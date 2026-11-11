La lección económica de una huelga, Di Stéfano y Perón

Cuando el Estado determina el precio de algo que otros están dispuestos a intercambiar libremente —aceite, combustibles, viviendas, salarios, etc.— las consecuencias no suelen ser las que espera un gobernante. Argentina ofreció un buen ejemplo a finales de los años cuarenta del siglo XX, y su principal protagonista fue nada menos que Alfredo Di Stéfano (la Saeta Rubia). De su caso podemos aprender una gran lección de economía y de total actualidad.

En 1948 el fútbol argentino estaba inmerso en grave conflicto, toda vez que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había establecido un salario máximo de 1.500 pesos mensuales para los futbolistas de primera división. No importaba cuánto talento tuviese un jugador, cuántos goles metiera, hinchas atrajese o cuánto estuviese dispuesto a pagar un club por sus servicios, porque existía un techo salarial que no podía superarse.

Además, las restricciones se extendían a la libertad de los futbolistas para cambiar de equipo cuando terminaban sus contratos. Los futbolistas reclamaban poder negociar directamente con los clubes, sin quedar sometidos a las limitaciones impuestas por el club del que pretendían salir para fichar y jugar en otros.

El malestar de los futbolistas por estas restricciones se convirtió en protesta, y esta desembocó en una huelga que se prolongó durante meses y que enfrentó a jugadores, clubes y dirigentes de la AFA. Di Stéfano, del River Plate, y otras estrellas del fútbol argentino de aquel entonces, participaron activamente en dicho quilombo. El fondo de la cuestión quedó centrado así en que la libertad contractual también debía existir —como para los otros trabajadores— para los futbolistas profesionales. El conflicto aconteció bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, cuyo Gobierno intervino en las negociaciones intentando controlar el marco laboral —porque hay que precisar que el límite de 1.500 pesos correspondía a la regulación de la AFA, aunque tenía el apoyo presidencial de Perón por motivos políticos demagógicos—, de modo que el "episodio" se producía en un contexto de intervención de las relaciones laborales y, en general, de la política económica, que ejecutaba el peronismo.

El asunto es de notable actualidad, cuando escuchamos discursos de los dirigentes de la izquierda española defendiendo la fijación tanto de salarios máximos para los directivos empresariales, como mínimos al alza para los empleados. Pero ¿qué justificación económica existe para impedir que un trabajador y un empresario acuerden libremente el precio de un servicio, y qué consecuencias tiene?

Desde el marco teórico de la Escuela Austriaca de Economía, un salario es un precio más en el mercado. Y los precios no son cifras por capricho, sino que transmiten información sobre la escasez, las preferencias y las valoraciones de quienes participan en el mercado.

El precio real de Di Stéfano —o sea, su salario—, como el de cualquier estrella de la actualidad, no lo debía establecer un gobierno ni una comisión de dirigentes federativos, sino que lo debían determinar los clubes que estaban compitiendo por sus servicios. Su éxito deportivo, su atractivo para los aficionados y su contribución a los ingresos del River Plate, formaban parte de esa valoración, que no puede ser fijada por un tercero como el Estado.

El economista Ludwig von Mises explicó que "cualquier intervención pública sobre los precios altera los mecanismos de coordinación del mercado". Y el premio Nobel en Economía Friedrich Hayek, por su lado, demostró que "ninguna autoridad dispone de todo el conocimiento disperso que utilizan millones de individuos para tomar sus decisiones económicas".

El caso del fútbol argentino de entonces combina ambas ideas. El límite salarial no eliminó el valor económico del talento ni la competencia de los equipos por conseguirlo, si bien impidió coactivamente que ese valor pudiera expresarse libremente en los contratos. Pero, el talento, como la naturaleza en Parque Jurásico, encontró una salida.

Mientras Argentina padecía esa situación, Colombia estaba en plena expansión del fútbol profesional y sus clubes ofrecían condiciones económicas más atractivas. El equipo Millonarios de Bogotá pujó y atrajo a figuras argentinas como Di Stéfano, Pedernera y Néstor Rossi. Pero la emigración de los astros argentinos no obedeció solo al control salarial y el conflicto sindical —del que Di Stéfano fue activo participante— sino que las muchas restricciones del mercado argentino contribuyeron a hacer más atractiva aquella alternativa colombiana.

Según documentan las crónicas en 1948, de los 342 jugadores de la primera división argentina, 86 cobraban el salario máximo permitido, de los cuales los más valorados por su fútbol abandonaron Argentina para jugar en Colombia y, poco después, en Europa, que ofrecía aún mejores salarios para ficharlos. Es decir, la paradoja es enorme. Mientras las populistas instituciones argentinas trataban de topar las remuneraciones de sus futbolistas, Colombia aprovechaba la oportunidad para atraer a algunos de los mejores profesionales del balompié y alcanzar "El Dorado", la época más brillante del fútbol colombiano.

Así, la teoría económica y la historia nos enseñan algo que trasciende al fútbol. Los controles de precios no suprimen la realidad económica que pretenden regular. Perjudican los incentivos, distorsionan las decisiones y pueden terminar desplazando la actividad hacia otros mercados.

Por supuesto que defender la libertad contractual no significa ignorar los problemas de los futbolistas peor pagados, los impagos o los abusos de los clubes, sino que implica distinguir entre proteger los derechos de los trabajadores y decidir coactivamente cuánto pueden cobrar.

El caso argentino demuestra que no es necesario prohibir el talento para perderlo, solo hay que impedir o dificultar que quienes lo tienen puedan negociar libremente su remuneración y elegir dónde ofrecer el mejor fútbol que llevaban dentro. Perón y la AFA podían establecer coactivamente las condiciones económicas del fútbol argentino, pero lo que no podían garantizar era que Di Stéfano quisiera seguir jugando bajo esas condiciones. Del Millonarios pasó por más salario al Real Madrid, del que —además de estrella legendaria—, terminó siendo presidente de honor.

La Saeta Rubia demostró que el talento se valora a más alto precio y que la libertad no está en venta.