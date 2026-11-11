Las mejores imágenes de la huelga general del 11N
Todas las imágenes de la huelga general del 11 de noviembre, que tiene como particularidad que ni es contra el Gobierno ni tiene una justificación laboral.
Normalidad a primera hora en el intercambiador de Plaza de Castilla a pesar de la presencia de piquetes.
La policía custodia los autobuses desde las cocheras de la EMT en Carabanchel para garantizar los servicios mínimos.
Cartel informativo de la EMT con los servicios mínimos por la huelga general.
Presencia policial durante la huelga general del 11N, en el Centro de Operaciones de Entrevías de la EMT.
Integrantes de la Policía Nacional de España se enfrentan con manifestantes durante una huelga general este miércoles, en las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en Fuencarral, Madrid.
Irene Montero y Ione Belarra en el piquete de las cocheras de la EMT en Entrevías, Madrid.
Piquetes informativos a la entrada de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en la madrugada de este miércoles, al inicio de la jornada de huelga general.
Los piquetes informativos intentan impedir el acceso de trabajadores a Mercavalencia en la madrugada de este miércoles, al inicio de la jornada de huelga general.
Los comercios de la Gran Vía amanecen tapiados para evitar los asaltos con la excusa de la huelga general.
Las pegatinas de Cerrado por la huelga general se multiplican por los principales puntos ocupados por los piquetes.
Pintadas en los comercios que se protegen ante posibles asaltos con la excusa de la huelga general.
La policía acordona a los piquetes para permitir que los camiones accedan a Mercamadrid este miércoles 11 de novimbre, día de la huelga general en España.
Piquete del sindicato LAB en la puerta principal de la fabrica de Volkswagen Navarra.
Dos jovenes cirtan la variante PA30 de Pamplona en la salida del transporte urbano comarcal (Villavesas) durante los piquetes organizados a favor de la huelga general.
Entrada de MercaSevilla en la madrugada de este miércoles en la capital andaluza en el inicio de la huelga general.
Los piquetes no frenan la salida de autobuses en Auvasa, pero cortan media hora la Avenida de Zamora, en Valladolid.
Los piquetes informativos desplegados por los principales sindicatos convocantes de la huelga general, CCOO y UGT de Cataluña, han empezado a cortar carreteras en diversos puntos como la A-2 o la Ronda Litoral.
Cartel de la huelga general del 11 de noviembre en la entrada de Mercamadrid bajo la lluvia.
A penas 50 personas se han concentrado en la Ciudad Universitaria de Madrid para secundar la huelga general.
Los comercios del centro de Madrid están empezando a abrir sus puertas con normalidad tras comprobar que la situación en las calles por la huelga general es de absoluta tranquilidad tras el fracaso sindical.
Primark, una de las tiendas más grandes de Madrid ya ha abierto sus puertas en esta jornada de huelga general.
La Casa del Libro también ha abierto con normalidad este 11 de noviembre.
Varias pintadas en una fachada de Gran Vía durante la jornada de Huelga General de este 11 de noviembre de 2026.
Comercios tapiados en Gran Vía, entre Callao y Plaza España, durante la jornada de Huelga General de este 11 de noviembre de 2026.
Un cerrajero intenta retirar la silicona de la cerradura de un comercio en Chamberí, Madrid, que había sido forzado anteriormente por los piquetes.
Varios manifestantes y sindicalistas junto a Policía Nacional en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, durante la huelga general de este 11 de noviembre de 2026.
Varios manifestantes y sindicalistas junto a Policía Nacional en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, durante la huelga general de este 11 de noviembre de 2026.
Una fachada tapiada con tablones de madera en Gran Vía, Madrid.
Un grupo de manifestantes y piquetes con una pancarta reivindicativa sueltan humo frente a la facultada de Geografía e Historia en la Ciudad Universitaria de Madrid.
Piquetes estudiantiles en la Ciudad Universitaria de Madrid durante la huelga general de este 11 de noviembre de 2026.