Vandalizan casi 30 oficinas de Alquiler Seguro antes del 11-N: "Están calentando e intentando que mañana no abramos"

La izquierda ha alimentado una hostilidad radical contra el mercado inmobiliario que ya se ha traducido en ataques directos contra compañías y empresarios. En este sentido, cabe recordar cómo la empresa propietaria del inmueble del que fue desahuciada Maricarmen Abascal recibió amenazas y cajas con cucarachas por parte de radicales de izquierda que pretendían amedrentarlos.

Ahora ha sido la empresa Alquiler Seguro, dedicada a la gestión integral del alquiler de viviendas. Concretamente, la compañía denuncia que en las últimas horas sus oficinas han sufrido actos vandálicos en distintos puntos de España y que sus trabajadores están soportando presiones para impedir que la compañía abra sus puertas.

Ataques contra Alquiler Seguro

Este martes las oficinas de Alquiler Seguro han sido vandalizadas en toda España. Concretamente, según confirman desde la compañía a Libertad Digital, un total de 27 oficinas han sufrido ataques y actos de vandalismo, incluidos daños materiales. La compañía asegura, además, que está recibiendo presiones para que mañana, miércoles 11 de noviembre, no abra sus centros. "Están calentando e intentando que mañana no abramos", explican.

No obstante, pese a todo, la empresa asegura que ningún empleado ha cedido a las intimidaciones y que todas las oficinas abrirán con normalidad. "De momento, ningún empleado ha cedido a la presión", inciden.

Alquiler Seguro

Así, algunas de estas imágenes facilitadas por la empresa a Libertad Digital muestran cómo los responsables han pintado las puertas y ventanas de los establecimientos.

Alquiler Seguro

Del mismo modo, también han sido empapelados los escaparates con folletos y propaganda de izquierda radical.

Alquiler Seguro

En este sentido, desde la compañía aseguran que mantienen su decisión de abrir todos sus centros este miércoles, pese a los episodios registrados durante la jornada. "Mañana vamos a abrir sí o sí todas las oficinas", subrayan.

Alquiler Seguro

De hecho, lejos de ceder ante la intimidación, desde la compañía detallan que este miércoles pondrán en marcha una promoción especial. "Cualquier inquilino que reserve en nuestras oficinas mañana, tendrá el servicio de atención al inquilino 100% sin coste", detallan.

Alquiler Seguro

Así las cosas, por el momento Alquiler Seguro no dispone de una estimación económica de los daños materiales ocasionados. Del mismo modo, tampoco ha concretado el alcance de los desperfectos en cada una de las oficinas afectadas. Además, si bien apuntan al Sindicato de Inquilinas como posible responsable de los ataques, reconocen que la organización ha negado su implicación.