En la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, en la que ha presentado el programa "Casas para vivir", una de las portavoces, Alicia del Río, del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha acaparado toda la atención al afirmar que, si tras las próximas elecciones generales gobiernan PP y Vox, "nuestras compañeras del colectivo LGTBI a lo mejor acabarían presas en un calabozo o con un tiro en la nuca".

En la siguiente publicación pueden verse las declaraciones de la activista:

El Sindicato de Inquilinas alerta de qué pasaría si gobierna la extrema derecha: "Compañeras acabarían deportadas o con un tiro en la nuca" https://t.co/VJTxtCHnMe pic.twitter.com/BUAUwek7iQ — elDiario.es (@eldiarioes) November 9, 2026

"Pues nosotros sabemos que sería terrible para todo el país, no sólo para nosotras, que tuviéramos un gobierno de derecha y extrema derecha porque eso significaría la involución en derechos que consideramos absolutamente fundamentales. No sabemos qué harían con nuestras compañeras migrantes que acabarían probablemente deportadas de manera violenta. No sabríamos qué pasaría con nuestras compañeras del colectivo LGTBI que a lo mejor acabarían presas en un calabozo o con un tiro en la nuca", comienza diciendo la portavoz del sindicato de inquilinas.

"A lo mejor acaban con un tiro en la nuca"

"No sabemos qué pasaría con el derecho al aborto. No sabemos qué pasaría con el derecho a luchar, porque si ahora ya, como comentaba la compañera Carol, tenemos multas de miles y miles y miles de euros por la ley Mordaza por ir a poner el cuerpo para parar un desahucio, imaginaos lo que pasaría si gobiernan los fascistas. Sería una etapa muy oscura para nuestro país en la que, por supuesto, el Sindicato de Inquilinas va a seguir respondiendo junto a sus alianzas. Si gobiernan la derecha y la extrema derecha en este país, constituiremos una mesa sindical antifascista para enfrentar todo lo que venga. Pero es evidente que lucharemos en condiciones muy dificultosas, que muchas personas lo pagarán muy caro en términos de represión", concluye.

Estas declaraciones, sin sentido y con el único fin de polarizar aún más la situación, se producen tras el fracaso de la acampada de la Puerta del Sol, cuyo único logro ha sido la basura que ha generado (36,2 toneladas, según el Ayuntamiento), y con la vista puesta en la huelga general del 11 de noviembre, que, según María Jesús Montero, se convoca "contra la oposición".

Mientras tanto, el problema de la vivienda no ha hecho más que agravarse bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. Se podrían enumerar multitud de datos que lo corroboran, pero basta uno: entre el tercer trimestre de 2018 y el mismo periodo de 2026, la competencia por alquilar se ha disparado un 405%, como contamos aquí. A ello se suma que la oferta de alquiler ha caído desde la aprobación de los llamados "decretos Maricarmen", que este sindicato apoyó.

Así pues, estas declaraciones de Alicia del Río sólo ponen en evidencia en manos de quién están este tipo de organizaciones.