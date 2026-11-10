Pensiones, expropiaciones y sablazo fiscal: todas las ideas de Ada Colau para las elecciones del 29-N

El Frente Amplio de Ada Colau ha comenzado a desgranar sus propuestas económicas para las elecciones generales del 29-N. Como era de esperar, la receta de esta coalición formada por Sumar, IU, Más Madrid y los Comunes está basada en más impuestos, más regulación, más intervención en el mercado inmobiliario y nuevas obligaciones para empresas y propietarios.

Aunque de momento Frente Amplio no ha presentado un programa electoral oficial, en los últimos días, diferentes miembros de la formación han ido avanzando sus planes por si lograran gobernar.

Una de las ideas más repetidas por sus integrantes es la aplicación de una subida de impuestos "a las grandes fortunas y empresas" con el objetivo de financiar la ampliación del gasto público.

Ofensiva contra el contribuyente

El optimismo exacerbado de este partido les lleva a prometer una recaudación de la friolera de 10.000 millones de euros extra con varios tasazos, que servirían para "mejorar los servicios públicos y redistribuir la riqueza" solucionando, prácticamente, los principales problemas del país. Y es que, ahora también pretenden gastar más en el sector ferroviario.

Según afirman, "con estas medidas se podrían recaudar 10.000 millones de euros más al año, que servirían para mejorar la vida de la gente: más financiación para políticas de vivienda, servicios públicos, pensiones y un sistema ferroviario digno".

La propia Ada Colau presentó la semana pasada estas medidas en un desayuno en uno de los hoteles más lujosos de Madrid, el Ritz. Las ideas vienen de la mano del economista y gurú de la izquierda Nacho Álvarez, "una persona clave en las líneas maestras de la política económica del Gobierno de coalición desde hace dos legislaturas", aseguran en Frente Amplio. "Primero como secretario de Estado de Derechos Sociales y después como responsable del programa económico de Sumar en las elecciones de 2023", recuerdan.

Un impuesto a los "ultrarricos"

Así, el Frente Amplio propone un impuesto anual sobre el patrimonio neto: un 2% para patrimonios superiores a un millón de euros y un 3% a partir de los 50 millones. "La cuota se reduciría en función de lo ya abonado por los impuestos de Patrimonio y Grandes Fortunas. No afectaría a los salarios ni a las pensiones", explican.

Según sus cálculos, la medida "afectaría a unas 231.000 personas, lo que supone aproximadamente el 1% de quienes presentan la declaración de la renta, y que es una cifra cercana a la de los actuales declarantes del impuesto sobre el Patrimonio". Eso sí, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, en España 246.282 personas declararon el Impuesto de Patrimonio y no llegan a 100.000 los que estaban en un tramo de más de 1,5 millones de euros, por lo que los números de la formación son cuestionables.

"Las 1.200 mayores fortunas de nuestro país, con patrimonios superiores a 50 millones de euros —menos de una de cada 10.000 personas—, aportarían un tercio de la recaudación. El 99% de la población quedaría fuera del impuesto" celebran en el partido de Colau, que no aporta ninguna memoria económica que corrobore esos datos. Según la AEAT, solo 1.023 contribuyentes de Patrimonio declararon más de 30 millones de euros.

"¡Viva el destape. Tax de Rich. Siempre!" celebró este fin de semana Mónica García quitándose el jersey en un peculiar striptease. "Señores millonarios, queremos que paguen para que se hagan cargo del país en el que viven. ¿Y si no quieren? Váyanse con Trump", gritó. En este punto, Frente Amplio no contempla una posible fuga de Patrimonio si llevara a cabo su idea o cómo repercutiría sobre la inversión o la capitalización empresarial.

Impuesto a la banca y a las empresas

Al impuesto anterior añaden un incremento de la tributación de la banca y las grandes empresas. "España tiene una presión fiscal entre 3 y 4 puntos por debajo de la media europea: si queremos un estado del bienestar similar al del norte de Europa, también la fiscalidad debe ser similar", consideran a pesar de que esa comparativa resulta engañosa.

Por eso, el Frente Amplio propone "aumentar el tipo efectivo sobre los beneficios de la gran empresa y la banca, que hoy pagan entre un 7 y un 9%, mientras que las pymes tributan al 19 o 20%". Para ello, se revisarán "las desgravaciones de las que se benefician los grandes grupos, como las que obtienen por las pérdidas del año anterior". El objetivo es que las grandes empresas y la banca contribuyan en proporción a lo que ganan. Estas teorías también han sido desmentidas en Libre Mercado en numerosas ocasiones.

