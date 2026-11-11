La huelga general de este miércoles 11 de noviembre se está dejando notar más en altercados, destrozos de mobiliario urbano y alteraciones del orden público que en el seguimiento por parte de los trabajadores. Como hemos contado aquí, la demanda eléctrica, que sirve de termómetro de cuántos trabajadores acuden a sus puestos, apenas caía un 10% pasadas las ocho de la mañana respecto a un día normal, según la CEOE, muy por debajo del 14% que se registró en la última huelga general. El seguimiento, por tanto, está siendo moderado.

Aunque el seguimiento está siendo inferior al de otras huelgas generales, en las que parte de los trabajadores sí se movilizó contra el Gobierno, y no contra la oposición, como ocurre en esta, lo que sí destaca en esta jornada es cómo los huelguistas impiden al resto de la población hacer su vida con normalidad. No sólo a quienes quieren acudir a sus puestos de trabajo, sino incluso a quienes simplemente van a una cafetería a desayunar y leer el periódico.

Así ha sucedido esta mañana en una cafetería del distrito de Sarriá-San Gervasio, en Barcelona, donde varios huelguistas han increpado a un anciano que leía el periódico mientras desayunaba y que, finalmente, ha tenido que abandonar el local. El anciano, además, iba con andador.

Silbatos y sillazos junto a su mesa

En este vídeo puede verse la secuencia completa.

Manifestantes acosan y expulsan a un anciano de una cafetería. Ha ocurrido a las 11 de la mañana en Lesseps, Barcelona, me lo acaba de pasar una seguidora. pic.twitter.com/bTlfMB5iBN — RescueYou (@RescueYou247TW) November 11, 2026

Como puede verse en el vídeo, mientras el anciano lee el periódico y desayuna, uno de los jóvenes manifestantes golpea una silla junto a él para molestarle y, al mismo tiempo, una joven hace sonar un silbato a su lado con el mismo propósito. También aparece otra manifestante, con mascarilla, que golpea una silla contra el suelo para hacer ruido. Finalmente, el anciano tiene que abandonar el establecimiento, y en ese momento se aprecia que camina con andador.

Esta es una de las consecuencias de una huelga alentada por el propio Gobierno. Basta con escuchar lo que dijeron ayer Pablo Bustinduy y Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 expresó su "apoyo sincero, rotundo y absoluto" a la huelga y animó a los trabajadores a secundarla. Incluso aseguró que haría "todo lo posible mañana para contribuir al éxito de la huelga".

Una huelga con el aval del Gobierno

Bustinduy llegó a afirmar que "todos los derechos se han conquistado luchando, haciendo huelgas". Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones defendió que el paro es "a favor de los derechos de toda la ciudadanía" y pidió "respeto para los sindicatos".

Así pues, vemos cómo la huelga contra la oposición (como reconoció María Jesús Montero) no sólo intenta boicotear el derecho de la gran mayoría de los trabajadores a acudir a sus puestos de trabajo, sino que sus participantes también acosan e increpan a quienes están consumiendo en un establecimiento sin molestar a nadie. Queda patente que la forma que tienen algunos de "defender sus derechos" es pisando los de otros.