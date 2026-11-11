Garamendi denuncia en esRadio los piquetes violentos: "Es una huelga política incomprensible"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha criticado la huelga general y ha puesto en duda su seguimiento durante una entrevista con Luis F. Quintero en el programa Con Ánimo de Lucro, de esRadio. El dirigente empresarial ha denunciado los incidentes registrados durante la jornada, ha cuestionado el papel de los piquetes y ha acusado al Gobierno de participar en una convocatoria que ha calificado de política.

Garamendi ha asegurado que los datos de consumo eléctrico han reflejado un seguimiento limitado de la protesta. Según ha explicado, durante la noche la demanda ha registrado una caída del 2,5% respecto a un día habitual, mientras que a mediodía la reducción se ha situado en torno al 5%.

"Esa es la realidad de lo que está pasando ahora", ha señalado el presidente de la patronal, que ha considerado que esas cifras muestran que la huelga no ha alcanzado el seguimiento que pretendían sus convocantes. El dirigente empresarial también ha expresado su rechazo a los incidentes que han acompañado a la movilización y ha denunciado los cortes de carreteras y los incendios provocados para impedir el paso de vehículos.

Durante la entrevista, Quintero ha preguntado directamente a Garamendi por los piquetes violentos. El presidente de la CEOE ha coincidido con esa descripción y ha defendido el derecho tanto a secundar una huelga como a acudir al puesto de trabajo. "No discuto el derecho a la huelga, pero sí discuto el derecho a trabajar", ha afirmado.

Garamendi ha puesto como ejemplo la actividad comercial en la Gran Vía de Madrid, donde, según ha explicado, numerosos establecimientos han permanecido abiertos durante la mañana. También ha destacado que los autónomos han mantenido su actividad.

El presidente de la patronal ha cuestionado que algunos comercios hayan cerrado después de la llegada de los piquetes. "Si después de estar abiertos a las 11:30 y a las 12 están cerrados, pues no creo que haya sido porque les hayan convencido de una forma muy tranquila sobre los temas", ha indicado.

A su juicio, la convocatoria ha tenido un marcado carácter político. En este sentido, ha criticado que miembros del Gobierno hayan animado a participar en la protesta y ha señalado especialmente a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. "Es una huelga política incomprensible", ha manifestado.

Así las cosas, Garamendi ha insistido en que la participación del Ejecutivo en la convocatoria ha resultado especialmente llamativa. Ha recordado que la propia ministra de Trabajo ha expresado su intención de acudir a los piquetes y ha criticado que los miembros del Gobierno hayan animado a secundar una huelga contra decisiones que, en buena medida, dependen de la propia Administración. "No se entiende muy bien cuál es el sentido de esta huelga", ha afirmado.

Del mismo modo, el presidente de la CEOE también ha cuestionado que se hayan utilizado reivindicaciones relacionadas con los trenes, las inversiones o la construcción de viviendas para justificar la movilización. En este último asunto, ha defendido que los empresarios del sector están interesados en construir viviendas, pero ha apuntado a la falta de expectativas para desarrollar nuevos proyectos.

Asimismo, ha recordado el fallecimiento de un agente en Asturias y ha trasladado sus condolencias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Garamendi ha asegurado que la patronal ha seguido de luto y ha recordado que, según sus palabras, más de 130 personas han muerto en relación con los acontecimientos a los que se ha referido durante la entrevista.

El dirigente empresarial ha pedido que no se produzcan episodios violentos y ha reclamado que los ciudadanos puedan circular con tranquilidad. También ha cuestionado la legitimidad de quienes han promovido la convocatoria, al considerar que algunas de las organizaciones participantes no tienen la condición de sindicato.

En concreto, ha mencionado al Sindicato de Inquilinas y ha precisado que, aunque tiene derecho a defender sus intereses, es una asociación. "Eso no es un sindicato", ha señalado.

"El diálogo social era un monólogo social"

En la segunda parte de la entrevista, Luis F. Quintero ha planteado el deterioro del diálogo social y la pérdida de los consensos que tradicionalmente han permitido negociar las principales reformas laborales entre el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales. Garamendi ha compartido esa crítica y ha recordado que lleva tiempo definiendo la relación del Ejecutivo con los agentes sociales como un "monólogo social".

Para explicar su posición, ha recurrido a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que distingue entre el diálogo bipartito, entre sindicatos y organizaciones empresariales, y el tripartito, que incorpora también al Gobierno. "El tripartito es a tres. En cuanto uno falla, ya no hay diálogo", ha explicado.

El presidente de la patronal ha cuestionado que el Ministerio de Trabajo haya alcanzado acuerdos con los sindicatos sobre cuestiones como las subidas del salario mínimo sin contar con las organizaciones empresariales. Sin embargo, ha situado una de sus principales críticas en los cambios introducidos en la reforma laboral después de su aprobación.

Con todo, el presidente de la CEOE ha recordado que la reforma laboral fue fruto de un acuerdo entre los agentes sociales, pero ha denunciado que el Ejecutivo ha modificado posteriormente su contenido sin consultar a la patronal. "El Gobierno ha cambiado casi 60 veces la propia reforma, 60 veces sin consultar", ha afirmado.

Garamendi también ha recordado que, apenas una semana después del acuerdo, se introdujeron cambios relacionados con la prioridad de los convenios autonómicos frente a los nacionales. Una modificación que, según ha explicado, la CEOE no habría respaldado de haber conocido previamente su alcance.

El dirigente empresarial ha insistido en que algunas de las medidas adoptadas pueden ser legales, pero ha considerado que no respetan los consensos que han sustentado tradicionalmente el diálogo social en España. "Esa es la realidad por la cual nosotros no podemos compartir muchas de las medidas que se han tomado", ha señalado. Por último, ha vuelto a cuestionar que desde la propia Administración se haya respaldado una huelga dirigida contra decisiones y responsabilidades que también corresponden al Gobierno.