Alquiler Seguro denuncia amenazas tras el piquete en su sede de Madrid: "Nos han colocado en una diana"

El director de Comunicación de Alquiler Seguro, Gerardo Neistat, ha denunciado las amenazas y las intimidaciones que, según afirma, están sufriendo los trabajadores de la compañía después de los actos protagonizados por el Sindicato de Inquilinas en varias de sus oficinas.

La sede central, situada de América de Madrid —frente a a la sede de UGT en Madrid—, ha sido asaltada este martes por un grupo de personas que entró por la fuerza en las instalaciones, de donde la Policía ha desalojado posteriormente a más de un centenar de participantes.

🔴 Primeros actos vandálicos frente a la sede principal de UGT: un grupo de personas entra en el edificio de la empresa "Alquiler seguro" Los implicados ya han sido identificados y expulsados del edificio pic.twitter.com/26MKWVA8YV — Libertad Digital (@libertaddigital) November 10, 2026

En La noche de Cuesta, Neistat ha explicado que los incidentes no se han limitado a la sede madrileña. Según sus datos, un total de 27 de las 63 oficinas que Alquiler Seguro tiene repartidas por España han sufrido actos vandálicos en los últimos días, con episodios registrados en Madrid, Barcelona, A Coruña, Vitoria y Bilbao, entre otras ciudades.

"Estamos muy preocupados porque no solamente es lo que ha sucedido esta misma noche. Hasta hace poquito que la policía ha desalojado a más de 100 personas que han entrado por la fuerza en las oficinas centrales", ha relatado. En el interior, los participantes realizaron pintadas, colocaron pegatinas y movieron mobiliario, además de provocar otros desperfectos.

Sin embargo, el portavoz de la compañía ha insistido en que los daños materiales no son lo que más inquieta a la dirección. "Lo que más nos está preocupando ahora mismo son las amenazas, las intimidaciones y el miedo que están provocando personas que están yendo a trabajar a sus puestos de trabajo", ha señalado.

Neistat ha explicado que algunos trabajadores han recibido mensajes en los que se les reprocha trabajar para una empresa que, según los activistas, explota a los inquilinos. También ha denunciado que se les anima a dejar de pagar para provocar el cierre de la compañía y que sus empleados pierdan sus puestos de trabajo.

"Están diciéndole a la gente que lo mejor es que se queden en la calle, que pierdan un puesto de trabajo", ha afirmado. El director de Comunicación ha asegurado que la situación ha generado miedo entre la plantilla, especialmente entre quienes deben acudir a las oficinas en los próximos días. "Ellos nos han colocado en una diana", ha lamentado.

Entre los afectados, Neistat ha mencionado el caso de una trabajadora con síndrome de Down que se encontraba en las instalaciones y que, según ha explicado, está muy asustada por lo ocurrido. El portavoz ha subrayado que la preocupación de la empresa se centra en las consecuencias psicológicas de estos episodios para sus empleados, que considera que están acudiendo a sus puestos sin la seguridad ni la tranquilidad necesarias.

Cerraduras selladas con silicona y oficinas vandalizadas

Entre los daños denunciados por Alquiler Seguro figuran pintadas en las instalaciones, desperfectos en el mobiliario y el material de trabajo y el sellado de cerraduras con silicona, una práctica que ha impedido abrir algunas de las puertas. "En cualquier momento puede haber una pintada en la puerta, nos han sellado puertas con silicona, no pueden abrir las cerraduras, han destrozado unos materiales", ha detallado Neistat.

El Sindicato de Inquilinas había justificado el piquete en la sede de Madrid como una protesta contra las prácticas de la empresa. En un mensaje difundido en X, la organización aseguró que acudía para denunciar sus supuestas "prácticas mafiosas" y acusó a Alquiler Seguro de llamar a los propietarios para convencerles de que subieran los alquileres.

Frente a estas acusaciones, Neistat ha cuestionado que el sindicato represente realmente los intereses de los inquilinos y ha defendido la actividad de la compañía, que lleva casi 20 años operando en el mercado del alquiler. A su juicio, las acciones del colectivo perjudican al propio mercado y dificultan el acceso de los ciudadanos a una vivienda en alquiler.

Preguntado por las posibles medidas legales contra los responsables de los destrozos, el director de Comunicación ha indicado que será el departamento jurídico de la empresa el que valore los pasos que se deben dar. Por el momento, ha vuelto a poner el foco en la situación de los trabajadores y en el temor a que se repitan los incidentes. A pesar de lo ocurrido, Alquiler Seguro mantiene su intención de continuar con su actividad y abrir todas sus oficinas este miércoles.