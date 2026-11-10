La Càtedra Barcelona Estudis d'Habitatge trabaja con cerca de 80 investigadores para mejorar las políticas de vivienda

La Càtedra Barcelona Estudis d'Habitatge (CBEH), creada en 2022, presentó en la Ciudad Condal sus líneas de trabajo para contribuir al desarrollo de políticas públicas de vivienda basadas en la evidencia científica. La entidad, que cuenta con una red de cerca de 80 investigadores, colabora con el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y varias universidades para aportar diagnósticos y propuestas que permitan afrontar la crisis habitacional.

En el acto de presentación, celebrado en el Colegio de Periodistas de Cataluña, se puso de relieve el papel de la Cátedra como espacio de colaboración entre universidades y administraciones públicas para abordar los retos de la vivienda desde una perspectiva multidisciplinar.

A este encuentro asistieron los codirectores de la Cátedra, Montserrat Pareja-Eastaway y Juli Ponce, de la Universidad de Barcelona (UB); David Hernández Falagán, de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), y Josep Ferrer Riba, de la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Todos ellos pusieron el foco en la capacidad de la investigación universitaria para analizar las causas de la crisis habitacional y aportar herramientas útiles para la toma de decisiones.

"La fuerza de la Cátedra es poner en común el conocimiento de cuatro universidades y de investigadores de diferentes disciplinas. Esta capacidad nos permite estudiar la vivienda relacionando el mercado, la regulación, las transformaciones urbanas y las condiciones de vida de las personas", señaló Montserrat Pareja-Eastaway, de la Universidad de Barcelona (UB).

Mirada transdisciplinar

La CBEH conecta a especialistas en Derecho, Economía, Sociología, Demografía, Arquitectura, Urbanismo, Salud Pública y Psicología Ambiental. Esta mirada transdisciplinar permite relacionar las dificultades de acceso a la vivienda con los cambios en los hogares, la segregación residencial, las desigualdades en salud o el envejecimiento.

Entre los grupos vinculados a la red se encuentran CRIT, especializado en transformación urbana y políticas de vivienda; Terripoc, centrado en territorio, población y desigualdades, y Qurbis, dedicado a vivienda, ciudad y regeneración urbana. Se suman grupos como Greds-Emconet, sobre desigualdades en salud; GREL, sobre gobierno local, y PsicoSAO, sobre la relación entre las personas y el entorno residencial, así como equipos de derecho patrimonial, demografía de la vivienda y sinhogarismo.

Esta diversidad permite estudiar cómo interactúan las dimensiones jurídicas, económicas y sociales de la vivienda, e incorporarlas al análisis de las políticas públicas, destacaron desde la CBEH.

Simplificación administrativa

Las líneas de investigación de la Cátedra abordan la función social de la propiedad, la regulación de las viviendas de uso turístico y del precio del alquiler, y la financiación de la vivienda social, incluidos los modelos que incorporan inversión de impacto. También plantean medidas de simplificación administrativa y seguridad jurídica para agilizar los trámites en urbanismo y vivienda.

La innovación en políticas públicas incluye la exploración de herramientas de las ciencias del comportamiento para incentivar la movilización de viviendas vacías, a partir de experiencias europeas. Estas aportaciones se ofrecen para el debate y la evaluación, distinguiendo las propuestas académicas de su aplicación efectiva.

"El diálogo con el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana permite conectar la investigación con las necesidades de conocimiento para diseñar políticas públicas: desde el acceso a la vivienda asequible hasta los instrumentos de regulación, la financiación y la gestión administrativa. La Cátedra aporta un espacio académico para estudiar estas cuestiones con rigor e independencia", señalaron.

El intercambio se concreta, entre otras vías, en la Comisión Mixta de seguimiento con las universidades y las administraciones promotoras. La CBEH también colabora con el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona en ámbitos de interés común.

"La investigación puede ayudar a las administraciones a precisar los problemas, comparar alternativas y evaluar las decisiones. Nuestro papel es aportar conocimiento riguroso e independiente para que las políticas de vivienda dispongan de una base más sólida", explicó Juli Ponce, de la Universidad de Barcelona (UB).

Congreso internacional

Desde 2022, la Cátedra ha impulsado la investigación, la formación y la divulgación. En 2023 inició el programa de becas y ayudas, con continuidad en 2024, y publica documentos y working papers, estos últimos en colaboración con Georgia State University. Esta actividad se complementa con el Máster Vivienda y Ciudad, desde 2025, y el boletín mensual Claves de Vivienda, impulsado en julio de 2026.

La segunda edición del Congreso Internacional de Vivienda y Ciudad se celebrará los días 23 y 24 de noviembre en el Auditorio de la UPF Management School, en la calle Balmes, 134, de Barcelona. Dará continuidad a la primera edición, que reunió a 250 participantes en mayo de 2025, con investigaciones sobre acceso a la vivienda, mercado residencial, transformación de los barrios y políticas públicas.