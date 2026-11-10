Más de 14.000 personas que cobran la Renta de Garantía de Ingresos en Cataluña están ilocalizables

La Generalidad de Cataluña clasificó como ilocalizables 14.219 expedientes de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) durante 2025. De ellos, 4.386 correspondían a expedientes cuyo titular figuraba con NIE (Número de Identidad de Extranjero), lo que representa el 30,9% del total. Así consta en la documentación a la que Libre Mercado ha tenido acceso en exclusiva mediante una solicitud de información pública amparada en la Ley de Transparencia.

La respuesta está firmada por Valentí Arroyo Peña, director general de Prestaciones Sociales del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalidad. La documentación distingue entre titulares de la prestación, las personas que figuran como responsables de la ayuda, y el conjunto de beneficiarios, que también incluye a los miembros de sus unidades familiares. La última nómina disponible, a 31 de julio de 2026, contabilizaba 35.184 titulares de la RGC.

La RGC pierde un 33% de titulares

Los datos entregados sitúan en 44.023 los titulares de la RGC al cierre de 2020. En 2021 llegaron a 54.752, antes de bajar a 54.054 en 2022 y 51.385 en 2023. La caída continuó en 2024 (44.517) y 2025 (36.621). La última nómina, fechada el 31 de julio de 2026, registró 35.184 titulares de esta prestación.

Desde el máximo de 2021 hasta 2025, el recuento cayó un 33%. Estas cifras no deben confundirse con las personas beneficiarias que contabiliza el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat). Su serie refleja una media mensual de 82.226 beneficiarios durante 2025, 41.509 prestaciones mensuales y un gasto anual de 355,2 millones de euros. La RGC es una ayuda económica periódica dirigida a personas y unidades familiares en situación de pobreza para cubrir mínimos de vida digna y promover su autonomía, según la propia Generalidad. El organismo atribuyó el descenso interanual, entre otros motivos, al aumento de los ingresos familiares, las revisiones bienales y la evolución del empleo.

Asimismo, el propio gobierno autonómico explica que la RGC es subsidiaria del IMV y que, para solicitarla, es necesario pedir primero la prestación nacional. Si se concede el Ingreso Mínimo Vital, puede percibirse también la prestación complementaria de la Renta Garantizada de Cataluña cuando corresponda. Por tanto, la relación entre ambas no es simplemente de incompatibilidad absoluta: el IMV puede sustituir a la RGC ordinaria, mientras que la ayuda catalana puede complementar la estatal.

4.386 expedientes con NIE ilocalizables

La relación de notificaciones separa los casos fallidos según el documento identificativo registrado. En 2025, 9.833 anotaciones figuraban con NIF y otras 4.386 con NIE, el 30,86% del total. En 2024 fueron 5.039, en 2023 sumaron 7.751, en 2022 alcanzaron 4.603, en 2021 se situaron en 5.897 y en 2020 llegaron a 2.981.

Los datos de 2026 son parciales, pues la respuesta incorpora las comunicaciones registradas hasta julio. En esos siete meses hubo 11.265 casos sin localizar, de los que 3.511 estaban vinculados a NIE y 7.754 a NIF. La proporción del primer grupo fue del 31,2%.

Expedientes ilocalizables RGC

El Departamento considera ilocalizable un expediente cuando todas las comunicaciones practicadas durante el mismo año natural aparecen con estados como "dirección incorrecta", "caducado", "nadie se hace cargo" o "desconocido". El recuento corresponde a expedientes únicos por anualidad, no a personas identificadas de forma única. Un mismo caso administrativo puede figurar en diferentes años, por lo que sumar varios ejercicios no permite saber cuántos individuos distintos hubo.

La solicitud también reclamaba un desglose por país de origen pero la Generalidad contestó que sus sistemas no almacenan esa variable, por lo que no puede detallar las nacionalidades incluidas.

Extinciones sin identificar

El Departamento admite que sus sistemas no incluyen un código específico para distinguir prestaciones suspendidas o extinguidas por ausencia de contacto con el titular. Como aproximación, reunió cuatro causas: falta de respuesta a requerimientos, ausencia de empadronamiento, salida de Cataluña y pérdida de residencia efectiva.

Expedientes ilocalizables RGC

Esa agrupación sumó 1.363 expedientes en 2020, 2.369 en 2021, 4.264 en 2022, 2.873 en 2023, 3.779 en 2024 y 4.095 en 2025. Para 2026 aparecen 3.234 en los datos entregados. La respuesta advierte de que esas cantidades no representan la cifra exacta de personas a las que no se encontró. Una persona puede responder a una notificación y no aportar después la documentación requerida, mientras que dejar de estar empadronado o perder la residencia efectiva no implica necesariamente que no se la pueda encontrar.

4,64 millones en pagos indebidos

El documento recoge 474 liquidaciones por pagos indebidos, por un importe acumulado de 4.637.898,88 euros. Para elaborarlo, el Departamento utilizó resoluciones vinculadas al empadronamiento o la residencia efectiva y ordenó las cantidades según el año del hecho causante. Aclara, sin embargo, que esas circunstancias no permiten concluir que el titular estuviera ilocalizable.

El mayor importe corresponde a 2024, con 174 liquidaciones por 3.644.098,75 euros. En 2023 fueron 25 por 182.095,22 euros. Para 2025 se contabilizaron 78, por 106.921,62 euros, mientras que en 2026 figuran 193 por 665.507,62 euros. En 2021 y 2022 hubo dos liquidaciones en cada ejercicio, por 14.253,24 y 25.022,43 euros, respectivamente. En 2020 no aparece ninguna.

La cifra se enmarca en el debate sobre el control de las ayudas sociales. En junio de 2025, la Sindicatura de Cuentas cifró en 167,5 millones los pagos indebidos en distintas prestaciones entre 2016 y 2024, incluidos alrededor de 36 millones vinculados a la RGC.

Controles trimestrales de las ayudas

Entre las medidas citadas figuran revisiones trimestrales del empadronamiento de todos los integrantes de las unidades familiares que reciben la prestación. Los datos se contrastan con la información de cada expediente y con los cambios comunicados por los interesados.

La Generalidad también consulta bases de otras administraciones mediante plataformas de interoperabilidad e intercambios directos de ficheros. Estos cruces permiten detectar variaciones personales, laborales, económicas o de residencia que puedan afectar al mantenimiento de la ayuda. Además, los perceptores deben comunicar cambios de domicilio o contacto, salidas del territorio español y cualquier modificación que afecte a los requisitos.

El nuevo sistema de gestión incorpora la actualización de datos como condición necesaria durante la tramitación. No cuantifica cuántas incidencias resuelven las revisiones trimestrales, cuántos expedientes se actualizan gracias a los cruces ni qué mejora concreta han producido esas medidas en la localización de titulares.