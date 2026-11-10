El Sindicato de Inquilinas llama a "piquetes nocturnos" y a llevar "comida en tu mochilita" en la huelga del 11-N

Los sindicatos han convocado una huelga general para este miércoles que, pese al desastre generado por el Gobierno de Pedro Sánchez en todos los ámbitos —especialmente el económico—, será dirigida contra la oposición. Por ello, todo apunta a que esta convocatoria no será casi secundada por la ciudadanía.

Sin embargo, desde las organizaciones sindicales insisten en presentar esta convocatoria como un ejemplo de movilización social y lucha por unos supuestos derechos que, en todo caso, no han reclamado durante los últimos ocho años. En este sentido, una de las organizaciones que más activamente está haciendo propaganda de la huelga es el Sindicato de Inquilinas, que lidera Valeria Racu.

Los sindicatos tratan de evitar el fracaso

Debido al fracaso que promete ser la huelga general de este miércoles, los sindicatos están tratando de movilizar a la población. Así, desde el Sindicato de Inquilinas han adquirido un especial protagonismo en esta convocatoria, sobre todo porque las organizaciones sindicales han pretendido utilizar la crisis de vivienda para justificar la movilización.

En este sentido, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha difundido un vídeo en el que explica cómo participar en la huelga y detalla las distintas acciones previstas en Madrid. Así, la activista anima a los participantes a organizar piquetes desde la medianoche, cerrar establecimientos, dificultar la actividad del transporte y sumarse a una manifestación por la tarde.

Del mismo modo, en su vídeo Racu también pide secundar una huelga de consumo para evitar compras en supermercados, cafeterías y otros negocios. Sin embargo, lo cierto es que el papel de esta organización en la convocatoria está siendo particularmente irrisorio, puesto que sus representantes han llegado a defender que si gobierna la derecha tras las elecciones el colectivo LGTBI acabará "con un tiro en la nuca".

Concretamente, Racu recuerda que la movilización no se limita al miércoles 11 de noviembre y que los preparativos comienzan antes. Por ello, llamaba a participar en una cacerolada desde ventanas y balcones desde la misma tarde del pasado lunes. "La huelga no es sólo ese día, sino que la llevamos preparando mucho tiempo, así que hay cosas que hacer antes", aseguraba en un vídeo recientemente difundido, donde además incidía en que "esta misma noche, el lunes 9 a las 9 de la noche, salimos todos a nuestras ventanas, a nuestros balcones, con una cacerola, a hacer ruido, una cacerolada por la huelga". "Que se note que somos muchas y que en un par de días vamos a parar el país", aseveraba.

De esta forma, la portavoz del sindicato incide en que "la misma noche del martes 10 al miércoles 11, esa noche, ya empieza la huelga, así que seguramente en tu barrio se esté organizando un piquete nocturno, un piquete de cierre a comercios que vaya desde medianoche, cerrando las terrazas, los restaurantes, los comercios, que sigan abiertos, con especial foco en esas grandes cadenas y esas multinacionales, esas grandes empresas que se lucran a nuestra costa".

Tal y como comenta la activista en el vídeo, la convocatoria contempla también acciones durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Asimismo, Racu advierte de que los organizadores pretenden que el transporte público no funcione con normalidad y anuncia pequeñas acciones en carreteras, metro, trenes y autobuses. Concretamente, explica que "luego, a lo largo de la madrugada, seguirán pasando cositas". Así, defiende que "el objetivo es que ese día no sea un día normal, así que prepárate para que el transporte no funcione del todo bien, para que haya pequeñas acciones en carreteras, en metro, en trenes, en autobuses".

Al respecto, la activista defiende también que "se busca que ese día se note un poco caótico, porque sin nosotras, nada de esto tiene sentido". Por tanto, la portavoz del sindicato explica que "desde muy pronto por la mañana, también empezará a haber piquetes mañaneros en diferentes partes". En este sentido, asegura que "por ejemplo, hay piquetes ciclistas, convocados a las ocho y media, en Embajadores, en Ciudad Lineal, en Plaza Elíptica, que irán recorriendo las calles de Madrid".

Más allá del trabajo

Con todo, en el vídeo la activista insiste en que la protesta no se limita a la actividad laboral y que también incluye una huelga de consumo. "Con la comida es muy importante recordar que es también una huelga de consumo, así que no consumas nada, no compres nada en ningún supermercado, en ninguna cafetería, en ningún negocio, no", defiende Racu, que llama a asegurarse "de hacer la compra antes y de llevar comida preparada en tu mochilita para compartir con la gente o para comer tú".

Precisamente, el ridículo de la convocatoria llega al punto de que, además de justificar la violencia de los piquetes y el ataque directo al derecho al trabajo, la sindicalista trata de presentar la movilización como un ambiente de armonía y solidaridad entre los manifestantes. "También habrá comidas populares organizadas por asociaciones vecinales, por colectivos en muchos barrios, así que súmate a ellas si quieres", asegura.

Así, la sindicalista concluye que "por la tarde nos vemos a las seis de la tarde en Atocha para hacer una manifestación de Atocha a Plaza Elíptica, una manifestación histórica que además va a estar como en la cabecera liderada por las luchas populares que sostenemos esta huelga y la lucha por la vida: educación, sanidad, vivienda, pensiones, todas juntas en ese momento histórico".

Kit del huelguista

Asimismo, en el vídeo publicado por el Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu advierte a quienes vayan a secundar la movilización de la necesidad de equiparse correctamente. "Es muy posible que ese día llueva, así que prepárate chubasquero, paraguas, botas de agua, lo que tú necesites para estar un poco más cómoda", recuerda, señalando además que "también si te apetece cuelga algo naranja en tu ventana, en tu terraza, en tu balcón y llenemos las calles de este color que a día de hoy ya representa la lucha por la vivienda".