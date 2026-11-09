La secretaria de Juventud de CCOO: "Mi derecho a hacer piquetes está por encima del derecho de la gente a trabajar"

Indignación con las palabras de la secretaria de Juventud de CCOO, Pau Garcia Orrit, por un mensaje que resume bastante bien hasta dónde llega su concepción de la defensa de los trabajadores: el derecho a hacer piquetes está por encima del derecho a trabajar.

"Mi derecho a hacer piquetes está por encima del derecho de la gente a trabajar. Y eso hay que entenderlo", ha dicho la sindicalista, que también ha aprovechado su reflexión para atacar a Isabel Díaz Ayuso en la antesala de la huelga general del próximo 11 de noviembre.

"La gente enseguida se cree este malentendido concepto de la libertad de Ayuso, que aquí, como quieren trabajar, los demás no podemos ejercer nuestro derecho a huelga. Y que quede claro que nuestro derecho a hacer un piquete está por encima de eso", continúa diciendo.

Todas empiquetadas a las calles el miercoles 🔥 pic.twitter.com/hTI5jZworu — Jóvenes CCOO (@JovenesCCOO) November 8, 2026

"El derecho al trabajo no está protegido, porque si no no habría 2,4 millones de personas en situación de desempleo, y el derecho de la huelga está protegido", añade su compañero de mesa, que parece creer que las personas que están en paro en España porque no les dejan trabajar. "¡Efectivamente!", añade Garcia, que también lo cree.

Para ser una experta en huelgas, Garcia desconoce que los empleados tienen derecho a secundar un paro, pero también tienen derecho a acudir a su puesto de trabajo sin tener que soportar presiones, amenazas o coacciones. Los piquetes informativos están amparados por la ley, siempre y cuando actúen pacíficamente y, por supuesto, no pueden impedir por la fuerza que otros trabajen.

Resulta llamativo que CCOO y UGT, organizaciones que han dado sistemáticamente su beneplácito al Ejecutivo de Pedro Sánchez a cambio de suculentas subvenciones, hayan decidido ahora protestar y convocar una huelga general en vísperas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Durante años, las cúpulas sindicales no han mostrado presión alguna ante el deterioro de algunos de los principales indicadores que condicionan la vida de los trabajadores, pero ahora deciden convocar una huelga que va más dirigida a la oposición que al Gobierno. Y es que, cuando el Gobierno disparaba la presión fiscal, cuando la inflación erosionaba los salarios o cuando los jóvenes seguían sin poder emanciparse por el encarecimiento de la vivienda, los sindicatos han estado desaparecidos.

Ahora pretenden presentarse como la voz de una clase trabajadora a la que, en realidad, no representan como puede verse en la mayoría de comentarios a la publicación de Garcia, así como ante el hundimiento de las afiliaciones sindicales.

Tu derecho a hacer huelga termina donde empieza mi libertad de decidir si la secundo o no. Artículo 6.4 del RDL 17/1977 y sentencia 137/1997 del Tribunal Constitucional. Puedes hacer huelga, informar y manifestarte. Lo que no puedes es coaccionarme para que yo también la haga.… — La FactorIA (@LaFactorIAmusic) November 9, 2026

¿¿Que tu derecho está por encima del mío a trabajar.??? Parásitos — Malafollá (@sidinsity) November 8, 2026

Que mi derecho a trabajar es inferior al tuyo???? Sabes que los piquetes coactivos o violentos se pueden denunciar. — Loquehayquever (@loquehayquever) November 8, 2026

Aviso a la chavalería de CCOO, si me impedís entrar a mi trabajo, vais a tener que recoger los dientes del suelo.

Tu respetas, yo respeto.

Tu intimidas, yo intimido. — Sanchijuela (@Sanchijuela29) November 8, 2026

CCOO y UGT deberían explicar por qué han pasado tanto tiempo ejerciendo de interlocutores privilegiados del Gobierno y ahora pretenden presentarse como fiscalizadores de los trabajadores.