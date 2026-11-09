E.ON reclama otros 345 millones a España en EEUU por los impagos de Sánchez a las renovables

El Gobierno español sigue pagando las consecuencias de la inseguridad jurídica generada por los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables. La multinacional energética alemana E.ON ha acudido a los tribunales de Estados Unidos para exigir el cobro de una indemnización que, incluyendo intereses, supera ya los 345 millones de euros. La demanda, presentada el pasado 4 de noviembre ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, abre un nuevo frente en una ofensiva judicial que ya se ha traducido en trece resoluciones adversas para España en suelo estadounidense, por un importe acumulado cercano a los 935 millones de euros.

El caso E.ON ilustra las consecuencias de cambiar las reglas del juego después de haber atraído inversiones bajo unas condiciones determinadas. La compañía alemana invirtió en activos eólicos e hidráulicos españoles entre 2007 y 2011, antes de que las reformas regulatorias alterasen las condiciones económicas que habían servido de referencia a dichos proyectos. El 18 de enero de 2024, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo vinculado al Banco Mundial, condenó a España a pagar 253,7 millones de euros de indemnización, más otros 60,7 millones en intereses acumulados hasta aquella fecha.

Sin embargo, lejos de cerrar el conflicto, España ha mantenido su estrategia de resistencia judicial. E.ON denuncia que no ha recibido pago alguno y los intereses adicionales superan ya los 30 millones de euros, elevando la reclamación por encima de los 345 millones. En otras palabras, el coste potencial de los errores regulatorios del pasado continúa aumentando con cada ejercicio que transcurre sin resolver la controversia. Y quienes terminarán soportando las consecuencias económicas de las eventuales condenas no serán los responsables políticos que aprobaron aquellas decisiones, sino los contribuyentes.

Trece derrotas judiciales por casi 935 millones

La reclamación de E.ON llega en un momento especialmente comprometido para la estrategia jurídica española. Como ha venido informando Libre Mercado, los tribunales estadounidenses han reconocido ya trece reclamaciones derivadas de los arbitrajes internacionales por los recortes renovables. Los nueve primeros precedentes corresponden a Watkins, Antin, RREEF, InfraRed, NextEra, 9REN, Cube Infrastructure, BayWa y Eurus/Toyota, por un importe conjunto aproximado de 836,6 millones de euros.

A estos procedimientos se añadieron cuatro nuevas resoluciones durante el pasado mes de octubre. Los reconocimientos favorables a OperaFund, Schwab, Steag y Renergy incorporaron más de 98 millones de euros a la factura, elevando hasta aproximadamente 934,7 millones las cantidades reconocidas en Estados Unidos. Si E.ON consigue ahora una resolución favorable, la exposición acumulada en esta jurisdicción podría superar los 1.280 millones de euros, incluyendo los intereses estimados de su reclamación. Una cifra que pone de manifiesto el considerable alcance económico de un conflicto que el Ejecutivo sigue sin solucionar.

Uno de los principales puntos de inflexión se produjo el pasado 29 de junio, cuando el Tribunal Supremo estadounidense rechazó revisar uno de los procedimientos en los que España cuestionaba la competencia de los tribunales americanos. Aquella decisión dejó en pie precedentes muy relevantes para los acreedores y debilitó una de las principales líneas de defensa empleadas por España. Pese a ello, el Gobierno mantiene una estrategia procesal que no ha conseguido cerrar las reclamaciones y que prolonga la incertidumbre sobre el coste final de los litigios.

De las sentencias a los embargos

La situación resulta todavía más preocupante porque los acreedores ya no se limitan a solicitar el reconocimiento de sus indemnizaciones, sino que empiezan a explorar las vías disponibles para conseguir su cobro efectivo. Los inversores han impulsado procedimientos de investigación patrimonial para identificar cuentas, bienes y movimientos financieros vinculados al Estado español que puedan resultar susceptibles de ejecución judicial.

Estas actuaciones han alcanzado a instituciones como la Reserva Federal de Nueva York y The Clearing House, responsable del sistema de pagos CHIPS. El objetivo es rastrear transferencias y activos que puedan servir de base para futuras solicitudes de embargo. Naturalmente, el reconocimiento de un laudo no equivale a la incautación automática de bienes públicos, puesto que existen garantías procesales y reglas específicas de inmunidad soberana. Sin embargo, el avance de estas actuaciones demuestra que el riesgo de ejecución patrimonial ha dejado de ser una mera hipótesis y se ha convertido en una posibilidad judicial que España debe afrontar.

Además, el problema no se limita a Estados Unidos. Los inversores también han impulsado actuaciones en Reino Unido, Australia y Singapur, de manera que la controversia se ha internacionalizado hasta convertir los recortes renovables en uno de los mayores problemas de reputación jurídica del Estado español. La posición de los acreedores se ha visto reforzada por distintas resoluciones extranjeras, mientras España sigue destinando recursos a una batalla procesal cuyo desenlace continúa siendo incierto.

El precio de despreciar la seguridad jurídica

Conviene recordar que el origen de este problema se encuentra en las modificaciones regulatorias aprobadas entre 2010 y 2014. Los sucesivos gobiernos alteraron las condiciones de remuneración de unas inversiones que habían sido atraídas precisamente mediante un marco de incentivos y garantías públicas. Aunque las reformas perseguían corregir los desequilibrios financieros del sistema eléctrico, numerosos tribunales arbitrales concluyeron que determinadas medidas vulneraron los compromisos internacionales de protección de las inversiones asumidos por España.

El balance es difícilmente defendible desde una perspectiva de buena gestión pública. Las indemnizaciones arbitrales superan los 2.000 millones de euros y la factura continúa creciendo por los intereses y los gastos asociados a los procedimientos judiciales. A ello se añade un daño menos visible, pero igualmente relevante: la pérdida de confianza que genera un país que modifica de forma retroactiva las condiciones aplicables a las inversiones y después se resiste durante años a satisfacer las indemnizaciones reconocidas internacionalmente.

El nuevo caso E.ON vuelve a poner de manifiesto una lección económica elemental: la seguridad jurídica no es un lujo ni una concesión a los inversores, sino una condición imprescindible para atraer capital, financiar proyectos productivos y generar prosperidad. España está comprobando que las decisiones regulatorias arbitrarias tienen consecuencias que pueden prolongarse durante décadas. Y también que retrasar la solución de un problema no significa resolverlo. En este caso, por el contrario, significa seguir acumulando intereses, procedimientos judiciales y riesgos de embargo. Una factura creciente que, tarde o temprano, puede terminar trasladándose al bolsillo de los contribuyentes.