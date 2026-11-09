Cuatro meses y medio de trámites para abrir una cafetería: el caos de la burocracia española

Un empresario que quiera abrir un negocio en Madrid necesita, de media, 22,6 días para completar los trámites que le permitan empezar a trabajar. Si decide poner en marcha exactamente la misma actividad en Navarra, la espera se dispara hasta los 55,6 días. Son 33 días adicionales, más de un mes de diferencia, durante los cuales la inversión permanece pendiente de los permisos necesarios para comenzar a operar. Y todo ello sin que cambien las características del negocio, el número de trabajadores o la actividad económica desarrollada. Lo único que cambia es el territorio y, con él, la maraña de exigencias administrativas que debe superar el emprendedor.

Esta es una de las principales conclusiones de la segunda edición del Índice de Burocracia en España, un proyecto desarrollado por la Fundación Internacional para la Libertad y el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University, con la participación de la Fundación Libertad.

El estudio, que ha sido presentado en España de la mano del Instituto Juan de Mariana, amplía el análisis de cinco a diecisiete comunidades autónomas y ofrece una radiografía de las diferencias territoriales que afrontan quienes quieren poner en marcha una pequeña empresa.

La investigación ha reconstruido 153 procesos de apertura empresarial, correspondientes a nueve actividades económicas diferentes, y ha examinado un total de 2.359 trámites y etapas administrativas. El análisis comprende negocios agrícolas, ganaderos, industriales, comerciales y de servicios, desde una explotación hortícola hasta una cafetería con terraza, pasando por una fábrica de muebles, una panadería o una agencia inmobiliaria.

Los investigadores han calculado los tiempos necesarios para completar las gestiones estatales, autonómicas y municipales, incluyendo las esperas habituales, los permisos y las conexiones a suministros. Para ello, utilizan estimaciones de profesionales especializados en la tramitación de aperturas, reconstruyendo la secuencia de procedimientos que determina cuándo puede comenzar a funcionar cada negocio. Los resultados corresponden a un escenario central de tramitación ordinaria y están pendientes de una fase adicional de validación territorial.

Las conclusiones muestran que la burocracia española no solamente impone costes y retrasos a la actividad empresarial, sino que también genera enormes diferencias entre territorios. Dependiendo de la comunidad elegida, una misma empresa puede necesitar semanas adicionales para abrir sus puertas.

Madrid lidera el ranking y Navarra se hunde hasta el último puesto

La Comunidad de Madrid encabeza la clasificación nacional, con una espera media de 22,6 días, un 37% inferior al promedio de las diecisiete autonomías, situado en 36,1 días. Extremadura ocupa la segunda posición, con 27,7 días, seguida de Murcia (29) y la Comunidad Valenciana (29,3). Son los únicos cuatro territorios donde el plazo medio de apertura se mantiene por debajo de un mes.

A continuación, aparecen Andalucía, con 30,1 días; Canarias, con 31; Galicia, con 31,1; Baleares, con 31,3; País Vasco, con 31,9; y Asturias, con 32,7. Todas estas comunidades presentan resultados mejores que la media española, aunque todavía alejados de los registros madrileños. En el extremo opuesto aparecen Castilla-La Mancha, con 38,1 días; Castilla y León, con 41,2; Aragón, con 42,1; y Cataluña, con 42,5. Las tres regiones con mayores demoras son La Rioja, con 47,5 días; Cantabria, con 50,4; y Navarra, con 55,6.

Los resultados de estas últimas comunidades son especialmente negativos. Navarra supera en un 54% el promedio nacional, mientras que Cantabria lo hace en un 39% y La Rioja en un 31%. Cataluña, por su parte, registra unos tiempos de apertura un 18% superiores a la media y necesita prácticamente veinte días más que Madrid para permitir la puesta en marcha de una empresa.

La distancia entre la primera y la última comunidad asciende a 33 días. En otras palabras, un emprendedor que abra su negocio en Madrid puede haber comenzado a operar más de un mes antes que otro que realice los mismos trámites para una empresa equivalente en Navarra.

El contraste resulta especialmente llamativo porque no existe un patrón geográfico que explique las diferencias. El País Vasco figura entre las comunidades más ágiles, mientras que dos de sus territorios vecinos, Cantabria y Navarra, ocupan las últimas posiciones. Extremadura, por su parte, obtiene el segundo mejor resultado del país, superando a autonomías con mayor renta y desarrollo empresarial.

La explicación se encuentra, fundamentalmente, en las distintas exigencias administrativas y en los tiempos asociados a su cumplimiento. La regulación, lejos de constituir un elemento neutral, termina condicionando la velocidad con la que pueden materializarse nuevas inversiones.

Los ayuntamientos provocan dos de cada tres días de espera

El estudio también permite identificar dónde se concentran los principales obstáculos burocráticos. Y los resultados apuntan directamente a los ayuntamientos, responsables del 66% del tiempo necesario para abrir una empresa.

