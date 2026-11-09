Una propietaria de Vigo recupera su piso: el inquilino que no recogió el burofax deberá pagar más de 11.000 euros

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha dado la razón a una propietaria de Vigo que quería recuperar su vivienda para uso propio frente al inquilino que no quiso recoger el burofax con el que se le comunicaba que el contrato no se renovaría.

El inquilino acumulaba una deuda de 11.363,42 euros y, pese a los intentos de la arrendadora por comunicarle que no quería renovar el contrato, el juzgado rechazó inicialmente poner fin al alquiler.

La propietaria tuvo que recurrir para defender su derecho a recuperar el inmueble y ahora la Audiencia Provincial de Pontevedra ha revisado el caso, con un burofax que el arrendatario nunca llegó a recoger como elemento clave. De esta forma, la Audiencia Provincial de Pontevedra ahora ha estimado el recurso presentado por la propietaria contra la resolución que había rechazado extinguir el contrato de alquiler de su vivienda.

El burofax que no se recogió

La Audiencia Provincial entiende que la propietaria comunicó su intención de no prorrogar el contrato mediante burofax dentro del plazo legalmente establecido. Además, señala que el hecho de que el inquilino no acudiera a la oficina de Correos a recoger el envío no invalida la notificación ni puede privarla de efectos jurídicos.

La resolución, fechada el 21 de septiembre de 2026, también confirma que el arrendatario había sido condenado en primera instancia a abonar 11.363,42 euros por las rentas impagadas, junto con los intereses legales correspondientes desde la presentación de la demanda. La propietaria decidió recurrir al considerar que, aunque el juzgado había reconocido la deuda, no había estimado su petición de dar por terminado el arrendamiento al haber vencido el plazo.

El origen del conflicto se encuentra en un contrato firmado en 2015, que había ido encadenando distintas prórrogas. La última de ellas entró en vigor el 26 de mayo de 2023 y tenía como fecha de vencimiento el 26 de mayo de 2024. Ante la proximidad de ese momento, la dueña envió un burofax el 25 de marzo de 2024 para dejar constancia de su decisión de no continuar con el alquiler.

Correos trató de entregar la comunicación al día siguiente, 26 de marzo, a las 10:28 horas, pero no pudo hacerlo porque el destinatario estaba ausente. Se efectuó un segundo intento el 27 de marzo, a las 10:08 horas, que tampoco prosperó. Tras ambos intentos fallidos, el burofax quedó depositado en la oficina postal para que el inquilino pudiera recogerlo.

El arrendatario, sin embargo, nunca llegó a retirar la notificación. Este hecho llevó al juzgado de primera instancia a rechazar la petición de la propietaria de extinguir el contrato. Su argumento fue que el inquilino no había tenido una oportunidad efectiva de conocer el contenido del burofax hasta el 27 de marzo, por lo que consideró que no se había respetado debidamente el plazo de preaviso.

Qué dice la ley

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que, una vez cumplido el periodo mínimo de duración del contrato, el arrendamiento puede prorrogarse anualmente si ninguna de las partes comunica su voluntad de ponerle fin. En el caso de los contratos firmados antes de la reforma de marzo de 2019, como el de esta propietaria de Vigo, el artículo 10 contemplaba un plazo de preaviso de al menos 30 días antes de la fecha de vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas.

Precisamente, la propietaria había comunicado al inquilino su intención de no renovar el arrendamiento mediante un burofax enviado el 25 de marzo de 2024, cuando la última prórroga debía finalizar el 26 de mayo de ese mismo año. Por tanto, la comunicación se había realizado con la antelación legalmente exigida.

La Audiencia Provincial considera que el hecho de que el destinatario no recogiera el burofax no puede impedir que la comunicación produzca efectos. La propietaria había enviado correctamente la notificación al domicilio del inquilino y Correos había realizado dos intentos de entrega en días consecutivos, dejando después el correspondiente aviso para que pudiera recogerla en la oficina postal.