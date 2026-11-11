La huelga general convocada por los sindicatos UGT y CCOO este miércoles ha resultado ser, finalmente, un auténtico fracaso. En este sentido, uno de los factores que demuestran con mayor claridad que la sociedad apenas ha secundado el paro reside en que la reducción del consumo eléctrico ha sido mínima.

Concretamente, según los datos de Red Eléctrica de España (REE), la demanda de energía eléctrica nacional alcanzó los 34.225 megavatios (MW) a las 14:00 horas de este miércoles de jornada de convocatoria de huelga general, frente a los 34.313 MW del día anterior a la misma hora. Esto significa que, en términos comparativos, el consumo ha caído un 0,25% a primera hora de la tarde. Asimismo, la demanda real nacional a esa hora del día era un 2,37% inferior a los 35.058 MW previstos para esa hora por el operador del sistema.

De hecho, lo cierto es que la diferencia en el consumo entre la jornada de ayer y esta de huelga general se ha venido acortando conforme avanza el día. Así, a primera hora de la mañana la caída de la demanda eléctrica era de casi el 9,5%, mientras que a las 10:00 horas se situaba en el 6,6%. En cambio, en la última huelga general en España, que tuvo lugar el 14 de noviembre de 2012, la demanda eléctrica total nacional cayó en torno a un 11% en el conjunto de la jornada.

No obstante, cabe destacar que, pese a no haber sido secundada por la gran mayoría de la población, la huelga general de este miércoles deja episodios de violencia y ataques a comercios, sobre todo en Cataluña y el País Vasco. En este sentido, ha resultado especialmente llamativa la campaña de los huelguistas contra los grandes comercios de la Gran Vía de Bilbao.

Comercios cerrados en Bilbao

La huelga general convocada por UGT y CCOO para este miércoles ha encontrado escaso respaldo entre la población. Es más, como hemos informado en Libertad Digital, en muchos puntos de España las personas que se dirigían a su lugar de trabajo han decidido enfrentarse contra los manifestantes directamente.

No obstante, en otros lugares de España los radicales sí han podido amedrentar a los trabajadores y han conseguido cerrar algunos comercios. De este modo, por ejemplo, un Burger King en Barcelona ha sufrido un piquete violento de huelguistas.

🔴Piquete en el Burger King en el centro de Barcelona: "Haber cerrado" 📹 Libertad Digital pic.twitter.com/878FVrjc8O — Libertad Digital (@libertaddigital) November 11, 2026

Precisamente, ante la posibilidad de que los establecimientos sufrieran desperfectos por los ataques de los manifestantes, muchos comercios han decidido tapiar sus escaparates.

Libertad Digital

De hecho, los manifestantes han aprovechado para provocar disturbios y volcar contenedores en pleno centro de Barcelona.

Libertad Digital

Algo similar ha ocurrido en Bilbao, donde los piquetes informativos han cerrado los grandes comercios de la Gran Vía de Bilbao. De este modo, los sindicatos UGT y CCOO han asegurado que el País Vasco "se ha paralizado" en una huelga "histórica". Ahora bien, tal y como detallan los comercios de la zona a Libertad Digital, la realidad ha sido bastante distinta en la ciudad vasca.

Preguntados por Libertad Digital, desde una cafetería situada cerca de la Gran Vía de Bilbao señalan que no han padecido incidentes en su establecimiento y que han abierto "como un día normal". En este sentido, explican que lo único que han escuchado son pitidos y bocinas, pero no han presenciado actos de vandalismo. Esto mismo comentan desde un establecimiento de la marca Massimo Dutti situado en la propia Gran Vía, donde explican que "no ha habido problemas" en su local.

Así las cosas, los trabajadores del establecimiento de la marca textil Sfera que se encuentra en la Gran Vía de Bilbao indican que, debido a la movilización que han logrado los sindicatos en la ciudad, han decidido no abrir al público. De este modo, confirman que siguen trabajando pero a puerta cerrada, centrando su atención en poner al día otros asuntos del negocio pendientes.

Al respecto, detallan que la decisión de no abrir la han tomado "sobre la marcha" esta mañana, según iban comprobando que otros establecimientos tampoco iban a abrir sus puertas y, al mismo tiempo, veían en redes sociales lo que estaba ocurriendo en otros locales de grandes marcas. En este sentido, inciden en que han querido evitar cualquier problema con los manifestantes.

De este modo, desde el local de Sfera en la Gran Vía de Bilbao confirman que ningún gran comercio de la zona ha decidido abrir en el día de hoy. No obstante, subrayan que, en esta ocasión, no han sufrido ataques ni vandalismo y que "ha sido todo pacífico; pero sí había mucha gente".

Por tanto, de acuerdo con los testimonios recogidos por Libertad Digital, los sindicatos UGT y CCOO en Bilbao han conseguido evitar que abran al público los establecimientos de las grandes marcas. Sin embargo, esto no implica que realmente el País Vasco haya estado "paralizado", puesto que los pequeños comercios han podido abrir con normalidad.

Lo que sí es cierto, en cambio, tal y como muestran las imágenes publicadas por Libertad Digital, es que, si bien muchas de las acciones se han limitado a lanzamiento de papeles y hostigamiento a los comercios, se han producido graves ataques entre los que se ha incluido el lanzamiento de papeles en llamas y elementos incendiarios.