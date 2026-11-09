La OCDE alerta del lado oscuro de las subvenciones al campo

Los gobiernos de todo el mundo gastan cada vez más dinero público en sostener a sus agricultores. Sin embargo, ese esfuerzo no sirve para que el campo sea más competitivo, productivo o resistente ante las crisis. Es más, casi la mitad de esas ayudas acaban distorsionando los mercados, mientras que la inversión en investigación, innovación e infraestructuras sigue siendo comparativamente pequeña. Cada vez destinamos más dinero público al campo, pero eso no significa que los agricultores y ganaderos sean más productivos: es la advertencia que lanza la OCDE en su último informe anual sobre las políticas agrarias.

El organismo calcula que las ayudas públicas a la agricultura en los 56 países analizados superaron los 845.000 millones de euros en 2025, unos 107.000 millones más (15%) que en 2023.

El problema, según la OCDE, es que casi la mitad de ese dinero va a políticas destinadas a alterar los precios de los productos. Hablamos de medidas como los aranceles, los cupos de importación para productos de terceros países o subvenciones por los fertilizantes o el combustible.

A corto plazo, estas medidas pueden aliviar la situación de determinados productores. Pero la OCDE advierte de que también pueden provocar el efecto contrario al que se persigue: reducen los incentivos para adaptarse a los cambios de la demanda, los precios o las condiciones del mercado y pueden mantener estructuras productivas menos eficientes, haciendo al sector más vulnerable ante nuevas crisis.

Más dinero para prevenir

El informe también critica que los gobiernos sigan reaccionando cuando los problemas ya se han producido, en lugar de preparar al campo para resistirlos. El informe de la OCDE cita concretamente a España: en 2025, el Gobierno de Pedro Sánchez recurrió a 34 millones de euros de la reserva de crisis agrícola europea y otros 120 millones del presupuesto nacional para afrontar los efectos de la sequía, el aumento de costes relacionado con la guerra de Ucrania y los daños de la DANA de octubre de 2024. También se concedieron ayudas a los afectados por los incendios del verano.

Estas medidas pueden ser necesarias para aliviar situaciones excepcionales, pero la OCDE advierte de que no deberían convertirse en el eje de la política agraria. Es más, mientras las ayudas directas y las medidas que alteran los precios absorben buena parte del apoyo público, los recursos destinados a mejorar las condiciones en las que trabaja el sector tienen un peso mucho menor.

La OCDE calcula que los países analizados dedicaron 105.000 millones de euros anuales a servicios generales para la agricultura durante el periodo 2023-2025. Aquí entran las infraestructuras, los regadíos, la investigación, la innovación, la formación y otros servicios que benefician al conjunto del sector.

El peso de estas inversiones ha retrocedido del 4,6% del valor de la producción agraria en 2000-2002 al 2,4% en 2023-2025. Es decir, mientras las ayudas crecen, la inversión destinada a mejorar las condiciones de producción pierde peso relativo.

¿Y quién paga la factura?

Partiendo del hecho de que cualquier subvención pública sale del bolsillo de los contribuyentes, la OCDE calcula que las medidas de apoyo a los productores trasladan a los consumidores un coste equivalente al 5,3% de su gasto en productos agrarios. Es decir: doble golpe al bolsillo.

Esto no significa que la cesta de la compra sea un 5,3% más cara. Se refiere al sobrecoste que generan medidas como los aranceles o las restricciones a las importaciones, que pueden elevar los precios dentro de un país por encima de los internacionales. En otras palabras, se protege al productor nacional de la competencia exterior, pero el consumidor termina pagando más por esos alimentos, concretamente unos 204.000 millones de dólares anuales durante 2023-2025.

El diagnóstico del organismo apunta así a una contradicción de fondo: los gobiernos movilizan cantidades ingentes de dinero para sostener al campo, pero una parte importante de sus políticas puede terminar reduciendo su capacidad para adaptarse a las crisis y a los cambios y traslada esos costes a los consumidores.