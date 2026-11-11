El fracaso de la huelga general en Madrid concluye con cargas policiales tras la manifestación

La huelga general que se ha convocado en España a dieciocho días de las elecciones generales del 29 de noviembre ha arrancado en Madrid bajo la lluvia durante la madrugada de este miércoles. En las primeras horas, los piquetes estaban más que desinflados. Los cortes de la A-42 hacia las ocho han durado en torno a una hora y en Ciudad Universitaria los agentes han frenado a unos 60 o 70 manifestantes antes de que llegaran a la A-6. Los grandes comercios del centro han abierto con normalidad, aunque algunos de Gran Vía han bajado la persiana al paso de las marchas. A mediodía la Gran Vía ha quedado cortada y por la tarde ha habido cargas y dos detenidos tras más de dos horas de bloqueo.

Los sindicatos han presumido de un seguimiento de entre el 41% y el 75% según las comunidades y han asegurado que, si seguía así, "esta huelga es un éxito". Sin embargo, los datos oficiales arrojan una realidad bien distinta. Sanidad lo ha situado entre el 2,3% y el 5,7% en los grandes hospitales y Renfe, en el 6,83% a las 11:00. El tráfico madrileño ha caído un 13% en hora punta, según el Ayuntamiento, y el Metro ha funcionado al 100% desde las 10:00, aunque con un 42% menos de viajeros. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado la huelga como "política" e "incomprensible", y el TSJM ha suspendido de forma cautelarísima los servicios mínimos de la Comunidad, salvo los del metro, por considerarlos excesivos. Interior ha contabilizado 653 incidencias y más de 40 detenidos en toda España hasta las 14:00, nueve de ellos en Madrid. Es decir, tal y como hemos contado en Libertad Digital, la huelga puede considerarse un fracaso.

Fuera de la capital, en Barcelona el Metro y los autobuses han estado parados de 9:30 a 16:30 y las protestas han afectado a casi 80 carreteras por la mañana. En el País Vasco, la Ertzaintza ha practicado 13 detenciones y los piquetes han cerrado los grandes comercios de la Gran Vía de Bilbao. En Valencia, el puerto ha quedado paralizado, mientras la Delegación del Gobierno ha hablado de una jornada sin incidentes destacados. Al final del día, en la Ciudad Condal diversos manifestantes han incendiado varios comercios y han atacado a los Mossos con piedras, petardos y botellas.

En Madrid, a las 18:00 miles de personas se concentraban desde Atocha hasta la Cibeles. Lo que comenzó con un ambiente lúdico-festivo a través de uno de los géneros musicales huelguistas más tradicionales, las batucadas, ha terminado en la Plaza de España con cargas policiales. Según la Delegación del Gobierno, la marcha ha congregado a 120.000 personas.

Si bien la mayor parte de las pancartas mencionaban a "fondos buitre" o "derecho a la vivienda", otras eran más localistas: "Tetuán se organiza contra el sistema rentista" o "Vicálvaro por la vivienda". Una de las manifestantes, María, ha explicado que acudía a la marcha "por las generaciones venideras". Sobre el papel del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con las políticas de vivienda y la economía en general ha afirmado: "Espero que ganen, porque han hecho lo que han podido y les ha faltado mucho por hacer". En la misma línea apunta Lidia: "La manifestación es la única manera que tenemos para organizarnos". Sobre el carácter político de la manifestación —el Gobierno ha sido meridiano al admitir que la huelga era contra la oposición— afirma que "al final todo es político". En este caso, de nuevo, de los ocho años de sanchismo solo comenta que "queda mucho por hacer" y que "el camino es largo, aunque es cierto que no han estado a la altura". "Creo en un Gobierno progresista, más progresista que el que hemos tenido y tenemos", concluye. Otra de ellas, Elena, confiesa que "si hablamos del Gobierno presente hay un fallo sistémico muy grande", pero la "solución" pasa por "salir a las calles".

Durante la marcha tampoco faltaban quienes trataban de hacer su pequeño agosto. Varios vendedores ambulantes han aprovechado la huelga para trabajar: paraguas, chapas de Palestina y cervezas.

El catálogo de consignas y gritos apuntaba, para sorpresa de nadie, a José Luis Martínez-Almeida y a Isabel Díaz Ayuso. Además de cánticos por la educación ("E-Educación pública y de calidad"), los había domésticos ("Qué pasa, que no tenemos casa") y proletarios ("Que viva la lucha de la clase obrera"). No obstante, hay que consignar que los alaridos simiescos eran los más comunes, particularmente a la altura del Banco de España, del edificio Metrópolis y a medida que la presencia policial iba en aumento.

Cuando la masa recorría Gran Vía, diversos manifestantes, sobre todo jóvenes, amedrentaban y amenazaban a los establecimientos que seguían abiertos. Varios de ellos, aunque hubiera presencia policial, han decidido bajar las persianas para evitar conflictos. Así, con el paso de las horas el ambiente se enrarecía y los radicales sometían con amenazas lo que la mera convocatoria de la huelga no ha hecho. Entre ellos se veían diversos encapuchados que esperaban el momento preciso para emprenderla con los policías, los escaparates o todo aquel que pareciera que estuviera trabajando. Luego, pasada la Plaza del Callao, comenzaban los gritos contra la Policía y los insultos.

Antes de llegar a la Plaza de España, diversos grupos la tenían rodeada y han dejado a los policías en el centro, de manera que el grueso de la marcha no podía continuar. Durante varios minutos todo seguía en calma, aunque una vez la policía reanudó el paso, para que aquella prosiguiera, los manifestantes los han embolsado, insultado y arrojado diversos objetos. En consecuencia, los agentes han tenido que cargar, lanzar gases lacrimógenos y disolver la manifestación.