El expresidente de Adif se despide con una carta sin mencionar a las víctimas de Urda y Adamuz

El expresidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha remitido a los empleados de la compañía una carta de despedida, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, en la que ni siquiera menciona a las víctimas de Urda y Adamuz, que murieron bajo su mandato en la entidad pública. En lugar de referirse a los accidentes, habla de "situaciones exigentes" o "situaciones complejas" y "entornos exigentes".

Eufemismos para hablar de las mayores tragedias ferroviarias que ha vivido España, y Europa, al producirse dos accidentes en apenas nueve meses, que se han cobrado la vida de 116 personas y han dejado a decenas de heridos. Marco de la Peña, que dejó su cargo la semana pasada, nada más dimitir el exministro Óscar Puente, y ser relevado por Carlos Cuerpo, evita tener un recuerdo para los fallecidos.

La misiva, publicada en el sistema interno de la compañía y dirigida a los trabajadores, da las gracias a los empleados y dice que "ha sido un honor y una enorme responsabilidad estar al frente" de Adif y Adif Alta Velocidad. "A lo largo de esta etapa, especialmente ante las situaciones más exigentes, he podido apreciar vuestra dedicación, vuestra disposición para colaborar y vuestra voluntad de seguir mejorando como organización", escribe.

"Sé perfectamente que afrontar estas situaciones complejas y entornos exigentes implica un esfuerzo extraordinario, tanto en lo profesional como en lo personal", asegura, antes de defender la decisión de renunciar al cargo de la empresa por "considerar que es lo mejor en estos momentos". No se marchó, sin embargo, tras el accidente de Adamuz, tras el que tampoco se tomaron medidas de refuerzo de la seguridad, como demostró lo ocurrido en Urda.

Marco de la Peña fue nombrado tras la salida de Ángel Contreras de la empresa, cesado tras ser imputado en el caso Koldo, como su antecesora, Pardo de Vera, quien más tiempo ha durado al frente de Adif en la última década, pues fue presidenta durante tres años, y después nombrada secretaria de Estado de Infraestructuras. Muchos de los cargos designados por ella continúan aún en la compañía, politizada por completo desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno.

El ya expresidente creció siempre en su carrera profesional al calor del PSE como hombre de confianza de Iñaki Arriola, hasta ocupar un cargo cuya retribución superó los 195.000 euros en 2025. Su llegada a la compañía se produjo de la mano de Óscar Puente, en un momento muy delicado por los casos de corrupción surgidos en la etapa de José Luis Ábalos al frente del departamento.

Después del accidente de Adamuz, muchos ya fijaron sus ojos en él como responsable de lo ocurrido, pero ni siquiera fue capaz de dar la cara en los primeros días tras el siniestro. Tampoco dimitió, ni llevó a cabo ceses, más allá del responsable de Rodalies por el accidente en Cataluña que se cobró la vida de un maquinista.

Su renuncia puso fin a una etapa de poco más de dos años al frente de Adif, donde deja tras de sí el cuestionamiento de una de las compañías estratégicas españolas, cuya gestión es más que cuestionable por el deterioro del servicio, los problemas de mantenimiento y la creciente desconfianza de los viajeros, tras los accidentes mortales.

El próximo Gobierno salido de las urnas el próximo 29-N asume el reto de recuperar el prestigio de una empresa clave para la seguridad del país y sus ciudadanos. Entre las mayores dificultades, la de limpiar la entidad de cargos políticos y sustituirlos, como ocurría hace una década, por personal técnico y profesionales muy cualificados, que no estuvieran influenciados por los dictados del Gobierno de turno, perjudicando con ello la seguridad.

Tal y como avanzó Libertad Digital, lo ocurrido en Urda deja al descubierto un sistema de seguridad ferroviario en el trayecto Madrid-Sevilla muy débil, del que se presumió hace años como muy robusto, pero que no ha sido sustituido por uno más nuevo, y que ha carecido de suficiente mantenimiento. Todo ello, en medio de los constantes escándalos de corrupción que han afectado de lleno a la compañía.