De los 36,1 días que requiere, de media, una apertura empresarial en España, aproximadamente 23,9 corresponden a procedimientos municipales. El dato resulta especialmente significativo porque demuestra que buena parte de las demoras no depende de la constitución de sociedades o de las altas estatales, sino de las licencias, autorizaciones y permisos exigidos por las corporaciones locales.

En Castilla-La Mancha y Castilla y León, los ayuntamientos concentran nada menos que el 80% de los tiempos de apertura. El porcentaje también resulta extraordinariamente elevado en La Rioja (79%), Navarra (76%) y Asturias (75%). En Andalucía y País Vasco alcanza el 73%, mientras que en Cataluña se sitúa en el 65%.

El contraste con la Administración central es evidente. Los trámites estatales necesarios para constituir una sociedad y formalizar las altas correspondientes requieren aproximadamente cuatro días y medio, una duración prácticamente idéntica en todo el territorio nacional. Las diferencias aparecen, sobre todo, cuando entran en juego los permisos autonómicos y municipales.

Madrid destaca también en este apartado. Los procedimientos que dependen directamente del Gobierno regional apenas añaden 1,5 horas al camino crítico de apertura, el registro más bajo de las diecisiete comunidades autónomas. Este resultado refleja el reducido peso que tienen los trámites autonómicos en la secuencia que determina cuándo puede comenzar a operar una empresa madrileña.

No significa que la Administración autonómica carezca de obligaciones regulatorias, sino que sus procedimientos apenas retrasan la fecha efectiva de apertura en los supuestos analizados.

En definitiva, la burocracia local constituye uno de los principales obstáculos para la actividad empresarial. Las licencias de actividad, los permisos ambientales, las autorizaciones de terrazas y las comprobaciones municipales pueden alargar durante semanas, e incluso meses, el tiempo necesario para comenzar a trabajar.

Hasta 135 días para abrir una cafetería y más de cien para fabricar muebles

Las diferencias territoriales resultan todavía más escandalosas cuando el análisis desciende a actividades concretas.

El caso más extremo aparece en la fabricación de muebles. Abrir un taller de estas características requiere 24 días en Madrid, frente a los 102,7 días que necesita una empresa equivalente en Navarra. La diferencia se acerca a los 79 días, de manera que el emprendedor navarro debe esperar más de dos meses y medio adicionales para poner en marcha el mismo negocio.

En la ganadería ovina se observa un fenómeno parecido. Las comunidades más ágiles permiten completar los trámites en 29,5 días, mientras que Navarra exige 108 días. La demora se multiplica por 3,7.

Sin embargo, el ejemplo más ilustrativo aparece en la hostelería. Abrir una cafetería con terraza requiere 37,9 días en Valencia, 41,8 en Andalucía y 43,9 en Madrid. En cambio, la espera asciende a 91,7 días en Cataluña, 114,2 en Aragón, 129,2 en Navarra y nada menos que 135 días en Cantabria.

Esto significa que un hostelero puede necesitar casi cuatro meses y medio para abrir una cafetería en Cantabria, frente a poco más de cinco semanas en Valencia. Son 97 días adicionales de trámites y esperas para desarrollar una actividad empresarial equivalente.

Buena parte de estas diferencias responde a las licencias previas. En Pamplona, por ejemplo, la licencia de actividad clasificada requiere 70 días, mientras que en Logroño la licencia ambiental exige 56 días. En Cantabria, la autorización de comprobación ambiental añade 45,5 días.

También existen diferencias muy significativas en los permisos para instalar terrazas. Mientras que en Valencia requieren nueve días, en Sevilla necesitan 12,5 y en Madrid, 21. Sin embargo, el plazo asciende a 45 días en Palma, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Zaragoza, y alcanza los 60 días en Barcelona.

El resultado es una fragmentación administrativa que penaliza a los emprendedores en función de su ubicación. La misma inversión, con idénticas características y requisitos empresariales, puede quedar bloqueada durante meses en una comunidad mientras que en otra ya está generando actividad económica.

Madrid vuelve a destacar en la comparación por sectores, puesto que figura entre las tres autonomías más ágiles en ocho de las nueve actividades examinadas. No obstante, el informe también identifica buenas prácticas en Extremadura, especialmente en actividades agrícolas y comerciales, y en el País Vasco, que lidera los resultados de apertura de obradores y empresas de reformas.

La luz y los proyectos técnicos también frenan la apertura

El problema no se limita a las licencias administrativas. El estudio identifica otros procedimientos que pueden convertirse en auténticos cuellos de botella para la puesta en marcha de un negocio.

Uno de ellos es la activación del suministro eléctrico. Aunque contratar la luz requiere habitualmente entre ocho y nueve días y medio, esta gestión condiciona la fecha efectiva de apertura en 65 de los 153 procesos analizados. Es decir, en el 42% de los casos, la conexión eléctrica forma parte de la cadena de trámites que determina cuándo puede comenzar a operar una empresa.

