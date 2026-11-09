El CSIC, sobre los ataques a supermercados: "Podríamos estar mejor preparados"

David Arroyo Guardeño, científico titular del Grupo de Investigación en Ciberseguridad y en Protección de la Privacidad del CSIC, cree que Europa tiene medios para protegerse de ataques como los que han dejado sin frío las cámaras de supermercados de al menos nueve países, pero que tarda demasiado en aplicarlos. Lo explicó en una entrevista en el programa En casa de Herrero, de esRadio. Cuando Herrero le preguntó si estamos preparados para estas amenazas, respondió: "Estamos preparados, pero podríamos estar mejor preparados".

Según se contó en el programa, esta vez los atacantes "han accedido a los sistemas que controlan las cámaras frigoríficas y los congeladores y han cambiado sus parámetros para que dejen de enfriar". En algunos casos, la temperatura ha llegado a los 50 grados. El resultado ha sido toneladas de alimentos echados a perder y pérdidas millonarias para las cadenas afectadas.

De acuerdo con la información del programa, el último ataque se ha detectado la madrugada de este lunes en supermercados de, al menos, nueve países europeos como Bélgica, Suecia, Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo, Estonia, Finlandia, Italia y Portugal. Entre las cadenas afectadas figuran Carrefour, Delhaize, Ica y Coop. Tres semanas antes, cerca de 700 supermercados franceses sufrieron un ataque muy similar.

Pero además se detalló que los establecimientos afectados utilizan sistemas de refrigeración conectados a internet que permiten controlar las temperaturas de las cámaras y los congeladores a distancia, y que los piratas informáticos entraron en ellos aprovechando que en algunos casos mantenían contraseñas predeterminadas. Ningún grupo ha reivindicado los ataques y no hay pruebas que permitan atribuirlos a un estado o a una organización concreta. En España, añadió, se han localizado más de 300 equipos de refrigeración y climatización accesibles desde internet, aunque eso no significa que todos sean vulnerables.

Para Arroyo, la repetición de los ataques indica que algo falla. A su juicio, que tras la primera oleada en Francia el ataque haya vuelto a producirse tres semanas después significa que "no hemos actuado de forma rauda". El investigador señaló que "tenemos capacidad operativa, pero luego a la hora de la verdad no somos suficientemente raudos a la hora de implementar los mecanismos que evitarían que volviera a pasar esto".

Supermercados fuera de la lista crítica

Herrero le preguntó a quién le corresponde tomar esas medidas con urgencia. Arroyo apuntó al marco regulatorio: "Los supermercados no son considerados infraestructura crítica, sino que son considerados como infraestructura fundamental y, por tanto, el marco regulatorio y sancionador no es tan estricto como en el caso de hospitales, de servicio de distribución de agua".

La responsabilidad, explicó, recae en los organismos de verificación y de supervisión de ciberseguridad, lo que se llama los CSIRT de cada país, los equipos de respuesta ante incidentes de seguridad. El problema, según el investigador, es que la mayoría "no tienen rango de agencia independiente, lo cual hace que se ralentice todavía más la capacidad de forzar una respuesta inmediata". Resumió el diagnóstico así: "hay un régimen sancionador que no es todo lo estricto que debiera ser y luego el órgano que debiera impulsar de forma automática la incorporación de las mejoras no tiene el grado de independencia que debiera tener".

¿Qué ganan los atacantes?

El presentador planteó qué sacan quienes echan a perder millones de euros en comida. Arroyo respondió que, para saberlo, tendríamos que conocer, por lo menos de forma tentativa, cuál es el actor que está detrás. Y planteó una hipótesis: "Si el actor que está detrás es un estado extranjero, por ejemplo, es una medida de erosionar la confianza en instituciones".

Lo enmarcó en lo que se conoce como amenaza híbrida, en la que algo que ocurre en el terreno digital "acaba perjudicando y afectando en la escena física, en la real". Si la gente percibe que va a tener dificultades para poder acceder a alimentos, explicó, se genera una zozobra que puede repercutir en la paz social. En ese escenario, según dijo, "no hay una ganancia económica".

La ganancia económica podría aparecer en otro supuesto, aunque Arroyo aclaró que no tiene evidencia de que sea el caso: la extorsión propia de ataques de ransomware y demás, con un mensaje del tipo "Oye, ¿has visto lo que he hecho en el resto de países? Si no me das este tipo de contrapartida, te voy a atacar". Insistió en que "hasta que no sepamos exactamente qué actor está detrás y eso es muy complicado, es muy difícil dirimir cuál es el interés que tienen". La explicación más inmediata, según el investigador, es el sabotaje contra "esa infraestructura que nosotros damos por sentada que va a funcionar".

Una directiva y no un reglamento

Herrero resumió la conversación: hay medios para defenderse, pero falta rapidez para aplicarlos. Arroyo le dio la razón con un matiz: "esa rapidez a escala europea lo que exige es coordinación entre los distintos Estados miembros". En su opinión, la fragmentación operativa es muy seria.

Puso un ejemplo. El marco regulatorio que permitiría exigir la aplicación de medidas "es una directiva y no un reglamento". Lo comparó con la protección de datos: "tenemos un reglamento de protección de datos, si no se cumple la protección de datos, hay un régimen sancionador muy estricto que además está forzado o está garantizado porque hay una agencia independiente". En ciberseguridad, añadió, todavía seguimos teniendo muchos problemas de transposición de directiva y de interoperabilidad y homogeneización.

Sobre España, Arroyo aseguró: "En el caso español se da la simpática casualidad de que llevamos dos años de retraso transponiendo la directiva que tendría que estar ya habilitada para que pudiéramos ser efectivos en la incorporación de medidas de ciberseguridad". Precisó que el problema no es exclusivo de España y que en otros países las transposiciones tampoco se hacen de forma adecuada.

Reconoció un déficit en cuestiones de recursos humanos, aunque considera que antes hay que mejorar las cuestiones de procedimiento. Según el investigador, España cuenta con personal y recursos suficientes para hacer frente a esto, y dio por hecho que, con los antecedentes recientes, ya se están tomando medidas: "Entiendo y asumo que llevamos parcheando los sistemas, actualizándolo, segmentando las redes".