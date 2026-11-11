Alberto Alonso, director de estrategia de Alquiler Seguro: "No tenemos por qué avergonzarnos de defender el alquiler"

Alberto Alonso, director de estrategia de Alquiler Seguro, ha explicado en Con ánimo de lucro, de esRadio, cómo ha vivido la plantilla de la empresa la protesta del Sindicato de Inquilinas en sus oficinas la tarde anterior. Durante su conversación con Luis Fernando Quintero ha defendido la actividad de la compañía y ha dejado claro que "no tenemos por qué avergonzarnos de defender el alquiler".

Según ha relatado Alonso, la empresa ha llevado semanas en el punto de mira del sindicato, que ha señalado a la compañía como "culpable de todos los males del sector" de la vivienda. Lo ocurrido la víspera de la huelga ha sido, a su juicio, la culminación de esa campaña de señalamiento.

Más de un centenar de personas a las siete de la tarde

En Alquiler Seguro han esperado una jornada complicada por la huelga general, pero la protesta se ha adelantado. Alonso ha contado que, a las siete de la tarde del día anterior, más de un centenar de personas se han presentado en las oficinas de la compañía con la intención, según ha denunciado, de "vandalizar y amedrentar a nuestros empleados".

El directivo ha reconocido que la concentración les ha pillado por sorpresa, aunque ha asegurado que los trabajadores han mantenido la calma y han llamado a la Policía, que finalmente ha tenido que desalojar a los manifestantes. Esa ha sido la versión ofrecida por la empresa durante la entrevista, en la que no se ha recogido la del sindicato.

Los trabajadores, afectados por las amenazas

Preguntado por si la plantilla ha podido recuperar la normalidad, Alonso ha respondido que han trabajado con toda la normalidad posible, aunque ha admitido que los empleados han sentido la presión. Algunos, ha explicado, se han visto especialmente afectados por el señalamiento y las amenazas recibidas.

Pese a ello, la dirección ha decidido mantener su actividad. "Frente a las amenazas de este tipo de personas, nosotros tenemos que mantenernos firmes", ha afirmado. Alonso ha recordado que Alquiler Seguro lleva 20 años defendiendo el mercado del alquiler y ha explicado que su trabajo consiste en sacar más viviendas al mercado, ofrecer seguridad a los propietarios y prestar servicio a los inquilinos.

Llaves y contratos que no han podido esperar

Uno de los motivos por los que la plantilla ha decidido acudir a trabajar ha sido que había compromisos con clientes que no podían aplazarse. Alonso ha explicado que han tenido entregas de llaves programadas para ese mismo día y que, si no se hubieran cumplido, algunos inquilinos se habrían quedado sin acceder a sus viviendas. También han mantenido las firmas de contratos previstas.

El directivo se ha mostrado sorprendido por la "criminalización" que, a su juicio, está sufriendo la compañía. "Yo no entiendo esta criminalización de una empresa que se dedica a poner en contacto propietarios e inquilinos", ha señalado.

Alonso ha defendido que Alquiler Seguro trabaja para facilitar una relación justa y honesta entre ambas partes, siempre dentro de la legalidad vigente. Y ha destacado que la decisión de acudir al trabajo ha sido unánime: "Todos los empleados de Alquiler Seguro hoy han optado por venir a trabajar, todos".

Promociones en plena huelga

Rubén Folguera ha recordado durante la entrevista que la empresa ha preparado una oferta especial para la jornada de huelga: los inquilinos que han reservado en sus oficinas han podido disfrutar del servicio de atención al inquilino al 100 % y sin coste.

Alonso ha explicado que han lanzado la campaña precisamente ese día como una "muestra de firmeza". Además, ha recordado que la compañía ha puesto en marcha otra promoción para captar viviendas tras los reales decretos del Gobierno en materia de vivienda, con un descuento del 50 % para los propietarios.

El objetivo de estas iniciativas, ha explicado, ha sido evitar que la oferta de alquiler siga reduciéndose. "Intentamos hacer un esfuerzo para que el sector no se estreche tanto como se está estrechando", ha señalado.

"Un pacto entre dos partes"

En la parte final de la entrevista, Alonso ha defendido el modelo de negocio de Alquiler Seguro y ha reivindicado la legitimidad de su actividad. A su juicio, presentar el mercado del alquiler como un enfrentamiento entre caseros e inquilinos es un error. "Hablar de una guerra entre propietarios e inquilinos es una anomalía", ha afirmado.

El directivo ha insistido en que el alquiler debe entenderse como "un pacto entre dos partes", basado en unas reglas claras y en una relación justa que beneficie tanto al propietario como al inquilino. También ha rechazado que la defensa de los arrendatarios se limite a las protestas y a las acciones de quienes, según sus palabras, dicen representarlos.

Para Alonso, quienes realmente defienden a ambas partes son los que apuestan por un mercado estable y con menos intervención. "Los que defienden a los inquilinos y los que defienden a los propietarios son aquellos que quieren normalidad en el mercado, menos intervención", ha sostenido. En este sentido, Quintero ha apuntado entonces a la importancia de la seguridad jurídica, una idea que Alonso ha compartido plenamente. "Que la gente pueda operar sabiendo que las normas no le van a cambiar cada dos por tres y, sobre todo, van a ser respetadas", ha concluido.