La realidad de la alta velocidad española de la que el Gobierno no quiere oír ni hablar

La alta velocidad española fue durante años un ejemplo de modernización, vertebración territorial y eficiencia. España construyó una red extensa, conectó ciudades y transformó la movilidad de millones de ciudadanos. Sin embargo, ninguna infraestructura puede mantenerse únicamente con el prestigio acumulado durante su construcción. Necesita inversión continua, conservación adecuada y una gestión orientada a resultados.

El problema actual de la alta velocidad no es la liberalización del transporte ferroviario de viajeros, sino la insuficiente inversión real en el mantenimiento de la infraestructura, especialmente si se compara con el crecimiento del tráfico ferroviario. Infraestructuras que gestiona en monopolio público Adif.

La confusión entre ambos elementos interesa a quienes pretenden responsabilizar a la competencia de los problemas que corresponden al gestor público. Pero Renfe, Ouigo e Iryo no gestionan las vías, no deciden cuándo se renuevan y no determinan el funcionamiento de los sistemas de señalización o seguridad. La infraestructura continúa siendo, como digo, un monopolio público de Adif y Adif Alta Velocidad.

Por tanto, si se producen averías, retrasos o incidencias relacionadas con el estado de la red, no puede responsabilizarse a quienes utilizan las vías. La responsabilidad corresponde a quien las administra y a quien fija las prioridades presupuestarias para conservarlas.

La liberalización ha generado más competencia, más frecuencias, más opciones para los viajeros y precios más bajos. Desde la entrada de Ouigo e Iryo, el tráfico de alta velocidad ha aumentado con intensidad y el precio de los billetes se ha reducido de forma significativa. Ese proceso beneficia al consumidor, favorece el turismo, mejora la movilidad y genera actividad económica. Precisamente por eso era necesario acompañar el aumento del tráfico con un esfuerzo equivalente en mantenimiento. Y eso es lo que no se ha hecho con suficiente intensidad. No es problema, por tanto, de la liberalización, sino de no adecuar el mantenimiento de la infraestructura al tráfico ferroviario.

La comparación debe realizarse en términos reales, no mediante cifras nominales. Entre 2012 y 2017, la inversión y el mantenimiento ferroviario sumaron una media aproximada de 3.014 millones de euros anuales. Entre 2018 y 2025, la media nominal subió hasta unos 3.681 millones, pero, expresada en euros constantes, quedó en torno a 3.026 millones. Es decir, el incremento real fue de apenas un 2,3%.

Fuente: ADIF, Ministerio de Transportes e INE

La conclusión es evidente: mientras el esfuerzo real de inversión y mantenimiento apenas avanzaba, el uso de la red crecía de forma extraordinaria. Los viajeros de alta velocidad pasaron de 23,7 millones en 2022 a 44,5 millones en 2025. El tráfico de trenes aumentó un 47%. La infraestructura, por tanto, soporta muchas más circulaciones y más pasajeros, pero no ha recibido un incremento proporcional de recursos reales.

Además, los trenes actuales son más pesados y tienen una mayor capacidad. El desgaste de una vía no depende únicamente del número de circulaciones, sino también del peso de los convoyes y de la intensidad de uso. Cuantos más trenes circulan y más toneladas transportan, mayor debe ser el esfuerzo de conservación.

España destina alrededor de 96.000 euros por kilómetro a renovar y mantener su red ferroviaria, frente a unos 191.000 euros de media en la Unión Europea. No es un dato suficiente para explicar por sí solo una incidencia concreta, pero sí ofrece una imagen clara de la insuficiencia relativa del mantenimiento. La red se utiliza más deprisa de lo que crece el gasto destinado a conservarla, de manera que el resultado es el de un deterioro de la infraestructura que no se mantiene adecuadamente.

En 2018, Adif Alta Velocidad destinó 250,2 millones de euros al mantenimiento de la red. En 2025, esa cifra ascendió a 431,7 millones. A primera vista, el incremento parece muy elevado: un 72,6%. Sin embargo, cuando se descuenta la inflación y se expresa todo en euros constantes de 2018, el gasto de 2025 equivale aproximadamente a 351,8 millones. El aumento real se reduce así al 40,6%.

Ese esfuerzo debe compararse con la utilización de la red. En 2018 se registraron alrededor de 58 millones de trenes-kilómetro. En 2025 fueron 87,4 millones. El tráfico creció un 50,7%, más que el mantenimiento expresado en términos constantes.

Fuente: ADIF, Ministerio de Transportes e INE

De esa manera, el gasto real de mantenimiento por tren-kilómetro se redujo aproximadamente un 7% entre 2018 y 2025. Es decir, Adif gasta más euros que antes, pero cada unidad de utilización de la infraestructura recibe menos recursos reales de mantenimiento.

El mantenimiento no es una partida secundaria. Comprende la vía, la electrificación, las telecomunicaciones, la señalización y los sistemas de protección. Cuando se postpone, las primeras consecuencias son retrasos, limitaciones de velocidad y cancelaciones, pero el deterioro de los sistemas críticos puede tener consecuencias más graves, como se ha puesto de manifiesto este año en dos ocasiones con dos trágicos accidentes en los que han fallecido más de cien personas.

Frente a esta realidad, los intervencionistas reclaman nacionalizar el transporte ferroviario para tapar la ineficiencia en la gestión. Es una propuesta equivocada e interesada. Renfe ya es pública. Para eliminar la competencia en el transporte habría que retirar los permisos de explotación a Ouigo e Iryo, pagando una indemnización que financiaría el contribuyente, perjudicando a los viajeros y reduciendo la presión para mejorar precios y servicios, pero, aunque este error se cometiese, las vías seguirían dependiendo de Adif. El problema permanecería intacto.

La liberalización no ha privatizado la infraestructura. Tampoco ha trasladado su mantenimiento a los operadores. Sólo ha abierto la explotación de los servicios a más empresas. Si se desea que circulen más trenes, la solución no es cerrar el mercado, sino invertir en capacidad, renovación y seguridad.

Durante demasiado tiempo se han priorizado anuncios, nuevas actuaciones y otras partidas de gasto frente a la conservación de los activos ya construidos. Se han dotado gastos para aumentar subsidios clientelares en lugar de invertir en lo importante, como las infraestructuras. En lugar de gestión, se han priorizado gestos. Pero la política de infraestructuras debe comenzar por mantener lo que ya existe antes de anunciar nuevas obras.

La alta velocidad española no necesita menos competencia, sino mejor gestión. Más operadores en las vías pueden proporcionar mejores precios y servicios. Lo que no puede sostenerse es una red pública cada vez más utilizada con un gasto real de mantenimiento prácticamente estancado. El problema de la alta velocidad en España está en las vías. Y las vías dependen de Adif.