También destaca la elaboración de proyectos y memorias técnicas exigidas para obtener determinadas autorizaciones municipales. En negocios como cafeterías, obradores o talleres de muebles, estos trabajos requieren alrededor de catorce días y forman parte de la secuencia determinante de apertura en 81 de los 153 casos estudiados.

Estos resultados revelan que la burocracia no solamente consiste en rellenar formularios o presentar documentos. También implica cumplir requisitos técnicos, contratar suministros y esperar a que distintas administraciones y operadores completen procedimientos que, en muchos casos, podrían desarrollarse simultáneamente.

La consecuencia es que el empresario termina asumiendo una demora que no siempre responde a necesidades de seguridad, protección ambiental o defensa del consumidor, sino también a la organización y duración de los procedimientos establecidos.

Hasta 5.700 millones de euros por retrasar la actividad empresarial

El impacto económico de estas esperas puede ser considerable. El Índice de Burocracia incorpora una estimación del coste de oportunidad asociado al retraso en la apertura de nuevas empresas, utilizando los datos de creación de sociedades y productividad de la economía española.

Según el INE, en 2025 se constituyeron 127.533 sociedades mercantiles. Considerando una espera media de 36,1 días, equivalente a unas 206 horas laborables, y una productividad de 45,6 euros por hora trabajada, el estudio calcula el valor de la actividad económica que potencialmente se retrasa por los procedimientos de apertura.

En el escenario más conservador, que atribuye un puesto de trabajo a cada sociedad, el coste de oportunidad se aproxima a 1.200 millones de euros anuales. En el escenario superior, que utiliza el empleo medio de las nueve empresas modelo, la cifra se eleva hasta los 5.700 millones, equivalentes al 0,34% del PIB.

No se trata de una pérdida contable directamente observada, sino de una estimación del valor de la producción que podría adelantarse con procedimientos más rápidos. Sin embargo, el cálculo permite dimensionar la importancia económica de unas demoras que suelen analizarse exclusivamente desde una perspectiva administrativa.

La comparación con Madrid vuelve a resultar reveladora. Si todas las comunidades autónomas consiguieran reducir sus tiempos de apertura hasta los 22,6 días que registra la región madrileña, el coste de oportunidad calculado por los investigadores sería entre 450 y 2.150 millones de euros inferior cada año.

Dicho de otra forma, extender las mejores prácticas administrativas permitiría adelantar actividad productiva por un valor potencial de miles de millones de euros, sin necesidad de aumentar el gasto público o aprobar nuevas subvenciones empresariales.

Menos burocracia, más empresas y más libertad económica

Las conclusiones del estudio refuerzan la necesidad de avanzar hacia un modelo regulatorio que facilite la apertura de negocios y reduzca las autorizaciones administrativas innecesarias.

Una de las principales propuestas consiste en generalizar el uso de declaraciones responsables para las actividades de menor riesgo, sustituyendo las licencias previas por mecanismos de comprobación posterior. Este enfoque permite comenzar a trabajar sin esperar una autorización expresa, manteniendo las facultades de inspección y sanción de las administraciones.

La experiencia madrileña demuestra el potencial de esta fórmula en determinadas actividades. También resulta necesario establecer plazos efectivos para las licencias municipales, agilizar las autorizaciones de terrazas y simplificar los procedimientos ambientales, evitando que la acumulación de requisitos termine convirtiéndose en una barrera de entrada.

A estas reformas debería sumarse una mejor coordinación con los suministros básicos, de manera que la contratación de electricidad, agua o telecomunicaciones pueda avanzar en paralelo a otros trámites empresariales.

El problema burocrático español tiene, además, una dimensión estructural. Según los datos del Instituto Juan de Mariana citados por el informe, las comunidades autónomas aprobaron 295.135 normas entre 1978 y 2023. Esta acumulación normativa contribuye a configurar un entramado regulatorio complejo, fragmentado y difícil de gestionar para las pequeñas empresas.

Conclusiones

La segunda edición del Índice de Burocracia demuestra que no todas las administraciones ofrecen las mismas facilidades para emprender. Madrid consigue los mejores resultados agregados, Extremadura destaca en determinadas actividades y otras comunidades presentan buenas prácticas sectoriales que podrían extenderse al resto del territorio.

La competencia regulatoria permite identificar qué procedimientos funcionan mejor y cuáles deberían reformarse. Si una empresa puede abrir en 23 días en Madrid, resulta difícil justificar que una actividad equivalente necesite 56 en Navarra. Y si una cafetería puede comenzar a funcionar en poco más de un mes en Valencia, cabe preguntarse por qué necesita casi cuatro meses y medio en Cantabria.

El objetivo no debería ser multiplicar las ventanillas únicas que administran la burocracia existente, sino reducir de raíz los permisos, las esperas y los procedimientos innecesarios. Porque cada día que un emprendedor pierde esperando una autorización es un día en el que una inversión no termina de ponerse en marcha, un negocio no puede abrir sus puertas y la economía deja escapar una oportunidad de generar riqueza y empleo.