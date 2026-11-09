El gasto descontrolado de Sánchez hace saltar las alarmas: los nubarrones que acechan a la economía española

Alerta en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Las cuentas públicas continúan acumulando desequilibrios que ponen en jaque a la economía española. Así, este organismo ha lanzado varias advertencias sobre la política presupuestaria del Gobierno de Pedro Sánchez.

La primera de ellas es que España incumplirá los compromisos de gasto adquiridos con Bruselas desde 2026 y mantendrá esa desviación durante todo el periodo de vigencia del plan fiscal. Este vaticinio resulta especialmente significativo porque llega en un momento en el que el Ejecutivo presume de buenos resultados de la economía española.

Bien es cierto que la AIReF ha revisado incluso al alza sus previsiones de PIB, hasta el 2,6% en 2026 y el 2,2% en 2027, pero se sigue estimando una desaceleración del PIB a medio plazo, como se ve en el gráfico.

En este punto hay que tener en cuenta que la economía española se enfrenta a riesgos como la persistencia de la inflación (se eleva al 3,6% en 2026 y al 3% en 2027), la crisis en Francia, el reajuste en los mercados financieros, la guerra en Oriente Medio, a los desequilibrios en el mercado de la vivienda y a la evolución de la productividad (que permanecerá estancada).

Gasto descontrolado

Además, esa mejora no se traducirá en unas cuentas públicas saneadas. Al contrario: el organismo independiente advierte de que el gasto está creciendo a un ritmo incompatible con los compromisos asumidos por España ante la Unión Europea.

En concreto, la AIReF calcula que el gasto primario neto de medidas de ingresos crecerá una media del 5,7% entre 2026 y 2028, frente al 3,2% comprometido por el Gobierno en Bruselas. Es decir, casi el doble. "La diferencia es de 2,5 puntos porcentuales, una desviación que obliga a adoptar medidas adicionales si España quiere cumplir con Bruselas", señala el documento. El organismo que preside Inés Olóndriz ya pidió hace unos meses un ajuste de 15.000 millones de euros a España en este punto.

Déficit, al alza

Por tanto, el agujero del Estado no disminuirá. El organismo ha elevado su previsión de déficit público para 2026 hasta el 2,8% del PIB, dos décimas más que en su anterior estimación, "debido principalmente a las nuevas medidas energéticas aprobadas para hacer frente al impacto del conflicto en Oriente Medio".

En el medio plazo, tras la reducción en 2027, el déficit iniciaría una senda ascendente hasta alcanzar el 3% del PIB en 2031, "impulsado principalmente por el gasto asociado al envejecimiento, los intereses y el gasto en defensa", señala el organismo.

En este sentido, el texto advierte de que "el progresivo envejecimiento de la población incide sobre todo en las transferencias sociales a través del gasto en pensiones, que se ven también afectadas por la mayor inflación en los primeros años del periodo. Por su parte, los compromisos adquiridos en defensa incrementarán especialmente la formación bruta de capital, aunque el ritmo está condicionado por el calendario de entregas de las inversiones militares". También se incrementará el peso del gasto en intereses hasta suponer un 3,2% del PIB en 2031.

En este punto, el organismo pronostica que "la deuda seguirá descendiendo a medio plazo, aunque a un ritmo cada vez menor y con una carga financiera creciente. La AIReF proyecta que la ratio se sitúe en el 95,4% del PIB en 2031, apoyada en la contribución favorable del crecimiento nominal". No obstante, "este impulso irá perdiendo fuerza mientras aumentan los intereses, en un contexto de condiciones de financiación más exigentes. La senda se ha revisado ligeramente al alza respecto a mayo y los ejercicios de sensibilidad muestran que una evolución menos favorable del crecimiento o del saldo primario podría llegar a interrumpir la reducción de la deuda".

Además, la AIReF estima que la política fiscal tendrá en 2026 un tono expansivo equivalente a 1,3 puntos del PIB. Una decisión especialmente cuestionable si se tiene en cuenta que "la economía está operando por encima de su potencial". En lugar de aprovechar el crecimiento para sanear las cuentas y reconstruir margen fiscal, el Estado continúa aumentando el gasto.

Así, el margen de maniobra del Gobierno para afrontar imprevistos en la economía es, por tanto, muy limitado. Con un endeudamiento que todavía se sitúa en torno al 100% del PIB, España es especialmente vulnerable a cualquier deterioro de las condiciones de financiación. A esto se le suma que cuanto mayor sea la factura de los intereses, menos recursos quedarán disponibles para otras prioridades y mayor será la presión para incrementar los ingresos públicos o recortar otras partidas.

Las modificaciones de crédito del Gobierno

Además, la AIReF también vuelve a poner el foco en una anomalía institucional que se ha convertido en habitual durante la legislatura: la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y de un borrador de Plan Presupuestario.

Y es que, el 24 de diciembre de 2022 el Gobierno publicó en el BOE los PGE para el año 2023, últimos presupuestos aprobados hasta la fecha. Sobre la base de estos presupuestos han operado las sucesivas prórrogas presupuestarias de 2024, 2025 y 2026. En consecuencia, en 2026 se sigue partiendo de una estructura presupuestaria diseñada para atender las necesidades previstas para 2023.

En consecuencia, "el volumen de modificaciones ha aumentado a lo largo de los tres años de prórroga", señala el informe, que es la estrategia que ha usado el Ejecutivo de Sánchez para seguir gastando. Uno de los cambios más llamativos fue el uso de fondos europeos para pagar las pensiones.

"El recurso a estas excepciones reduce la trazabilidad del gasto, limita la transparencia presupuestaria y afecta a la rendición de cuentas. La creciente distancia entre el presupuesto inicial y el gasto finalmente ejecutado dificulta la comparación entre ambos", denuncian.

Gasto e inflación

También recomienda al Gobierno, a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales que se encuentren en riesgo de incumplimiento que eviten aprobar nuevas medidas que incrementen estructuralmente el gasto primario neto. La advertencia incluye tanto los aumentos permanentes de gasto como las reducciones permanentes de ingresos que no cuenten con financiación estructural.

A las dificultades presupuestarias se suma una revisión al alza de las previsiones de inflación. La AIReF estima que los precios aumentarán un 3,6% en 2026 y un 3% en 2027, tres y seis décimas más, respectivamente, que en su anterior escenario. Así, los hogares seguirán soportando una erosión considerable sobre su poder adquisitivo.