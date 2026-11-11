José María Rotellar, en esRadio: "Es una huelga claramente política, no tiene base económica"

José María Rotellar, director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, ha defendido el derecho de los trabajadores que no han secundado la huelga a acudir con normalidad a sus puestos de trabajo en el programa de esRadio Con Ánimo de Lucro, donde ha recordado que "una cosa es que esté regulado el derecho a la huelga, pero también el derecho al trabajo".

Así, Rotellar ha aclarado su postura: "Si una persona no quiere hacer huelga por muy convocada que esté, está en su derecho de acudir (...) a su puesto de trabajo y (...) no se le puede negar". En este sentido, el profesor ha centrado su argumento en la necesidad de garantizar el equilibrio entre ambos derechos y evitar que los piquetes impidan trabajar a quienes no quieran secundar el paro.

Del mismo modo, Rotellar ha señalado que eso es precisamente lo que se ha intentado evitar con los llamados piquetes informativos, que, en sus palabras, "realmente (...) son, como decía Juan Pablo Polvorinos, coactivos y en algunos casos violentos". Como ejemplo, ha mencionado las imágenes de Mercamadrid, uno de los lugares donde, a su juicio, los piquetes han provocado mayores altercados.

De hecho, Mercamadrid ha sido el punto más tenso de la mañana en Madrid. Al comienzo del programa, Quintero ha informado de que allí se han registrado uno o dos heridos y se ha producido una detención.

Una jornada "como todos los días"

Al preguntarle cómo estaba viviendo la huelga, Rotellar ha respondido que ha seguido trabajando como cualquier otro día, igual que, según ha señalado, ha hecho la inmensa mayoría de los ciudadanos.

En su opinión, se ha visto a menos gente desplazándose a sus puestos de trabajo porque muchos han optado por teletrabajar ante la incertidumbre sobre el funcionamiento de los servicios públicos de transporte. Aun así, ha destacado que estos han funcionado, en términos generales, con normalidad. En concreto, ha asegurado que el metro de Madrid ha mantenido durante la hora punta una frecuencia muy similar, por no decir idéntica, a la de cualquier día habitual.

En cuanto a su universidad, ha explicado que no se han producido piquetes. También ha recordado que los estudiantes, al no tener la condición de trabajadores, pueden convocar paros académicos, pero no huelgas laborales. Según ha señalado, se han convocado algunos paros en universidades públicas, mientras que no le consta que haya ocurrido lo mismo en las privadas.

Por otra parte, Rotellar ha considerado que la huelga estaba "condenada al fracaso" por su carácter "claramente político". En este sentido, ha afirmado que "las huelgas políticas están prohibidas" y ha insistido en que se trataba de "una huelga claramente política, que están prohibidas por la Constitución", una interpretación jurídica que ha defendido durante la entrevista.

De hecho, su visión de las huelgas ha sido especialmente crítica. "Siempre creo que las huelgas no resuelven nada y me parecen que lo que generan es un perjuicio económico", ha afirmado. Además, ha recordado que ese mismo día ha publicado un artículo en El Economista en el que ha calificado el paro de "una huelga política (...) disfrazada de reivindicación social".

Sindicatos "anclados en el pasado"

Durante la conversación, Rotellar también ha cuestionado el papel de los sindicatos. Para ello, ha recordado unas declaraciones que, según ha situado, el secretario general de UGT realizó la semana pasada o hace dos semanas, en las que expresó su intención de defender siempre los intereses de las organizaciones sindicales.

A juicio del profesor, esos intereses no representan necesariamente los de los trabajadores. "Se han quedado anclados en el pasado", ha señalado. En su opinión, los sindicatos han dejado de mantenerse al margen de la política y se han identificado con una opción política concreta, cuando "deberían poder defender (...) a todos los trabajadores fuere cual fuere la ideología de estos". Rotellar ha resumido su valoración con una frase: "Cada uno cosecha lo que siembra".

Asimismo, el economista también ha cuestionado dónde han estado UGT y Comisiones Obreras durante estos ocho años y medio ante la importante pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Asimismo, ha preguntado por su reacción ante el deterioro de numerosos servicios públicos. En este último punto, ha puesto el foco en las infraestructuras y, especialmente, en el sector ferroviario, cuyo deficiente mantenimiento ha relacionado con dos graves accidentes que han dejado numerosas víctimas mortales.

Además, Rotellar ha rechazado que la falta de recursos haya sido el problema. "No será porque no haya habido dinero, porque dinero ha habido mucho", ha afirmado. Según su análisis, Pedro Sánchez ha aumentado el gasto público, el déficit y la deuda, pero ha destinado esos recursos al "clientelismo político" y al "gasto innecesario", en lugar de emplearlos en el mantenimiento de los servicios fundamentales y en la inversión en infraestructuras.

Todo ello, ha añadido, se ha producido mientras la recaudación tributaria ha alcanzado niveles récord. Rotellar ha atribuido este incremento a la subida de impuestos, a "la progresividad en frío al no deflactar la tarifa del IRPF" y al efecto de la inflación sobre los impuestos indirectos.

Para ilustrar su argumento, ha recurrido a una comparación muy gráfica: "Esto es como si alguien se compra un coche de gama (...) muy alta, después decide que no le va a cambiar durante toda la vida del coche los neumáticos". El desenlace, según ha advertido, resulta previsible: "posiblemente terminará teniendo un reventón".