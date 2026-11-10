Los precios de los productos frescos son los que más comparan los consumidores en España a la hora de llenar la cesta

El 80% de los consumidores afirma prestar más atención al precio de los productos que hace un año y el 90% de los consumidores afirma comparar precios antes de comprar productos de supermercado, y seis de cada diez lo hace de forma habitual, según el estudio 'El valor de comparar: decisiones de compra y ahorro en los hogares en España' realizado por Ipsos para Amazon.

Si bien la comparación de precios permite ahorrar entre un 5% y un 10% en cada compra, también supone un esfuerzo considerable: en promedio, el consumidor en España consulta tres tiendas online antes de decidir dónde comprar (34%) y le puede llevar entre 5 y 20 minutos por compra (49%). Sin embargo, hay quienes comparan entre cuatro y cinco establecimientos (17%) y quienes dedican más de 20 minutos a ello (25%).

"En Amazon creemos que los clientes no deberían tener que elegir entre comodidad y buen precio cuando realizan su compra del supermercado. Por eso, comparamos de forma sistemática los precios de los productos vendidos por Amazon con los de otras tiendas online, con el objetivo de igualarlos o mejorarlos en más de un millón de productos. En Amazon Fresh los clientes pueden encontrar miles de productos al mismo precio o mejor que en otras tiendas online, desde alimentos frescos y congelados hasta productos de despensa, cuidado personal y hogar", afirmó David Torrejón, responsable de Amazon Fresh en España.

El estudio indica que, a la hora de hacer la compra de supermercado, el 43% de los consumidores compara el precio de un mismo producto y marca entre distintos establecimientos, mientras que el 37% se fija en el precio por kilo, litro o unidad y el 35% compara promociones o formatos de ahorro.

Además, el 30% compara el precio de diferentes marcas para un mismo producto, el 29% contrasta los precios de marcas conocidas con los de marcas blancas y el 21% consulta tanto tiendas físicas como online. Tan solo el 16% afirma comprar directamente en su establecimiento habitual sin comparar precios.

Esta búsqueda de los mejores precios también influye a la hora de elegir el supermercado en el que realizar la compra. El estudio revela que el 85% de los consumidores reconoce que ha cambiado alguna vez su tienda física u online habitual tras encontrar precios más competitivos en otro establecimiento y de ellos, un 19% afirma hacerlo con frecuencia. Por su parte, el 12% asegura no haber cambiado de establecimiento por cuestión de precios y el 2% no lo recuerda.

En cuanto a los productos, la comparación para dar con el mejor precio se concentra especialmente en los alimentos frescos: la carne y el pescado encabezan la lista (51%), seguidos de frutas y verduras (41%). Les siguen los productos de higiene y cuidado personal (35%), los de despensa (34%) y los de limpieza del hogar (30%). A continuación, se sitúan las bebidas (21%), los lácteos (20%), productos para mascotas (12%), y productos para bebés (3%).

Amazon indicó que, con el objetivo de facilitar esa tarea a sus clientes, su tienda ofrece precios competitivos durante todo el año. La comparación de precios que realiza Amazon para ayudar a sus clientes a encontrar los mejores precios de supermercado abarca una amplia variedad de categorías, desde frescos —como frutas y verduras, carne y pollo—, alimentación y bebidas, hasta productos básicos del día a día y del hogar.

Los clientes pueden acceder a una selección de estos productos a través de www.amazon.es/mismoprecioomejorsupermercado o directamente a través de www.amazon.es/fresh y encontrar artículos ordenados por categorías.

Además, indicó que Amazon Fresh ha reducido recientemente el precio de miles de productos para que los clientes puedan acceder a una amplia selección de artículos a precios más bajos, incluyendo productos frescos como frutas y verduras, pescado, carne y pollo, así como productos congelados, de despensa, cuidado personal y hogar. Entre las bajadas de precios en Fresh, destacó la de más de un 25% en frutas y verduras, más de un 15% en pescado fresco, más de un 10% en carne y pollo, o más de un 10% en bebidas. Todo esto supone un ahorro medio de un 10% en la cesta de la compra semanal.

Amazon Fresh, el supermercado online de Amazon disponible en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Guadalajara y sus alrededores, permite hacer la compra a través de la web o app de Amazon. Los clientes pueden recibir el pedido el mismo día (según disponibilidad) o programarlo con antelación.

Además, la compañía recordó que Amazon Fresh cuenta con distintas funcionalidades que permiten organizar la compra de supermercado de forma más sencilla. Como los productos adquiridos quedan registrados en la cuenta del cliente, pueden consultar y volver a comprar los productos más habituales y de compras anteriores. Además, ofrece sugerencias basadas en el historial de compra para ayudar a recordar productos esenciales y de compra recurrente.

Para ayudar a los clientes a agilizar sus compras, también es posible seleccionar productos frecuentes y añadirlos automáticamente a la cesta según la periodicidad con la que los necesiten, o la opción 'día de la compra', que permite programar el día de la semana y la franja horaria en la que quieren recibir su pedido.

Por otra parte, con la llegada de Alexa+, actualmente disponible en Acceso Anticipado, los clientes cuentan con un asistente personal en la cocina: pueden indicar sus preferencias y los ingredientes que tienen a mano para recibir sugerencias de recetas, adaptar cantidades, sustituir ingredientes si es necesario y añadir a la lista de la compra aquellos que falten, todo ello usando solo la voz.