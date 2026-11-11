La Ser confirma sin querer el estrepitoso fracaso de la huelga

Tras pasar a primera hora por distintos puntos de la capital, como los intercambiadores de transporte o Ciudad Universitaria, los sindicalistas se han concentrado en el centro de Madrid, en la Puerta del Sol y la Gran Vía, donde han forzado el cierre de comercios que habían abierto con normalidad en esta deslucida e insólita huelga general, que cuenta con el apoyo del Gobierno.

Decenas de personas se concentraron en la calzada y llegaron a cortar la céntrica calle madrileña. Una imagen dejó claro, sin embargo, que la protesta era mucho más pequeña de lo que algunas fotografías y vídeos podrían hacer parecer: la cadena SER publicó una foto desde su sede, en Gran Vía 32, en la que se aprecia con claridad el reducido número de manifestantes concentrados en los aledaños de Montera y cómo en un primer momento la Gran Vía no quedó cortada por completo.

❌ Cortada la Gran Vía de Madrid por las protestas de grupos de profesores y estudiantes que llegan desde la Universidad Complutense 🔴 Sigue la última hora de la huelga general aquí: https://t.co/QWp1xuy99q pic.twitter.com/k2P6SVKR4a — Cadena SER (@La_SER) November 11, 2026

Se han vivido algunas escenas de tensión entre policías y comerciantes, según ha podido constatar LD, en una protesta en la que se han entonado cánticos como "queremos las llaves de todo Madrid" o "aquí están los antifascistas". Los manifestantes se concentran en Montera, mientras que un dispositivo policial se ha colocado en columna para evitar que bajen a Callao.

Entre los concentrados había, además de sindicalistas, profesores de la escuela pública que estaban convocados este miércoles en Callao en el marco de sus propias protestas y un grupo de ciudadanos en bici. También un grupo de camareras de piso se ha unido a la protesta con pancartas y reclamando que "sin kellys no hay hotel".

"Esto es lucha de clases, no podemos hacer las paces", han dicho los manifestantes, aglutinados a la altura de Fuencarral. "No tenemos casa", gritaban muchos de ellos, algunos con camisetas y emblemas alusivos a la vivienda, la excusa para la convocatoria de una huelga general a días de la campaña electoral y abiertamente respaldada por el Ejecutivo.

Los comercios continúan con su actividad, aunque la gran mayoría ha cerrado las puertas, que sólo se abren para dejar salir a los clientes. A primera hora de la mañana, la inmensa mayoría había abierto con normalidad, aunque muchos cubiertos por pintadas o pegatinas.

Por Gran Vía, la mañana había transcurrido con menos tráfico y personas de las habituales, si bien grandes comercios como Primark, El Corte Inglés o Zara no se encontraron con problema alguno para abrir más allá de la retirada de pegatinas en las que se podía leer "Cerrado. Huelga general 11N". Lo mismo ha ocurrido en otras de las calles más turísticas del centro, Preciados y del Carmen, e incluso Doña Manolita abrió con cola, aunque menor de lo habitual.

Pinchazo en la huelga

Aunque desde los sindicatos han difundido desde primera hora cifras de un amplio seguimiento de la huelga que han llegado a cifrar en hasta un 75 por ciento, otros datos, además de imágenes como esta, o las de normalidad en intercambiadores de transporte o los atascos, desmienten ese supuesto éxito.

Tampoco cuadra con los datos de los sindicatos la cifra de consumo eléctrico, que, si bien ha descendido hasta un 7,5 por ciento respecto a las previsiones, está viviendo una "normalización" a mediodía con una caída del 5 por ciento.

En un comunicado para valorar la evolución de la huelga general, las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han subrayado que este descenso está "significativamente por debajo del dato de huelgas anteriores". "La tendencia, por tanto, apunta a una normalización de la demanda respecto a la de un día laborable normal", señala la CEOE, que considera que, con la información disponible a mediodía, el seguimiento de la huelga está siendo desigual entre sectores y territorios. Asimismo, aseguran que, en general, se está dando cumplimiento a los servicios mínimos fijados.