Hacienda subasta media casa en La Coruña desde 3.472 euros

La Agencia Tributaria ha sacado a subasta la mitad de una casa en Regueirolongo, una aldea del municipio coruñés de Cerdido, valorada en 43.400 euros. Las pujas pueden empezar en 3.472 euros. Si la mejor oferta no alcanza los 17.360 euros, la mitad del valor de subasta fijado por Hacienda (34.720 euros), será la Agencia Tributaria quien decida si la acepta o si declara la subasta desierta. La subasta se abrió el 27 de octubre y cierra el 16 de noviembre a las 18:00, aunque el plazo puede alargarse hasta 24 horas si entran pujas en el último momento.

Lo que se subasta no es la casa entera, sino el 50% de su propiedad. La otra mitad pertenece a otra persona y seguirá siendo suya, de modo que el ganador de la puja se convertirá en copropietario del inmueble. Se trata de una casa de labranza de dos plantas, con unos 80 metros cuadrados construidos, un corral, una bodega, una era de majar y un terreno de cultivo. El conjunto suma algo más de 1.000 metros cuadrados, aunque la propia ficha advierte de que la superficie que consta en el Registro de la Propiedad no coincide con la del Catastro. Es, además, la vivienda habitual de su dueño.

Detrás de la subasta está, previsiblemente, una deuda con Hacienda: la Agencia Tributaria embargó la mitad de la casa a su dueño y ahora la saca a la venta para cobrar lo que se le debe. Quien quiera participar tendrá que adelantar primero una fianza de 1.736 euros, y cada puja deberá superar a la anterior en al menos 1.000 euros. El ganador dispondrá después de 15 días para abonar el resto; si no lo hace, perderá la fianza.

La letra pequeña de la subasta

Sin embargo, esta propiedad tiene su letra pequeña. En primer lugar, como ya hemos dicho, sólo se compra media casa, de manera que el comprador no podrá usar la vivienda como quiera ni venderla entera sin ponerse de acuerdo con el otro dueño. Además, este último tiene el llamado "derecho de retracto de comuneros": el Código Civil le permite quedarse con la parte vendida pagando lo mismo que pagó el comprador, más los gastos. Para ello dispone de nueve días desde que la venta se inscribe en el Registro o desde que tiene conocimiento de ella. Si lo ejerce, el ganador de la subasta se quedaría sin la casa, aunque recuperaría su dinero.

Otra cuestión a tener en cuenta es que la casa no puede visitarse antes de comprarla, por lo que no es posible comprobar su estado por dentro. Tampoco consta quién la ocupa, y al tratarse de la vivienda habitual del deudor, es probable que este siga viviendo allí, de modo que el comprador podría tener que recurrir a los tribunales para desalojarlo. Por último, sobre la finca sigue inscrita una antigua hipoteca a favor de Deutsche Bank que ya no tiene deuda pendiente, pero que nadie ha cancelado en el Registro, un trámite que correría a cargo del comprador.