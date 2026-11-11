El Gobierno admite que casi nueve de cada diez titulares de la renta mínima cobran también el IMV

En este medio hemos explicado en varias ocasiones que en España aumenta progresivamente el número de personas que perciben una prestación para la que no han necesitado cotizar y que constituye su principal fuente de ingresos, o incluso la única. Aquí ya contamos que esta cifra superaba los tres millones de personas en marzo de 2026.

Una de las prestaciones que incluíamos en aquel cómputo es la Renta Mínima de Inserción (RMI), distinta del Ingreso Mínimo Vital y gestionada por las comunidades autónomas. Hace unas semanas se publicó su informe correspondiente a 2025, cuyos aspectos más llamativos analizamos a continuación.

454.618 beneficiarios

Pues bien, según dicho informe, en 2025 la RMI tuvo un total de 454.618 beneficiarios, con una cuantía básica media de 593,99 euros y una cuantía máxima media de 1.073,8 euros, un 3,33% más que en 2024. El gasto ejecutado en 2025 fue de 1.446,2 millones de euros, una cantidad inferior a la de 2024, cuando se gastaron 1.572,4 millones de euros.

No obstante, este menor gasto en la RMI no se debe a que haya menos gente beneficiándose de una prestación como esta, sino a que una gran cantidad de personas han pasado de cobrar la RMI a cobrar el IMV, o incluso ambas prestaciones.

En el propio informe puede leerse lo siguiente: "En relación con la interacción entre las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), se dispone de información procedente de catorce comunidades y ciudades autónomas. Según la información disponible, el 87,79% de las personas titulares incluidas en las comunidades que aportan datos compatibilizan la percepción de la RMI con el IMV".

"Además, el 3,65% de solicitudes de RMI han sido denegadas por ser incompatibles con el IMV. Hay que destacar que el 40,81% de las percepciones de RMI extinguidas pasaron al IMV, y el 29,24% han sido suspendidas por el paso del titular al IMV", explica el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Casi nueve de cada diez

Es decir, según el informe sobre las Rentas Mínimas de Inserción, prácticamente el 88% de los titulares que cobran esta prestación también perciben el IMV. El propio Ministerio atribuye en gran medida la caída del número de beneficiarios de la RMI a su paso al IMV. Para este recuento no se tienen en cuenta a las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria o Melilla, ya que no han aportado los datos correspondientes.

En cuanto a los perceptores de la RMI, tenemos que el 67,84% tienen nacionalidad española y el 32,16% tienen nacionalidad extranjera. De acuerdo con los datos que proporciona el documento, el porcentaje de extranjeros sobre la población total en España es del 14,06%, por lo que el 14,06% de la población habría cobrado el 32,16% de estas prestaciones. En cuatro comunidades y ciudades autónomas, las Islas Baleares (81,92%), Navarra (54,53%), La Rioja (49,85%) y Melilla (41,67%), el porcentaje de extranjeros entre los titulares de la RMI supera el 40%.

Así pues, si algo pone de manifiesto este informe es que casi el 90% de los titulares de la RMI también cobran el IMV, lo que refleja la enorme facilidad que ha propiciado este Gobierno para compatibilizar prestaciones sociales para las que no es necesario haber cotizado.