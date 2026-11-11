La Policía filia a Ione Belarra "por participar en un piquete": "Quiero su número de placa"

La dirigente de Podemos Ione Belarra se ha sumado a los piquetes informativos durante la jornada de huelga convocada este 11 de noviembre por los sindicatos y apoyada por gran parte del Gobierno que preside Pedro Sánchez. La secretaria general del partido morado ha criticado el "violento y desproporcionado dispositivo policial" en las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid "con cargas y gas para evitar los piquetes de la huelga general". "¡Vergüenza!", ha exclamado en redes sociales.

Posteriormente, Belarra ha tratado de volver a denunciar el "desproporcionado dispositivo" con un vídeo en el que un agente le pide, con educación y serenidad, la documentación. Ha sucedido en la zona del distrito de Puente de Vallecas. "La Policía Nacional nos está identificado por participar en un piquete de la #HuelgaGeneral. ¿Hay que recordarle al Gobierno del PSOE-Frente Amplio que así es como se consiguieron todos los derechos que tenemos?", ha escrito.

La Policía Nacional nos está identificado por participar en un piquete de la #HuelgaGeneral. ¿Hay que recordarle al Gobierno del PSOE-Frente Amplio que así es como se consiguieron todos los derechos que tenemos? pic.twitter.com/VZrNRdV79j — Ione Belarra (@ionebelarra) November 11, 2026

En el vídeo, subido por la propia Belarra, no se percibe ninguna escena que merezca crítica al proceder del policía, que comprueba la documentación a varias de las personas presentes y la devuelve a sus propietarios.

En las imágenes, se ve cómo Belarra exige entonces al agente su identificación y su número de placa "por favor".

Los partidos de izquierdas siguen intentando enturbiar una jornada que se ha desarrollado sin altercados destacables. Patronales de distintos sectores reportan una repercusión mínima en la jornada de huelga general. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) sitúa el seguimiento en un nivel "prácticamente nulo". La huelga general en el Grupo Renfe ha alcanzado un seguimiento del 6,83% a las 11:00 horas, según la compañía.

En Madrid, en Ciudad Universitaria, se concentraron entre 60 y 70 manifestantes, menos de los previstos, que intentaron sin éxito varias acciones para tratar de paralizar la actividad estudiantil y laboral.