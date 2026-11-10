La letra pequeña del piso que subasta Hacienda por 7.627 euros

La Agencia Tributaria ha sacado a subasta un piso con plaza de garaje en Villajoyosa (Alicante) tasado en 139.118 euros. Sin embargo, el valor de subasta fijado por Hacienda es de apenas 7.627 euros, y ni siquiera hay puja mínima. Si la mejor oferta no alcanza los 3.813 euros, la mitad de ese valor, será la Agencia Tributaria quien decida si la acepta o si declara la subasta desierta. La subasta se abrió el 27 de octubre y cierra el 16 de noviembre a las 18:00, aunque el plazo puede alargarse hasta 24 horas si entran pujas en el último momento.

Lo que sale a subasta es la propiedad completa: Hacienda vende el piso y la plaza de garaje en un único lote, así que quien quiera uno tendrá que quedarse también con el otro. La vivienda tiene 81,86 metros cuadrados y está en el Residencial El Drago, en la avenida Pianista Gonzalo Soriano. En el segundo sótano del mismo edificio se encuentra la plaza de aparcamiento, la número 95, de 18,71 metros cuadrados y sin cerrar. El propietario compró ambos inmuebles en noviembre de 2016 y, según recoge el anuncio, el piso está ocupado como vivienda habitual.

Todo apunta a que el origen de la subasta es una deuda con Hacienda, que embargó el piso y el garaje y ahora los pone a la venta para cobrar. Para entrar en la puja hay que depositar antes una fianza de 381 euros, y cada oferta tiene que mejorar la anterior en 500 euros como mínimo. Después, el ganador contará con 15 días para pagar lo que falta. De lo contrario, se quedará sin la fianza.

Más de 131.000 euros en cargas

No obstante, esta subasta no es la gran oportunidad que parece a simple vista, ya que el inmueble arrastra dos deudas que tendrá que asumir quien se lo quede. La primera es una hipoteca con el BBVA, de la que en julio de 2025 todavía quedaban por pagar 123.316 euros. La segunda es una deuda con la Seguridad Social de 8.174 euros. En total suman 131.491 euros, justo lo que Hacienda ha descontado de la tasación. Esas deudas tienen prioridad sobre la de Hacienda y seguirán ligadas al piso y al garaje después de la subasta, así que tendrá que pagarlas el nuevo propietario. Si no lo hace, el banco podrá ejecutar la hipoteca y volver a sacar el piso a subasta.

Por si fuera poco, también están los intereses. El anuncio deja claro que el comprador tendrá que pagar los que estén pendientes, y como las cifras de deuda son de hace más de un año, a día de hoy la factura será más abultada. Dicho de otra forma: quien se lleve la puja por unos pocos miles de euros no estará comprando un piso a precio de saldo, sino que tendrá que sumar a esa cantidad más de 131.000 euros en deudas, a los que hay que añadir los intereses. Al final, acabará pagando lo que vale el inmueble o incluso más.

Además, el comprador tendrá que pujar a ciegas, porque ni el piso ni el garaje se pueden visitar. Y hay otro problema: la vivienda está ocupada y la propia Agencia Tributaria admite que no sabe con qué derecho vive allí quien la ocupa. Si resulta que tiene un contrato de alquiler en regla, el nuevo dueño podría tener que respetarlo. Si no, le tocará ir a los tribunales para recuperar el piso.