El PP promete un renacer nuclear y frenar los calendarios climáticos "imposibles"

A unos días de que arranque la campaña electoral para las elecciones del próximo 29 de noviembre, el Partido Popular ha presentado su programa electoral para la "reconstrucción nacional" que incluye medidas que suponen una enmienda a la totalidad de la política energética del Gobierno de Pedro Sánchez, impulsada por Teresa Ribera y su sucesora, Sara Aagesen, en la legislatura en que se vivió un apagón peninsular durante horas cuyas consecuencias se siguen notando en el funcionamiento del sistema y en la factura.

Una de las medidas más destacadas de los populares afecta a las centrales nucleares españolas: el partido lleva a su programa lo que ha venido defendiendo en estos años frente a un Gobierno empeñado en cumplir el calendario de cierre nuclear contra viento y marea y que acabó rectificando, utilizando los argumentos que en su día negó, sobre Almaraz.

El PP dice que España "puede ser potencia energética de Europa" y para ello liquidarán el calendario de cierre tanto de Almaraz (la fecha actual es 2030), como Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo "en los primeros cien días de Gobierno". Frente a un Ejecutivo que ha primado a las renovables intermitentes, el PP promete un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima reformulado "con realismo", en el que "nuclear, renovables, almacenamiento y respaldo suficiente se complementarán, y todas las tecnologías competirán en igualdad en subastas, ayudas y regulación".

Sobre las nucleares, el PP afirma que aprobarán "una estrategia nacional de energía nuclear" y que se subirán al carro de los minirreactores nucleares que abraza ahora Europa. También aboga por "contratos de electricidad a largo plazo, que dan precios estables a la industria y a los hogares". La neutralidad tecnológica y la seguridad de suministro guiarán cada decisión: "No será el Gobierno quien decida qué tecnología debe ganar, sino su capacidad para ofrecer energía segura, limpia y competitiva", dicen los populares, que legislarán guiados por "la neutralidad tecnológica y la seguridad de suministro".

El programa también promete medidas para aligerar el precio de la luz, con la eliminación "inmediata" del impuesto del 7% a la producción eléctrica. También proponen una "Tarifa Social Única que sustituirá y mejorará los actuales bonos eléctrico y térmico" y "un plan de choque para abaratar los servicios que ajustan la producción al consumo y mantienen estable el sistema eléctrico, cuyos costes se han multiplicado por ocho en los últimos años".

Otro apartado para el que prometen soluciones es el 'atasco' en la red eléctrica y el efecto que puede tener, y está teniendo, en la atracción de nuevos proyectos industriales y en la construcción, entre otros aspectos. Dice el PP que "desbloquearán el acceso a la red" con una planificación adaptada a las necesidades: "anticiparemos la capacidad eléctrica necesaria en zonas industriales, logísticas y tecnológicas, y para viviendas y centros de datos". También rebajarán los trámites, con el compromiso de resolver en 18 meses "los problemas que frenan la conexión de estos proyectos" y revisando "si la capacidad de conexión reservada corresponde a proyectos viables".

En cuanto al apagón, proponen un refuerzo del sistema eléctrico para evitar que se repita, con una actualización en seis meses de "las reglas de funcionamiento del sistema eléctrico". También en este aspecto aprobarán "un plan nacional para reforzar su seguridad y controlar las variaciones de tensión que puedan poner en riesgo el suministro", en alusión a la causa última de lo que ocurrió el 28 de abril y que el partido achaca tanto al Gobierno como a Red Eléctrica. También proponen una supervisión de la red en tiempo real "con alertas tempranas para detectar problemas y actuar a tiempo".

No habrá cierres de centrales de gas o hidroeléctricas si no hay "una alternativa cuya capacidad para sustituirla esté técnicamente acreditada" y fomentarán la gran asignatura pendiente del sistema: "El almacenamiento de energía con baterías, centrales hidroeléctricas reversibles —que elevan agua a un embalse para generar electricidad después— y otras tecnologías competitivas".

Calendarios "imposibles"

También hay mención al cambio climático, que prometen abordar "con rigor científico" y "sin dogmatismos". Si bien ven "irrenunciable" luchar contra él, afirman que "ha llegado el momento de revisar los ritmos de cada sector atendiendo a tres factores: lo que está ocurriendo en el resto del mundo, la tecnología realmente disponible y la evolución de la demanda".

"Pondremos freno a la imposición de calendarios imposibles", proclaman en la estela de otros países europeos. Y defienden "una transición ordenada, realista y justa, que haga compatible la protección del medioambiente con el crecimiento económico y el bienestar. Los ciudadanos no deben perder oportunidades ni sufrir un encarecimiento desproporcionado de la vida por las políticas climáticas. No impondremos obligaciones innecesarias y retiraremos las que perjudiquen la competitividad, la industria o el empleo".