Salarios, vivienda, precios. Las tres palabras elegidas como lema de la huelga general poseen la virtud de resumir, sin necesidad de mayores explicaciones, el malestar actual de millones de residentes en España. Lo que no explican es por qué los salarios siguen congelados de facto, al margen de lo que pase con el PIB y la productividad; la vivienda se ha convertido en un lujo imposible; y el coste de la vida, impulsado por los incrementos de la factura energética derivados en gran medida del corte de suministros de petróleo y gas ruso a Europa, absorbe una parte creciente de las rentas familiares. Porque esas tres calamidades no han caído del cielo. Fueron consecuencias previsibles de decisiones políticas.

El Gobierno ha apostado por un modelo de crecimiento extensivo, muy parecido en su filosofía de fondo al de Mao Tse Tung cuando China todavía pertenecía al Tercer Mundo, basado en la incorporación masiva de mano de obra inmigrante. Una estrategia que permite embellecer el PIB empeorando la vida de la gente. Para los sectores empresariales más mediocres y menos competitivos constituye un negocio formidable: disponer de una oferta infinita de brazos y piernas desesperados, desarraigados y sin formación reduce a cero la presión para elevar los sueldos e invertir en tecnología.

La vivienda representa la otra cara del mismo modelo. Incorporar cada año cientos de miles de nuevos residentes significa añadir líquido refrigerante a un mercado donde la oferta ya era insuficiente. Y todo ello sin la existencia de salarios que permitan generar la demanda solvente que suponga un incentivo para que los empresarios de la construcción se arriesguen a crear viviendas destinadas al segmento medio y bajo de la pirámide laboral. El resultado es conocido: alquileres disparados y una transferencia permanente de riqueza desde los trabajadores hacia los rentistas inmobiliarios. No es una fatalidad económica. Es la consecuencia lógica de normas que vieron la luz en el BOE. Durante ocho años, los grandes sindicatos han respaldado lo fundamental de esas políticas cuyas consecuencias ahora denuncian. Si concedieran ser coherentes, tendrían que haber convocado una huelga general, sí, pero contra ellos mismos.