Huelguistas, a patadas con un coche en Valencia: "Esquirol"

La huelga general convocada este miércoles, 11 de noviembre, bajo la reivindicación de aumentos salariales y medidas de intervención frente a los precios del alquiler, ha dejado durante la madrugada imágenes de tensión en Mercavalencia. Organizaciones como CCOO y UGT han llamado a detener la actividad laboral y mercantil durante 24 horas para forzar la reactivación de convenios y la intervención pública de los mercados en la Comunidad Valenciana.

Como se observa en el vídeo difundido en X, en el que le llaman "esquirol", el hombre intenta avanzar con su vehículo para acceder a Mercavalencia, mientras varios sindicalistas mantienen bloqueado el acceso al mercado mayorista, propinando patadas al coche, impidiendo su entrada al recinto y profiriendo insultos contra el conductor.

Ante esta situación, varios agentes de la Policía intervienen para proteger al conductor, apartar a los manifestantes y evitar que continúen bloqueando el paso, con el objetivo de permitir que el vehículo acceda a las instalaciones. "¡Hijo de puta!" gritan los huelguistas.

⚠️ UN ESQUIROL INTENTA ATROPELLAR A LES VAGUISTES EN MERCAVALENCIA I LA POLICIA EL PROTEGEIX La policia, com sempre, del costat dels rendistes i el capital. ATUREM-HO TOT! pic.twitter.com/pqUF7vDuLM — Sindicat d'Habitatge de València (@SdHValencia) November 11, 2026

Las imágenes se producen en el marco del piquete convocado en Mercavalencia a las 2:00 horas por sindicatos y colectivos en defensa del derecho a la vivienda, entre ellos CGT Valencia.

Tras la actuación en Mercavalencia, el calendario sindical contemplaba otro piquete que ha tenido lugar en las cocheras Sur de la EMT, en San Isidro, a las 5:00 horas. Además está prevista una concentración a las 12:15 horas desde la calle Colón hasta la plaza del Ayuntamiento valenciano. Por último, la manifestación unitaria está organizada para las 18:00 horas desde la calle Játiva.

Desde la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) han situado el seguimiento inicial de la huelga en el 2,57%, y sostienen que la actividad productiva se desarrolla con normalidad en la mayor parte del tejido empresarial.

Por otro lado, agentes de la Policía Nacional han detenido en las primeras horas a tres hombres en la rotonda de la Universidad Politécnica de València (UPV). Según han confirmado a Europa Press fuentes de Jefatura, los efectivos han detenido tres hombres, de entre 24 y 34 años, y se les atribuye un delito de atentado contra la autoridad y, a dos de ellos, además, se les imputa un delito contra desórdenes públicos.