La jornada de huelga de este 11 de noviembre ha dejado tras de sí el rastro habitual del radicalismo callejero con grupos de supuestos piquetes encapuchados. Lejos de las proclamas pacíficas que venden los sindicatos, la realidad a pie de calle ha sido muy distinta: la de la coacción sistemática y la violencia contra aquellos que, simplemente, querían ejercer su legítimo derecho al trabajo.

Desde primera hora de la mañana, grupos de piquetes han recorrido los centros urbanos actuando, en algunas ocasiones, de forma violenta. Se han podido ver muchas imágenes que han sido recogidas en redes sociales en las que aparecían encapuchados intentando sembrar el caos contra trabajadores y ciudadanos en algunos puntos de la geografía española.

Nueva modalidad de «piquete informativo» todos encapuchados, como si fueran a atracar un banco ¿Pero qué se creen estos 🤡? ¿Que el país es suyo y pueden decidir quién trabaja y quién no? ¡Que os tenemos derecho a trabajar lerdos #Piquete #HuelgaGeneral pic.twitter.com/TeZzzJvu8o — Jupolito (@alirivera001) November 11, 2026

A un lado manifestantes. Al otro, trabajadores. pic.twitter.com/l98sIWzJPg — Philmore A. Mellows (@PhilAMellows) November 11, 2026

Decenas de pequeños comerciantes se han visto obligados a bajar la persiana de sus negocios, no por solidaridad con los convocantes, sino por puro pánico a sufrir destrozos en sus escaparates. En algunas ocasiones los piquetes y los trabajadores han protagonizado acaloradas discusiones.

Esto va a acabar muy mal. Los trabajadores hasta los huevos de los comegambas Vol. 5.860. Mola cuando se levantan todos los tíos al ponerse violentos los dictadores. Y a los mindus los salva la reja, que den gracias. pic.twitter.com/3FvH3gxhaf — Miss Bennet (@Miss_Bennet5) November 11, 2026

La huelga general convocada para este miércoles por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas está afectando a las emisiones de televisión: los piquetes y las movilizaciones han provocado la suspensión de la programación de Canal Sur y la irrupción de manifestantes en el plató del programa que presenta Gemma Nierga en La2Cat, sumándose a los cortes de carreteras y problemas de movilidad registrados en distintos puntos de España. En este sentido, en la RTVE, en concreto en su delegación de Cataluña, han sufrido el acoso de un piquete 'informativo' que ha ocupado el plató durante la mañana, impidiendo la emisión.

🔴 L'emissió del @cafedidees_rtve es veu alterada per les afectacions de la vaga general de l'#11N. Un piquet ha ocupat el plató i impedeix emetre el programa | @RTVECatalunya @radio4_rne 📲 https://t.co/kGJWqwwudF pic.twitter.com/w0ZDLSC8FR — RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 11, 2026

En Valencia un grupo de huelguistas han pateado el coche de una persona que iba a trabajar. Un vídeo difundido en redes sociales muestra momentos de tensión durante un piquete en Mercavalencia por la huelga general del 11-N.

Los piquetes, muchos de ellos con las caras tapadas, se han movilizado desde el comienzo del parón, tratando de impedir a los trabajadores acudir a sus puestos laborales. Es el caso de un trabajador de Renfe que acudía a Atocha: "Vengo a trabajar y no sé si me van a dejar o no. Yo no estoy de acuerdo en la huelga. Nos está afectando a los que queremos trabajar", explicó a Libertad Digital. En algunas grandes ciudades los 'piquetes' se han enfrentado a trabajadores como taxistas o comerciantes que ejercían su derecho a trabajar durante la jornada.

Unos manifestantes obligan a un quiosquero a cerrar su negocio durante la huelga del 11-N pic.twitter.com/Hs8tPtHLIw — ceciarmy (@ceciarmy) November 11, 2026

En Cataluña también se han podido ver imágenes de violencia contra un quiosquero que pretendía seguir trabajando: "Me están obligando a cerrar, ¡Calla la boca!".

Mis respetos a este taxista pic.twitter.com/CN6ssrygHA — María (@pofpofpofpofpof) November 11, 2026

Dos jóvenes trabajadoras se enfrentan a un piquete del Sindicato de Inquilinas en Asturias. pic.twitter.com/XTPqT0KpLR — Roberto Lainez (@RobertoLai74153) November 11, 2026

La huelga general de este miércoles 11 de noviembre se está dejando notar más en altercados, destrozos de mobiliario urbano y alteraciones del orden público que en el seguimiento por parte de los trabajadores.

El pueblo trabajador unido contra los esbirros sindicaleros de la izquierda. 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/FlMoMhbdjK — El Aguijón 🐝 (@ElAguijon_) November 11, 2026

Una vez más, la otra cara de la huelga general ha consistido en secuestrar la voluntad de la mayoría silenciosa trabajadora. Una huelga general, que tiene como particularidad que ni es contra el Gobierno ni tiene una justificación laboral. Bajo la excusa de reivindicaciones sociales, la convocatoria mezcla intereses sindicales y de colectivos de izquierda de cara a las elecciones generales del 29-N en lugar de priorizar a los trabajadores.