El Gobierno anuncia 824 millones para familias "monomarentales"

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado, entre otras cuestiones, un decreto ley por el que se crea un título oficial de ámbito estatal para las "familias monomarentales" y se refuerza la protección de las familias numerosas con bajos ingresos y de las familias de personas con discapacidad. La norma tendrá una dotación de 824 millones de euros, tal y como ha explicado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante su intervención.

Aquí se puede ver parte de su intervención. El texto que acompaña al vídeo habla de familias "monoparentales", y no "monomarentales", como dice Bustinduy. El primer término está recogido en el Diccionario de la RAE; el segundo, no.

🔶 Refuerzo de la protección a las familias monoparentales, a las familias numerosas con bajos ingresos y a las familias con personas con discapacidad. "Las medidas que aprobamos hoy, tendrán un impacto directo en 760.000 familias, más de 3 millones de personas", @pbustinduy 👇 pic.twitter.com/VJVW5c30NR — La Moncloa (@desdelamoncloa) November 10, 2026

"Hemos aprobado un decreto ley para reforzar la protección a las familias que tienen mayores necesidades de apoyo a la crianza en este país, especialmente a las familias monomarentales. Por fin van a contar con un título oficial de ámbito estatal propio. También reforzamos la protección para las familias numerosas con bajos ingresos y también para las familias de personas con discapacidad", ha explicado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, tras el Consejo de Ministros.

"Se trata de una inyección económica de 824 millones de euros. Nuestra estimación es que las medidas que aprobamos hoy tendrán un impacto directo en más de 760.000 familias, más de 3 millones de personas", ha cifrado el ministro, que ha recordado que "el 80% de los hogares que cuentan con un solo progenitor en España están encabezados por mujeres. Y en esos hogares más de la mitad están en riesgo de exclusión social o de pobreza". Por eso, ha añadido, "este decreto ley crea una nueva categoría, la categoría de familia monomarental, que dará lugar a un título oficial de ámbito estatal comparable al que existe para las familias numerosas".

Qué da el nuevo título

Según ha detallado Bustinduy, "esta categoría va a aplicar a todas las familias con un único progenitor y también a aquellas en las que, aun habiendo dos progenitores, solo uno de ellos ejerce de facto la guarda de los niños y niñas. Este título servirá para acceder a situaciones de protección específica en cuestiones como las estrategias activas de empleo, en materia educativa, de concesión de ayudas y de becas, y (...) se establecerán exenciones y bonificaciones de las tasas o los precios públicos para el transporte público, urbano e interurbano, así como en el acceso a bienes y servicios sociales, culturales, deportivos y de ocio".

"Además, de manera específica, las familias monomarentales con dos o más hijos se equipararán en derechos con las familias numerosas, con lo que implica en términos de los beneficios asociados, entre ellos la deducción anual de 1.200 euros, medidas que afectarán, según nuestras estimaciones, a más de 300.000 familias y más de 900.000 personas en nuestro país", ha subrayado el ministro.

Numerosa especial desde cuatro hijos

En cuanto a las familias numerosas, Bustinduy ha precisado que "también se pasará a ser familia numerosa en categoría especial a partir de cuatro hijos o hijas y no cinco, como era la actualidad. Se pasará a ser categoría especial también con tres hijos, en el caso de que al menos dos procedan de un mismo parto, adopción, acogimiento o guarda con fines de adopción, y también, y este es el punto más importante, con tres hijos, cuando la familia cuente con ingresos por debajo de los 63.000 euros al año".

"Por último, este decreto ley también refuerza la protección para las familias de personas con discapacidad. Concretamente, se equipararán a las familias numerosas todas aquellas familias con dos o más hijos en las que uno de los progenitores tenga una discapacidad igual o superior al 33%, además de otras medidas como la protección reforzada frente al impago de alimentos, por ejemplo. En esta categoría estimamos que más de 100.000 familias se verán beneficiadas, con más de 385.000 personas", ha concluido el ministro.