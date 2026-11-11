El show de UGT en Plaza de Castilla mientras los trabajadores pasaban de largo: "Es patético"

Han pasado 14 años desde la última huelga general en España y hoy se ha convocado un nuevo paro de ámbito nacional, aunque por motivos muy distintos a los de aquella ocasión. CCOO y UGT, junto a otras organizaciones sindicales, han llamado a secundar 24 horas de huelga con reivindicaciones centradas en la vivienda, los salarios, la pérdida de poder adquisitivo y las condiciones laborales.

A las 5:20 de la mañana, tres furgones de la Policía Nacional y uno de la Policía Municipal permanecían en Plaza Castilla vigilando una concentración de menos de 60 personas de CCOO, convocada desde las cuatro y media de la madrugada.

Los concentrados han permanecido poco tiempo en la zona y finalmente han abandonado Plaza Castilla en dirección a las cocheras de Fuencarral. A esa hora, la circulación de personas era todavía muy escasa, aunque algunos vehículos que pasaban por la zona hicieron sonar el claxon al encontrarse con los concentrados.

Media hora después, los sindicalistas han vuelto a aparecer en el intercambiador de Plaza Castilla, uno de los principales puntos de transporte de la capital. Pese a la escasa afluencia, en ese momento se han concentrado miembros de UGT y CCOO junto a un grupo de jóvenes, que han comenzado a corear consignas y lemas entre ambos grupos. Entre los cánticos se han podido escuchar "hace falta ya una huelga general"; "tú que estás mirando, también te están robando" y el ya conocido "que bote, que bote, rentista el que no bote".

🔴 Mientras los manifestantes concentrados claman al unísono "no nos mires, únete", multitud de ciudadanos apresuran el paso hacia los accesos del metro de Plaza de Castilla para intentar llegar a tiempo a sus puestos de trabajo 📹 Libertad Digital pic.twitter.com/9CwU0UJREi — Libertad Digital (@libertaddigital) November 11, 2026

Ya pasadas las 6:30 de la mañana, una parte de los manifestantes ha formado un pequeño círculo en el suelo. Desde allí, agitando sus banderas de UGT, han comenzado a corear "no nos mires, únete". A su alrededor, otro grupo de sindicalistas ha empezado a rodear a sus compañeros sentados, en una especie de conga, mientras coreaban las mismas consignas.

La escena ha coincidido con una de las primeras llegadas masivas de trabajadores al intercambiador. Su marcha era muy distinta a la de los concentrados: los viajeros han bajado de los autobuses con evidentes prisas y han accedido al interior de las instalaciones pasando junto al grupo de manifestantes sentados en el suelo, prácticamente sin detenerse ni prestarles atención.

Una estampa "patética"

Precisamente, Susana, una de las trabajadoras que estaba atravesando en ese momento el intercambiador ha calificado de "patética" la estampa. "Esta gente es patética. Yo antes oía a mis padres o a mis abuelos decir que UGT estaba a favor del pueblo. Ahora está comprado, es patético", ha criticado en declaraciones a Libertad Digital.

Y es que, según ha podido comprobar este medio in situ, la jornada ha transcurrido con una cierta tensión, aunque sin grandes incidencias, para los ciudadanos que cada mañana pasan por este punto de la capital. Muchos de ellos han reconocido haberse levantado varias horas antes de lo habitual por "miedo a no llegar al trabajo". "Hemos venido dos horas antes", ha explicado uno de los viajeros entrevistados, que ha salido de casa a las 4:30 horas para poder llegar a su puesto de trabajo en Tres Cantos a las 7:00.

La imagen de UGT en el suelo ha durado apenas unos minutos. Después, los sindicalistas se han levantado. Prácticamente a la vez, al otro lado de la entrada del intercambiador, varios agentes de la Policía Nacional han comenzado a identificar a algunos jóvenes vestidos mayoritariamente de negro.

🔴 Manifestantes cantan en Plaza Castilla: "Que bote, que bote, rentista el que no bote" 📹 Libertad Digital pic.twitter.com/dXz27htXOx — Libertad Digital (@libertaddigital) November 11, 2026

El registro ha transcurrido sin incidentes. Sin embargo, cuando los agentes han terminado y los jóvenes se disponían a marcharse, han comenzado a entonar cánticos en apoyo a la causa de los sindicatos, que estaban frente a estos. A partir de ese momento, se ha producido una especie de intercambio de consignas entre ambos grupos. Los jóvenes han arrancado con un "la lucha sigue", a lo que los sindicalistas han respondido "cueste lo que cueste". Y así sucesivamente con más lemas. Entre los cánticos también se han escuchado consignas como "rentista el que no bote" o "hace falta ya una huelga general".