Impuesto a la "acumulación de vivienda"

Otra ocurrencia de Frente Amplio que atenta contra la propiedad privada es la creación de "un impuesto contra la especulación y la acumulación de vivienda". El objetivo principal es que "deje de ser rentable acaparar pisos y poder facilitar el acceso a la primera vivienda, además de bajar los precios de los alquileres", aseguran.

Pretenden aplicarlo a las empresas "desde la primera vivienda y a las personas físicas desde la cuarta, siempre que su valor conjunto supere los 800.000 euros, con un tipo del 10% sobre el valor de cada vivienda, salvo que se alquile de forma asequible y estable".

Según calculan, en total alcanzará a "más de 500.000 viviendas que, para evitar pagar el gravamen, van a tener que bajar su alquiler o volver al mercado residencial si actualmente están vacías o se dedican a otros usos como los pisos turísticos".

"Para las viviendas ya alquiladas a las que va a aplicar esta medida, se va a lograr una reducción de un 31% de media. Lo que supone que un alquiler medio de 1.000 €/mes bajaría 310 € al mes, hasta 690 €/mes" prometen. La propuesta tampoco explica con suficiente detalle qué metodología permite anticipar semejante rebaja ni qué ocurriría con los propietarios que optasen por vender, retirar sus inmuebles del alquiler residencial o trasladarlos a otros usos.

Numerosos estudios, desde el Banco de España a think tanks de toda índole, ya han corroborado que los controles de precios reducen la oferta de alquiler, que es precisamente, el principal problema que explica los precios altos en España.

Expropiación de pisos

Pero la intervención sobre el mercado inmobiliario no termina ahí. El 6 de noviembre, Ada Colau anunció una Ley de Expropiación de Viviendas a Propietarios Corporativos Privados.

El plan contempla tres fases: "empezar por las entidades con más de 1.000 viviendas, continuar con las que tengan más de 700 y extender posteriormente la medida a empresas propietarias de más de 50 inmuebles". Entre los ejemplos citados por la formación figuran Blackstone y CaixaBank. También pretenden incorporar obligatoriamente al parque público todas las fincas urbanas y los suelos residenciales de la Sareb. La propuesta tendrá que concretar cómo pretende articular jurídicamente esas expropiaciones y cuánto costarían.

Jubilaciones

La otra gran promesa del Frente Amplio consiste en recuperar la jubilación a los 65 años y garantizar que "ninguna pensión quede por debajo del salario mínimo, fijado en 1.221 euros en las cifras utilizadas por la formación".

"La edad media real de jubilación ha pasado de algo menos de 64 años en 2012 a más de 65,4 en 2026. Frente Amplio propone fijar de forma efectiva la jubilación en los 65 años, para que quienes han dedicado décadas al trabajo puedan disfrutar de más años de vida con salud y bienestar", señalan. Resulta llamativo que desde Podemos prometan jubilaciones a los 63 años. Por supuesto, sin memoria económica.

¿Cómo se financiaría esta idea? "Hay dinero" aseguran. El coste estimado por sus promotores asciende a 20.000 millones de euros anuales: 10.000 millones para elevar las pensiones mínimas y otros 10.000 millones para adelantar la edad de jubilación. "Frente Amplio propone financiarlas haciendo que contribuyan más quienes más tienen", afirman y añaden estos escuetos detalles:

La Pensión Mínima Garantizada tendrá un coste de unos 10.000 millones y se financiará con "una tributación mínima efectiva para las grandes empresas (solo un suelo del 15 % aportaría hasta 10.000 millones al año) y con un impuesto del 2 % a los patrimonios de más de un millón de euros".

La jubilación a los 65 costará otros 10.000 millones y "se pagará eliminando progresivamente el tope máximo de cotización, lo que aportaría entre 7.000 y 8.500 millones, y reforzando el Mecanismo de Equidad Intergeneracional con una aportación de las empresas más automatizadas, de entre 3.000 y 4.000 millones".

El problema es que la propuesta llega en un momento en el que la sostenibilidad del sistema de pensiones sigue siendo uno de los grandes desafíos de las cuentas públicas españolas. Adelantar la jubilación en un sistema sometido a una presión creciente por el envejecimiento supone aumentar el número de años de percepción de las prestaciones y reducir, al mismo tiempo, los años potenciales de cotización. La coalición tendrá que explicar cómo compensa ese efecto y qué impacto tendrá sobre las generaciones jóvenes.

Hay, además, en todas estas ideas una cuestión de credibilidad y falta de realismo: la coalición promete 10.000 millones adicionales de recaudación con sus tres nuevos impuestos y, por otro lado, plantea medidas sobre pensiones que cifra en otros 20.000 millones anuales. Son compromisos de gasto y de ingresos que necesitan una memoria económica completa para comprobar que no se están contabilizando dos veces las mismas fuentes de financiación.