cataluña rechazaron su demanda y dieron la razón a Prosegur al concluir que no había existido tal despido.

Aún así, la Justicia sanciona con 34.491,91 euros a la empresa

En julio de 2025, el juzgado de Reus declaró improcedente el despido y dio a Prosegur a elegir entre readmitir a la trabajadora con los salarios de tramitación (48,47 euros diarios) o indemnizarla con 34.401,91 euros. La empresa recurrió esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El 22 de octubre de 2026, el TSJ de Cataluña rechazó el recurso. Los jueces no discuten que la trabajadora faltara al trabajo, pero reprochan a Prosegur haber dejado pasar unos cuatro meses sin requerirle formalmente que se reincorporase ni advertirle de que sería despedida. La sentencia aún puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.