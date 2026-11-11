Por qué dejar de comerciar con la vivienda agravaría el problema de España

La vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas económicos de nuestro tiempo. Ante el encarecimiento de los alquileres y las dificultades para acceder a una propiedad, cada vez se escucha con más frecuencia que la vivienda no debería ser un negocio y que debería salir de la lógica del mercado. La propuesta parece sencilla: si el mercado no garantiza que todo el mundo pueda acceder a un hogar, habrá que apartar ésta de su lógica y someterlo a criterios estrictamente políticos. Sin embargo, esta conclusión confunde dos cuestiones radicalmente distintas: la importancia social de un bien y la manera en que se produce y distribuye. Que la vivienda sea un bien necesario —como si hubiera bienes no necesarios— no significa que deje de ser escasa, que construirla no tenga costes o que las decisiones políticas puedan sustituir sin consecuencias a los mecanismos de coordinación económica que se dan en el mercado. La escasez no desaparece por decreto.

Para comprender por qué sacar la vivienda del mercado no solucionaría ninguno de los problemas asociados a ella, conviene recuperar algunas aportaciones de tres grandes autores de la Escuela Austriaca: Friedrich Hayek, Israel Kirzner y Ludwig von Mises.

Hayek explicó en uno de sus famosos artículos —El uso del conocimiento en la sociedad— que el conocimiento económico se encuentra disperso entre millones de personas.

En el mercado inmobiliario, por ejemplo, ningún agente económico, ninguna persona sabe exactamente cuántas viviendas necesitamos, dónde deben construirse o qué características deberían tener.

Los precios permiten transmitir ese conocimiento a través de millones de decisiones, intercambios y expectativas. Por ejemplo, cuando aumenta la demanda en una determinada zona, su encarecimiento señala la existencia de una oportunidad para construir nuevas viviendas. Si la política interviene artificialmente sobre esos precios, se distorsionan las señales que permiten coordinar las decisiones de consumidores, propietarios y empresarios y el resultado es una escasez —o un excedente— del bien económico en cuestión.

Es por ello por lo que debemos tener siempre presente que ninguna autoridad central puede saber qué condiciones se dan en un determinado mercado y no puede sustituir las decisiones descentralizadas de oferentes y demandantes —del mercado— por decisiones centralizadas por parte del gobierno de turno, bajo una pretensión de conocimiento que solo demuestra la gran arrogancia de los que piensan que el mundo funciona como ellos quieren.

Por otro lado, Kirzner destacó en Competencia y empresarialidad que el empresario desempeña una función esencial: descubrir oportunidades que otros todavía no han identificado.

En el mercado inmobiliario, esto significa identificar suelo y terreno aprovechable, rehabilitar edificios o desarrollar nuevas promociones que respondan a las necesidades. Esto se relaciona con la necesidad de los especuladores de la que hablamos en el anterior artículo.

El beneficio empresarial incentiva el proceso de descubrimiento. Si las regulaciones, la inseguridad jurídica o las restricciones a la rentabilidad desincentivan la inversión, muchas de esas oportunidades nunca llegarán a materializarse. El resultado puede ser una oferta de viviendas todavía más limitada.

La planificación política no puede sustituir este proceso de descubrimiento empresarial, precisamente porque no puede conocer de antemano las oportunidades que los empresarios identifican mediante su actuación en el mercado.

Por su parte, Mises demostró en algunas de sus obras como El Socialismo y La Acción Humana la importancia de la propiedad privada para el cálculo económico y la asignación eficiente de los recursos.

Construir viviendas implica decidir dónde invertir, qué materiales utilizar y qué proyectos desarrollar, decisiones que requieren comparar costes y alternativas. El problema no sería únicamente construir más viviendas, sino que exista un criterio económico para determinar dónde, cómo y con qué recursos construirlas. Esta comparación solo puede ser posible en un mercado con precios y propiedad privada. Como explicó Mises, si no existe propiedad privada y las decisiones productivas solo dependen de las decisiones de la planificación política, no existen los precios y, por tanto, se destruye el cálculo económico.

Sacar la vivienda de la lógica del mercado no eliminaría la escasez de suelo, capital o materiales. Por el contrario, si ello implicara sustituir los mecanismos de mercado por una planificación centralizada, dificultaría con ello el cálculo económico y debilitaría, por tanto, los incentivos para invertir y construir. El resultado: menos vivienda y de peor calidad.

La solución no pasa, entonces, por eliminar lo que llaman la lógica del mercado, sino por permitir que este funcione mejor. Facilitar la construcción, reducir las barreras administrativas y garantizar un marco jurídico estable permitiría que el conocimiento, la función empresarial y el cálculo económico derivado de la propiedad privada de los medios de producción se traduzcan, en este caso, en una cantidad de vivienda acorde a las necesidades del mercado, de mejor calidad y, por tanto, lograr en cierta medida una mayor coordinación económica y social.

El objetivo no debería ser simplemente repartir la escasez y la miseria que provocarían ciertas medidas a todas luces erróneas —algunas ya lo provocan, como los controles de precios—, sino crear las condiciones necesarias para superar los obstáculos que siguen presentes en torno a la vivienda. El objetivo primordial no debería ser, por tanto, sacar al mercado del problema de la vivienda que provoca todo tipo de intervencionismo y estatismo, sino sacar a estos de la lógica del mercado.