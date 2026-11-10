Civislend financia 45 millones de euros en el tercer trimestre de 2026, un 86% más que hace un año

Civislend, la plataforma líder de crowdlending inmobiliario en España regulada por la CNMV, ha financiado 45 millones de euros durante el tercer trimestre de 2026, un 86% más que en el mismo periodo del año anterior.
Entre julio y septiembre, la compañía ha financiado 19 proyectos inmobiliarios, más del doble que en el mismo periodo de 2025 con un TIN de media de 10,83%.
Los proyectos financiados están vinculados a 492 viviendas y apartamentos turísticos y reflejan la diversidad de activos que canalizan este modelo de financiación. La cartera del trimestre incluye promociones residenciales, viviendas adosadas y unifamiliares, apartamentos turísticos y proyectos de vivienda de lujo.
Valencia, nuevo foco de vivienda protegida
La actividad del trimestre se ha distribuido entre distintas localizaciones, como Menorca, Pontevedra, Madrid, Barcelona y Toledo, entre otras, reforzando la presencia territorial de la plataforma.
Entre las operaciones del trimestre destaca Residencial Sagunto, un proyecto de 145 viviendas de protección pública (VPP) en régimen de cooperativa, situado en Sagunto (Valencia). El desarrollo responde a la demanda de vivienda habitual en el municipio, próximo a la capital valenciana y con actividad residencial, industrial y logística.
Para Íñigo Torroba, CEO de Civislend: "El crecimiento del sector debe ir acompañado de una mayor profesionalización y transparencia. En Civislend, como plataforma regulada por la CNMV, trabajamos con criterios rigurosos de selección de proyectos y análisis de los promotores para ofrecer a los inversores información clara y oportunidades de inversión evaluadas con responsabilidad".
Desde su creación, Civislend ha financiado cerca de 423 millones de euros en más de 210 proyectos inmobiliarios. En conjunto, los proyectos presentan una rentabilidad media de 14% y una duración media de 16 meses. Estas cifras reflejan la evolución de la plataforma y el crecimiento de la financiación participativa como vía para canalizar inversión hacia proyectos inmobiliarios, consolidándose este modelo como uno de los pilares del mercado inmobiliario.
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