Feijóo promete poner coto al IMV y retirar el subsidio a los que rechacen empleos

Alberto Núñez Feijóo quiere poner coto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), el subsidio estrella del Gobierno de Pedro Sánchez. Este martes, el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno ha presentado su programa electoral para los comicios generales del próximo 29 de noviembre y entre los centenares de propuestas planteadas contempla la sustitución del IMV por una "Renta de Activación".

"Crearemos una Renta de Activación que reúna el Ingreso Mínimo Vital y los diferentes subsidios en un solo camino hacia el empleo", ha dicho Feijóo. En este punto, cabe recordar que el cobro del IMV es compatible con otras ayudas públicas, como el subsidio por desempleo de mayores de 52 años o las rentas de inserción autonómicas. Tanto es así, que según un reciente informe de la AIReF, en 2024, el 51% de los hogares perceptores recibió alguna prestación adicional al IMV a lo largo del año y el 16% más de una.

Retirada de la prestación si se rechazan trabajar

Esta unificación de las prestaciones que quiere hacer Feijóo "la haremos en colaboración con las comunidades y será compatible con el trabajo desde el primer día", ha dicho. De tal modo que "aceptar un empleo siempre mejore la situación familiar", añade.

Para ello, "cada beneficiario firmará un acuerdo de formación y búsqueda de empleo. Con seguimiento verificable. Y rechazar empleos adecuados, de forma reiterada y sin causa justificada supondrá la pérdida graduada de las ayudas", ha asegurado el líder de los populares.

Y es que, una de las mayores ineficiencias de esta prestación creada por el entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, es la "trampa de la inactividad" que supone esta prestación y que desincentiva la búsqueda de empleo.

Por ejemplo, una evaluación de la AIReF identificó un efecto desincentivador con la percepción del IMV, que reduce en 3 puntos porcentuales la probabilidad de trabajar, equivalente a una caída relativa del 12% respecto a la situación previa de los titulares.

Además, los beneficiarios trabajan, de media, 0,6 días menos al mes, lo que representa una reducción del 11%. El desincentivo es mucho más intenso en menores de 30 años, hogares monoparentales y perceptores de cuantías superiores a la media, donde la caída de la participación laboral supera el 20%. "Incluso se observa el denominado 'efecto cicatriz' (entendido como la persistencia de efectos negativos sobre el empleo), puesto que estas consecuencias persisten incluso seis meses después de que los hogares dejen de percibir la ayuda", reza el texto.

Nuevo récord en el cobro del IMV

El anuncio de Feijóo llega el día que se conocen las últimas cifras del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que reflejan un aumento de más de 418.000 beneficiarios en apenas doce meses.

Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Seguridad Social, el IMV alcanzó en octubre a 2.781.679 personas distribuidas en 911.274 hogares. Son 418.125 beneficiarios más que en octubre de 2025, un incremento del 17,7%.

El crecimiento también se refleja en el número de prestaciones activas: 138.002 más que hace un año, un aumento del 17,9%. La factura mensual asciende a 748,2 millones de euros, frente a una cuantía media de 524,6 euros por hogar. En términos acumulados, desde su puesta en marcha hace más de seis años, el IMV ha llegado a más de 1,3 millones de hogares y casi cuatro millones de personas. Desde su aprobación en 2020, el coste para el contribuyente ha sido de 23.472 millones de euros.

Si nada cambia, esa factura seguirá aumentando ya que también va a acercar el IMV a los beneficiarios por la regularización masiva del Gobierno. Libre Mercado ha preguntado en varias ocasiones al Ministerio de Seguridad Social sobre si han calculado el coste que tendrá en esta prestación la regularización masiva que han aprobado, pero no contestan a esta pregunta. Se limitan a facilitar un enlace con los criterios y requisitos para cobrar el IMV.