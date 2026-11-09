Cuerpo rectifica a Puente y mantendrá abierta la línea del AVE Madrid-Barcelona durante las obras

El Gobierno busca sofocar el malestar de los viajeros y enmendar los bandazos de su propia gestión en las infraestructuras de transporte. El vicepresidente primero y ministro de Economía y Transportes, Carlos Cuerpo, ha garantizado este lunes en Bruselas que el trazado de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se mantendrá plenamente operativo mientras se ejecutan los trabajos de remodelación de la infraestructura. La decisión supone una desautorización explícita a los planes deslizados por su antecesor en el departamento, Óscar Puente, quien había puesto sobre la mesa la clausura temporal de la conexión para ejecutar las obras de mejora.

A su llegada a la reunión del Eurogrupo en la capital comunitaria, Cuerpo ha defendido que mantener la circulación responde al criterio técnico y a la necesidad de preservar la fiabilidad del servicio ferroviario: "Esta es la opinión que, además, nos dan los técnicos. Creemos que es importante dar una señal también de confianza sobre el servicio de la línea más importante en términos de viajeros de nuestro país". De este modo, el titular de Transportes trata de apaciguar las críticas de los usuarios tras los graves accidentes acontecidos recientemente en Adamuz –en la provincia de Córdoba– y en Urda –Toledo–, dos siniestros que pusieron en entredicho el estado real de la red ferroviaria española.

Apenas unas semanas antes, Óscar Puente había justificado un hipotético cierre total aludiendo al modelo alemán, donde las autoridades germanas optan periódicamente por clausurar corredores enteros durante las labores de mantenimiento para acelerar las reformas a costa de incomodar a los viajeros. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Transportes ahora rectifica ese rumbo y opta por la fórmula habitual en España, consistente en compatibilizar servicio y mantenimiento sobre las vías para eludir el caos logístico que acarrearía bloquear el eje de viajeros más transitado de la península.

En paralelo al debate sobre la alta velocidad, Cuerpo ha querido desviar la atención hacia las transferencias autonómicas y el deterioro de la red convencional. Respecto a Rodalies y Cercanías, el titular de Transportes ha prometido un incremento de las partidas presupuestarias y ha defendido la constitución de una sociedad mixta con el fin de avanzar hacia lo que califica como una gestión más eficiente, sumado a la paulatina incorporación de convoyes. Con este esquema, el Ejecutivo confía en aplacar las quejas constantes en Cataluña y amortiguar el desgaste político que arrastra el servicio de cercanías.

Por último, el ministro ha asegurado que su gabinete mantiene un diálogo fluido con las organizaciones sindicales del sector, singularmente con el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), para intentar neutralizar posibles convocatorias de huelga. Según ha relatado Cuerpo, a lo largo del fin de semana ambas partes han intercambiado textos normativos con la intención de atender las demandas laborales: "Vamos a seguir intentando incorporar las peticiones que tienen en materia esencialmente de seguridad en el trabajo, porque creemos que es relevante". Con estas concesiones a los maquinistas, el Ejecutivo espera desactivar las movilizaciones y taponar una crisis ferroviaria que no deja de agravarse.