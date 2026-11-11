Indignación de comerciantes y turistas por los piquetes "violentos" en Madrid: "Para ganar en la vida hay que trabajar"

La mañana de huelga general de este 11-N arrancaba con relativa normalidad para la mayoría de trabajadores y comerciantes de Madrid, pero un megapiquete terminó cortando por completo la circulación en Gran Vía y obligó a cerrar a numerosos establecimientos del centro de la capital.

Antes de que la protesta llegara a Gran Vía, en algunos negocios ya se notaban los efectos de la convocatoria. En el intercambiador de Plaza de Castilla, una trabajadora de una de las pocas cafeterías abiertas a primera hora contaba a Libertad Digital que había tenido que abrir más tarde porque el autobús se había retrasado. A las 7:00 horas, apenas tenía clientes. "A esta hora esto suele estar lleno, hoy no hay gente. Si hay disturbios cerraré el negocio", explicaba. Dos horas después, aunque el local estaba algo más concurrido, ya preveía pérdidas.

Mientras, en las calles del centro, los comercios comenzaban a abrir sus persianas a su hora, pero con una tarea añadida: retirar las pegatinas que habían dejado los huelguistas en los escaparates. "Estoy limpiando todo el desastre que habían pegado aquí del 11-N. No sé qué hacen con su vida. He tardado más en abrir por quitar los carteles", contaba a este medio Yoan, un empleado de un establecimiento de la calle del Carmen, repleta de papeles con consignas de la huelga.

El trabajador también relataba que una pareja de turistas le había explicado habían recibido insultos por entrar a pedir un café en una cafetería. "Me parece una total vergüenza, que al final vivimos de esto. Yo no apoyo la huelga, yo tengo un objetivo claro en la vida y para ganar algo en la vida hay que trabajar", decía.

Más allá de eso, la actividad en Sol era aparentemente la habitual, aunque con menos afluencia de lo normal. Incluso en Doña Manolita, donde por estas fechas suelen formarse largas colas para comprar Lotería de Navidad, no se acumulaban más de seis o siete personas. Algunos de los que se acercaban a comprar allí comentaban que habían elegido "el mejor día para hacerlo".

Fue ya sobre las 12:00 horas cuando diferentes sindicatos comenzaron a subir la Gran Vía desde Plaza de Castilla: primero el Sindicato de Estudiantes y después un pequeño 'piquete ciclista'. Desde ahí se fueron sumando más y más huelguistas hasta ocupar todos los carriles y obligar a cortar por completo el tráfico.

🔴 El piquete ciclista continúa su recorrido por el centro de la capital por la Gran Vía 📹 Libertad Digital pic.twitter.com/VkLmZ1Inzg — Libertad Digital (@libertaddigital) November 11, 2026

En paralelo, la Policía fue desplegando efectivos en los extremos de la concentración, que quedó contenida sin poder avanzar hacia Cibeles entre la calle Fuencarral y Primark. Y, mientras, los comercios comenzaron a bajar las persianas. Entre ellos, Primark, H&M, Mango y la Casa del Libro. Ya algunos de ellos habían colocado paneles de madera en los escaparates desde la noche anterior como medida preventiva ante los posibles piquetes.

El cierre afectó a una turista que había llegado a Gran Vía con intención de hacer algunas compras. "Por temor a que se metan a tomar cosas de los diferentes almacenes están cerrados. Teníamos pensado hacer unas pequeñas compras y nos encontramos con que todo está cerrado", lamentaba. Su plan, sin más opciones, sería volver al hotel: "Pues voy a regresar al hotel, lo más seguro".

🔴 La marcha en Gran Vía da la vuelta hacia Plaza de España y queda contenida por dos cordones policiales en ambos extremos. La inmensa mayoría de los comercios de este tramo tienen las persianas bajadas 📹 Libertad Digital pic.twitter.com/6km05OoMSp — Libertad Digital (@libertaddigital) November 11, 2026

También se vieron afectadas dos mujeres que habían viajado desde Valladolid para acudir a una cita médica y aprovechar después el día para realizar algunas compras por el centro. "La huelga la hace quien quiere. Es que no soy partidaria de estos piquetes tan violentos que está habiendo", denunciaba una de ellas. "Tú eres partidario de la huelga, me parece muy bien, no vayas a trabajar, manifiéstate, pero no interrumpas a nadie", añadía.

A su juicio, lo más preocupante de la huelga eran las "pérdidas para los negocios": "Estamos ahora en un país que no se puede permitir perder un euro. Más vale que se manifiesten por todo el sistema ferroviario y por todos los muertos. Creo que sería lo principal. Que hay cosas más importantes. Y por la situación que tenemos en Ceuta".

El megapiquete se prolongó durante más de dos horas, con Gran Vía completamente cortada al tráfico en plena borrasca. Finalmente, la intervención policial dispersó a buena parte de los manifestantes hacia las calles aledañas, aunque algunos permanecieron en la avenida, donde se produjeron cargas policiales.