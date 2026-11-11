La huelga general convocada este miércoles, 11 de noviembre, ha arrancado con un seguimiento limitado en buena parte de España, según los primeros datos recopilados por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). La patronal, presidida por Antonio Garamendi, sitúa en torno al 10% la caída de la demanda eléctrica durante las primeras horas de la jornada, un descenso inferior al registrado en anteriores convocatorias, cuando llegó a superar el 14%. Un balance que contrasta con el respaldo político e institucional que ha recibido el paro y que ha llevado al presidente de los empresarios a calificarlo de "huelga política y oficial".

Garamendi ha cuestionado abiertamente la convocatoria y ha puesto el acento en la implicación del propio Gobierno de Pedro Sánchez, al que reprocha haber animado a secundar una huelga desde el Consejo de Ministros. En una entrevista en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco, recogida por Europa Press, el dirigente empresarial ha considerado que se trata de una movilización "bastante anómala" e "incomprensible", especialmente porque la responsabilidad de la situación que se denuncia corresponde, en buena medida, al Ejecutivo.

La CEOE constata un seguimiento reducido

Los primeros datos de la patronal apuntan a un seguimiento bajo en la mayoría de los sectores y territorios, aunque con diferencias dependiendo de la actividad económica y de la implantación sindical. Según el comunicado difundido por la CEOE, el respaldo a la convocatoria está siendo algo mayor en las zonas y sectores más sindicalizados.

Uno de los principales indicadores utilizados para evaluar el impacto de la jornada es la evolución del consumo eléctrico. Pasadas las ocho de la mañana, la demanda energética registraba una caída aproximada del 10% respecto a un día normal. Garamendi ha insistido en que este porcentaje se encuentra "muy por debajo del 14%" registrado en la última huelga general.

"Hay normalidad", ha resumido el presidente de la patronal, que también ha señalado que los servicios mínimos establecidos para los servicios esenciales se estaban cumpliendo a primera hora de la mañana.

Piquetes, dificultades de acceso y actos vandálicos

La normalidad, sin embargo, no ha sido completa. La CEOE ha denunciado incidencias en distintos puntos del país, especialmente dificultades para acceder a polígonos industriales y al interior de grandes ciudades como Barcelona, Valencia y Sevilla. También se han registrado problemas de entrada al puerto de Algeciras por la actuación de los piquetes.

Garamendi ha condenado expresamente los episodios de violencia y los cortes de calles y carreteras protagonizados por grupos que, a su juicio, no pueden considerarse piquetes informativos. Su mensaje ha sido claro: quien quiera trabajar debe poder hacerlo con todas las garantías.

La patronal también ha denunciado los actos vandálicos registrados en días anteriores contra empresas inmobiliarias y las ocupaciones de oficinas protagonizadas por colectivos no sindicales. CEOE reclama que se respete el derecho al trabajo y que la jornada transcurra sin coacciones ni daños a las empresas.

Garamendi cuestiona el origen de la convocatoria

Otro de los aspectos que ha puesto sobre la mesa el presidente de la CEOE es el papel del Sindicato de Inquilinas, al que atribuye el origen de la convocatoria. Garamendi ha cuestionado que una organización que, según sus palabras, no es un sindicato haya impulsado inicialmente el paro y que posteriormente UGT y CCOO se hayan sumado para darle cobertura legal.

El dirigente empresarial considera que esta circunstancia convierte la movilización en una convocatoria "anómala", alejada de lo que entiende que debe ser una huelga estrictamente laboral. No obstante, ha querido diferenciar esta polémica de las relaciones habituales de la patronal con los sindicatos mayoritarios, con los que continúa negociando los aproximadamente 4.500 convenios colectivos en los que ambas partes trabajan. "El amor no se ha roto nunca", ha señalado.

Una huelga con trasfondo electoral

Garamendi también ha relacionado la convocatoria con el calendario político y las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. A su juicio, resulta llamativo que se impulse una huelga de estas características en vísperas de una cita electoral y ha planteado la posibilidad de que se trate de una movilización preventiva o de una estrategia para condicionar el debate político.

El presidente de CEOE ha expresado su preocupación por que determinados sectores pretendan trasladar a la calle lo que debe decidirse en las urnas. Incluso ha advertido de que sería una imagen "lamentable" para España que se intentase imponer mediante la movilización callejera lo que no se consiguiera democráticamente.

En su intervención también ha aprovechado para denunciar otros problemas que, a su entender, reflejan la gestión del Ejecutivo. Ha mencionado los accidentes ferroviarios, de los que ha dicho que la patronal no se olvida, la falta de inversiones y, especialmente, la crisis de la vivienda. Sobre este último asunto, ha criticado que no se estén construyendo suficientes casas pese a las reiteradas reclamaciones del empresariado.

La jornada deja así dos imágenes contrapuestas: por un lado, una huelga cuyo impacto inicial, según los indicadores de la patronal, está lejos de los registros de anteriores paros generales; por otro, episodios de presión sobre trabajadores y empresas que han obligado a la CEOE a reclamar garantías para quienes desean acudir a sus puestos. Para Garamendi, la cuestión va más allá de una protesta laboral: el derecho a la huelga no puede convertirse en una excusa para impedir que los demás ejerzan su derecho a trabajar.