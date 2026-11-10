La cara B del empleo de Sánchez: el paro de larga duración en España es un 68% superior al de la Unión Europea

Una de las cuestiones de las que más se vanagloria el Gobierno de Pedro Sánchez es de que cada vez hay más gente trabajando en España, un dato que recalcan cada mes al publicarse las afiliaciones a la Seguridad Social. El aumento es real, aunque también ha crecido la población. El Ejecutivo, sin embargo, parece pasar por alto algunos temas como la calidad de ese empleo (más del 82% del creado es de baja productividad) y que el paro de larga duración español sigue siendo de los más altos de la Unión Europea.

Así se desprende de los datos más recientes de Eurostat sobre el paro de larga duración en la Unión Europea, donde España es uno de los tres países comunitarios con peor registro en esta categoría.

En primer lugar, conviene tener claro cuál es la definición de paro de larga duración para Eurostat. Según el organismo europeo "el desempleo de larga duración se refiere al número de personas que están sin trabajo y que han estado buscando empleo activamente durante al menos un año. Se considera persona desempleada a toda persona de entre 15 y 74 años que no haya trabajado durante la semana de referencia, que esté disponible para trabajar y que, además, haya buscado trabajo activamente en las últimas cuatro semanas o ya haya encontrado un empleo para comenzar en los próximos tres meses".

"El período de desempleo se define como la duración de la búsqueda de empleo o como el tiempo transcurrido desde el último empleo (si este último es inferior al tiempo dedicado a la búsqueda). Esta definición se ajusta a las directrices de la Organización Internacional del Trabajo", explica la Oficina de Estadísticas de la Comisión Europea.

El paro de larga duración es un 68,4% superior en España que en la Unión Europea

Según los datos de Eurostat, que llegan hasta el segundo trimestre de 2026, España es el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de paro de larga duración: un 3,2% de la población activa, frente al 1,9% de la media comunitaria. Es decir, el paro de larga duración en España es un 68,4% superior al de la media europea.

Sólo hay dos países que salen peor parados que España, uno es Eslovaquia (3,7%) y el otro es Grecia (4,3%). Otros países de nuestro entorno como Portugal (2%), Francia (2,1%), Alemania (1,1%) o Italia (2,6%) también tienen una tasa inferior a la española.

Casi 800.000 personas afectadas

En cuanto al número concreto de personas en España a las que afecta el desempleo de larga duración, podemos ver que en el segundo trimestre de 2026 afectó a 797.000. Aunque tanto esta cifra como el porcentaje de parados de larga duración han bajado en los últimos años (igual que ha ocurrido también en el conjunto de la Unión Europea), España sigue siendo uno de los Estados miembros más afectados por este tipo de desempleo.

Así pues, el paro de larga duración en España sigue siendo de los más altos de la Unión Europea. El "espectacular crecimiento" de la economía del que habla el Gobierno no ha bastado para acercarlo a la media comunitaria.