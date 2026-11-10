El comercio de Barcelona pone en valor las oportunidades profesionales que ofrece al talento joven y a emprendedores

El comercio ofrece a las nuevas generaciones oportunidades para desarrollar una carrera profesional, emprender y dar continuidad a negocios con trayectoria. Con el objetivo de dar visibilidad a estas posibilidades, la Cámara de Comercio de Barcelona ha organizado 'Retail Talks: Comerç sense filtres', una jornada que ha reunido en la Lonja de Mar a cerca de un centenar de comerciantes, emprendedores, estudiantes y personas vinculadas al comercio minorista.

El encuentro ha puesto en valor la diversidad de caminos que ofrece el sector, desde el crecimiento y la especialización dentro de una empresa hasta la creación de un proyecto propio o el relevo de un establecimiento existente. A través del intercambio de experiencias, los participantes han reflexionado sobre cómo hacer más visibles estas oportunidades y reforzar el atractivo del comercio como una opción profesional y empresarial de futuro.

La jornada se ha articulado en torno a seis mesas de debate participativas, centradas en emprendimiento, comunidad, carrera profesional, concepto de tienda, promoción y relevo generacional. Los asistentes han ido rotando por las diferentes conversaciones, compartiendo sus puntos de vista y contrastándolos con la experiencia de los comerciantes que han liderado las mesas. Sus trayectorias han permitido mostrar distintas formas de impulsar, hacer crecer y dar continuidad a los negocios, así como de adaptarlos a las nuevas necesidades de los consumidores.

Aleix Camps, fundador de Típics, un proyecto dedicado a recuperar el legado de productos típicos catalanes en riesgo de desaparición, ha sido el encargado de conducir el encuentro. Camps ha defendido que "emprender es un camino difícil y, a menudo, solitario. El impacto y la razón de ser del proyecto son lo que te motiva a seguir adelante". Asimismo, ha añadido que "pocas cosas pueden generar más impacto que mantener vivos los barrios y su comercio, y conectar a personas que están más desconectadas que nunca".

En las mesas de debate, Montse Robinat, directora general de Culinarium, ha reivindicado el comercio como un sector que ofrece oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional a largo plazo, más allá de las primeras experiencias laborales. En el ámbito del emprendimiento, Marta Negra, fundadora de Marta's Lemon Pie, ha destacado que, pese a las dificultades de poner en marcha un negocio, hoy existen herramientas y oportunidades para transformar una idea en un proyecto empresarial viable.

En cuanto al relevo generacional, Oriol Escursell, de Demasié, ha defendido que emprender no siempre implica empezar desde cero, sino que dar continuidad a un establecimiento existente también puede ser una oportunidad para las nuevas generaciones. En este sentido, ha destacado la importancia de combinar el conocimiento y la trayectoria acumulados con nuevas ideas que permitan adaptar el negocio a las demandas actuales.

La relación con los clientes y la visibilidad de los negocios también han centrado parte del debate. Patricia Pueyo, de Patri's Closet, ha reivindicado la capacidad del comercio de proximidad para crear comunidad y generar vínculos de confianza que van más allá de la compra. Por su parte, Caterina Tuset y Daniel Claramunt, de Etnia Barcelona, han destacado el valor de las experiencias de compra diferenciales y de las recomendaciones de los clientes como herramientas para dar visibilidad a los establecimientos en un entorno cada vez más competitivo.





Por último, Judit Escudé, directora general de Eurekakids, ha defendido la necesidad de repensar el concepto de tienda física ante los nuevos hábitos de consumo. En este sentido, ha señalado que el futuro de los establecimientos pasa por ofrecer espacios que inviten a descubrir, probar productos y relacionarse, convirtiendo la visita en una experiencia que vaya más allá de la compra.